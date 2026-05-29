Szoboszlai Dominik elárulta, melyik csapat nyeri a budapesti BL-döntőt. Szombat este a Puskás Arénában találkozik a címvédő Paris Saint-Germain és az angol bajnok Arsenal a Bajnokok Ligája-döntőben. Szoboszlainak viszonylag friss élményei vannak mindkét csapatról, hiszen a Liverpoolt pont a PSG búcsúztatta a BL-negyeddöntőben, a míg az Arsenalt a Premier League-ből ismerheti testközelből a magyar középpályás.

A budapesti Bajnokok Ligája-döntőben a címvédő Paris Saint-Germain és az angol bajnok Arsenal fog összecsapni. A Liverpoolban futballozó Szoboszlai Dominik mindkét együttest jól ismeri. 

Szoboszlai Dominik túl sok sikerélményt nem könyvelhetett el a PSG ellen
Fotó: Franck Fife/AFP

A magyar válogatott csapatkapitányának a párizsi együttesről vannak fájóbb emlékei, hiszen a Bajnokok Ligája előző szezonjában a PSG a nyolcaddöntőben búcsúztatta a Liverpoolt egy drámai tizenegyespárbaj után, idén pedig kis túlzással felmosta a padlót a negyeddöntőben az angol csapattal. 

A magyar középpályás 2023 nyarán igazolt Liverpoolba, azóta ötször lépett pályára az Arsenal ellen, ez idő alatt még nem volt vesztes csapat tagja.

Szoboszlai elmondta, melyik csapat nyeri a Bajnokok Ligáját

Nem mellesleg Szoboszlai Dominik tavaly augusztusban egy káprázatos szabadrúgásból győztes gólt lőtt az Arsenal elleni rangadón. 

A 25 éves középpályás testközelből tapasztalhatta meg a két BL-döntős csapat erejét, így a fináléra készülődve adta magát a kérdés, hogy melyik gárdát tartja esélyesebbnek a győzelemre. 

„Saját tapasztalatból tudom, hiszen játszottam mindkét csapat ellen. A PSG-t mondanám esélyesebbnek, de ilyen szinten nem számít ki az esélyesebb, bármi megtörténhet” – mondta Szoboszlai az M4 Sport kamerája előtt. 

Az Arsenalnak elképesztően jó csapata van, a Premier League-et is meg tudták végre nyerni, elég sok idő után. A PSG pedig ugyanúgy, ahogy tavaly, most is végig menetelt. Szerintem jó meccs lesz, mindenki élvezze” 

– tette hozzá a magyar válogatott csapatkapitánya. 

