A budapesti Bajnokok Ligája-döntőben a címvédő Paris Saint-Germain és az angol bajnok Arsenal fog összecsapni. A Liverpoolban futballozó Szoboszlai Dominik mindkét együttest jól ismeri.

Szoboszlai Dominik túl sok sikerélményt nem könyvelhetett el a PSG ellen

A magyar válogatott csapatkapitányának a párizsi együttesről vannak fájóbb emlékei, hiszen a Bajnokok Ligája előző szezonjában a PSG a nyolcaddöntőben búcsúztatta a Liverpoolt egy drámai tizenegyespárbaj után, idén pedig kis túlzással felmosta a padlót a negyeddöntőben az angol csapattal.

A magyar középpályás 2023 nyarán igazolt Liverpoolba, azóta ötször lépett pályára az Arsenal ellen, ez idő alatt még nem volt vesztes csapat tagja.

Szoboszlai elmondta, melyik csapat nyeri a Bajnokok Ligáját

Nem mellesleg Szoboszlai Dominik tavaly augusztusban egy káprázatos szabadrúgásból győztes gólt lőtt az Arsenal elleni rangadón.

A 25 éves középpályás testközelből tapasztalhatta meg a két BL-döntős csapat erejét, így a fináléra készülődve adta magát a kérdés, hogy melyik gárdát tartja esélyesebbnek a győzelemre.

„Saját tapasztalatból tudom, hiszen játszottam mindkét csapat ellen. A PSG-t mondanám esélyesebbnek, de ilyen szinten nem számít ki az esélyesebb, bármi megtörténhet” – mondta Szoboszlai az M4 Sport kamerája előtt.

Az Arsenalnak elképesztően jó csapata van, a Premier League-et is meg tudták végre nyerni, elég sok idő után. A PSG pedig ugyanúgy, ahogy tavaly, most is végig menetelt. Szerintem jó meccs lesz, mindenki élvezze”

– tette hozzá a magyar válogatott csapatkapitánya.