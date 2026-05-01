Rangadóra készül a Liverpool, amely az angol Premier League 35. fordulójának vasárnapi játéknapján a Manchester United ellen lép pályára. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata ebben a szezonban már csak az angol bajnokságban érdekelt, így a Crystal Palace felett aratott siker után kihasználták a rövid pihenőt, és többen is ellátogattak Rómába.

Alexis Mac Allister és Szoboszlai Dominik jó barátságot ápolnak

Lesben állt a csapattárs, amikor Szoboszlai Dominik bealudt

„Csak április” − ezzel a címmel töltött fel képeket Alexis Mac Allister, aki a liverpooli csapattársakhoz hasonlóan szintén a feltöltődésre fordította a rövid pihenőt. Erről a római utazásról posztolt képeket a világbajnok középpályás, a főszerepet a családja kapta, ám arra is volt ideje, hogy egy lesifotót is készítsen az éppen alvó Szoboszlairól.

A magyar válogatott csapatkapitánya persze értette a poént, s egy hozzászólásban jelezte, hogy ezt nem fogja annyiban hagyni. A szurkolók egyébként jót nevettek a fotón, bizonyára az „alvó Szoboszlait” még több kommentszekcióban is vissza fog köszönni.

Vasárnap délután viszont jön a Premier League egyik legfontosabb rangadója, amely során a Liverpool a Manchester United otthonában lép pályára 16.30-tól.