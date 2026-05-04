A Liverpool holland edzője, Arne Slot nem volt boldog a Manchester United elleni, 3-2-re elvesztett mérkőzést követő sajtótájékoztatón, egyedül Szoboszlai Dominik teljesítményének örülhetett.

Arne Slot egyedül Szoboszlai Dominikkel lehetett elégedett

Arne Slot kiemelte Szoboszlai gólját

Aki esetleg még nem tudná, a meccsen a Manchester United már az első félidőben komoly előnybe került: Matheus Cunha és Benjamin Sesko találatával 2–0-ra vezetett a szünetben. A fordulás után azonban a Liverpool gyorsan egyenlített: Szoboszlai Dominik és Cody Gakpo góljával visszajött a meccsbe. A mérkőzést végül Kobbie Mainoo találata döntötte el.

Slot szerint a mérkőzés már az első félidőben kicsúszott a kezükből:

„Nem volt szükségszerű, hogy 2–0-s hátrányba kerüljünk, és az sem, hogy elveszítsük ezt a meccset. Ugyanakkor a United megérdemelte a kétgólos vezetést – ez teljesen egyértelmű.”

Hozzátette, hogy csapata beleesett az ellenfél csapdájába: „Az első gólt pontrúgás után kaptuk, a másodiknál pedig középen veszítettünk labdát, ahol ők erősek a párharcokban, és egy gyors kontrából lett 2–0.”

A holland szakember kiemelte, hogy már az első játékrészben is voltak ígéretes helyzeteik, de hiányzott az igazi veszély: „Láttam, hogy jó pozíciókba kerülünk, de ebből nem lett komoly helyzet. Azt mondtam a szünetben, ha több szándékkal érkezünk a tizenhatoson belülre, többre leszünk képesek.” Ennek érdekében változtatott is: „Ezért tettem be Codyt középcsatár pozícióba – és a második félidőben ez működött is.”

Szoboszlai Dominik gólja megint élményszámba ment

A Liverpool gyors szépítése lendületet adott a csapatnak:

Rögtön gólt szereztünk, miután ők eladták a labdát. Nagyszerű befejezés volt Dominiktól, és onnantól nálunk volt a lélektani előny.”

A korai gól azonban alapjaiban nehezítette meg a dolgukat: „Hat perc után gólt kapni ebben a stadionban mindig nehéz folytatást ígér. Nem szedtük össze a második labdákat, és bár voltak letámadásuaink, nem voltunk elég élesek.”

Arne Slot a bírókkal foglalkozott

A mérkőzés egyik vitatott jelenete a hazaiak második találata volt, amelynél felmerült a kezezés gyanúja. Slot így fogalmazott:

Ha volt érintés – és szerintem volt, mert a labda íve megváltozott –, akkor a szabályok szerint ezt a gólt érvényteleníteni kellett volna.”

Kritikusan beszélt a játékvezetői döntésekről: „Nem meglepő számomra ebben a szezonban, hogy ha van egy kétes szituáció, az mindig ellenünk dől el. Ez az egész idényben így volt.”