A Liverpool holland edzője, Arne Slot nem volt boldog a Manchester United elleni, 3-2-re elvesztett mérkőzést követő sajtótájékoztatón, egyedül Szoboszlai Dominik teljesítményének örülhetett.
Arne Slot kiemelte Szoboszlai gólját
Aki esetleg még nem tudná, a meccsen a Manchester United már az első félidőben komoly előnybe került: Matheus Cunha és Benjamin Sesko találatával 2–0-ra vezetett a szünetben. A fordulás után azonban a Liverpool gyorsan egyenlített: Szoboszlai Dominik és Cody Gakpo góljával visszajött a meccsbe. A mérkőzést végül Kobbie Mainoo találata döntötte el.
Slot szerint a mérkőzés már az első félidőben kicsúszott a kezükből:
„Nem volt szükségszerű, hogy 2–0-s hátrányba kerüljünk, és az sem, hogy elveszítsük ezt a meccset. Ugyanakkor a United megérdemelte a kétgólos vezetést – ez teljesen egyértelmű.”
Hozzátette, hogy csapata beleesett az ellenfél csapdájába: „Az első gólt pontrúgás után kaptuk, a másodiknál pedig középen veszítettünk labdát, ahol ők erősek a párharcokban, és egy gyors kontrából lett 2–0.”
A holland szakember kiemelte, hogy már az első játékrészben is voltak ígéretes helyzeteik, de hiányzott az igazi veszély: „Láttam, hogy jó pozíciókba kerülünk, de ebből nem lett komoly helyzet. Azt mondtam a szünetben, ha több szándékkal érkezünk a tizenhatoson belülre, többre leszünk képesek.” Ennek érdekében változtatott is: „Ezért tettem be Codyt középcsatár pozícióba – és a második félidőben ez működött is.”
A Liverpool gyors szépítése lendületet adott a csapatnak:
Rögtön gólt szereztünk, miután ők eladták a labdát. Nagyszerű befejezés volt Dominiktól, és onnantól nálunk volt a lélektani előny.”
A korai gól azonban alapjaiban nehezítette meg a dolgukat: „Hat perc után gólt kapni ebben a stadionban mindig nehéz folytatást ígér. Nem szedtük össze a második labdákat, és bár voltak letámadásuaink, nem voltunk elég élesek.”
Arne Slot a bírókkal foglalkozott
A mérkőzés egyik vitatott jelenete a hazaiak második találata volt, amelynél felmerült a kezezés gyanúja. Slot így fogalmazott:
Ha volt érintés – és szerintem volt, mert a labda íve megváltozott –, akkor a szabályok szerint ezt a gólt érvényteleníteni kellett volna.”
Kritikusan beszélt a játékvezetői döntésekről: „Nem meglepő számomra ebben a szezonban, hogy ha van egy kétes szituáció, az mindig ellenünk dől el. Ez az egész idényben így volt.”
A tréner azonban önkritikát is gyakorolt: „A második gólt nem a kezezés miatt kaptuk, hanem mert rossz helyen veszítettünk labdát, és elveszítettünk néhány kulcspárharcot. Először magunkba kell néznünk – ez teljesen egyértelmű.”
Mennyire súlyos Isak sérülése?
A hiányzók kapcsán – köztük Alexander Isak esetleges hosszabb kieséséről – megnyugtató hírt adott:
Nem, nem dőlt ki a szezon hátralévő részére, hamarosan visszatérhet. De a második félidőt látva nincs kifogásunk. Ezzel a csapattal is megvolt az esélyünk a győzelemre.”
A vereség különösen fájó a Liverpool számára a Bajnokok Ligája-szereplés szempontjából. Slot így látja a helyzetet:
„Nem mondanám, hogy aggódom, de teljesen tisztában vagyok vele, hogy szükségünk van a három pontokra. Ezért bosszant annyira, hogy ma nem szereztük meg.” Hozzátette: „2–0-ról visszajönni 2–2-re, majd pont nélkül távozni nem jó – ilyenkor legalább egy döntetlent ki kellene hozni.”
A szakember emlékeztetett: „A meccs előtt négy lehetőségünk volt megszerezni a szükséges pontokat a Bajnokok Ligájához. Most már csak három maradt.”
