A péntek esti mérkőzésen a Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal felálló Liverpool rendkívül gyengén futballozott. Az Aston Villa szinte végig dominálni tudott a birminghami mérkőzésen, a Poolnak pedig csak felvillanásai voltak.

Szoboszlai Dominik főszerepet játszott az Aston Villa második góljában

Arne Slot csapata a második félidő elején még egyenlíteni tudott, után viszont a gólpasszt adó Szoboszlai elcsúszása után ismét előnybe került a Villa, amely végül kivégezte a bajnoki címvédő Liverpoolt.

Szoboszlai Dominik hibája döntötte el a sorsdöntő meccset?

Az Aston Villa ezzel biztosan ott lesz a Bajnokok Ligája főtábláján a következő szezonban, a Liverpoolnak viszont figyelnie kell arra, hogy mit csinál a Bournemouth a következő két mérkőzésén, mert akár még a BL-szereplésről is lemaradhat.

A péntek esti találkozó után a Liverpool csapatával foglalkozó portálok nem osztogatták kegyesen az osztályzatokat, de nem is tették meg bűnbaknak a csapat magyar játékosait.

A liverpool.com 6-os osztályzatot adott Kerkez Milosnak. Azt írják, hogy a magyar balhátvédnek nem volt sok lehetősége arra, hogy a fellépjen a támadásokhoz, így összességében nem volt túl sokat játékban. Védekezésben általában rendben volt John McGinn ellen, de gyorsabban ki kellett volna lépnie rá, amikor a skót játékos gólt szerzett.

Szoboszlai Dominik szintén 6-ost kapott a portáltól. Kiemelik, hogy ezúttal 10-es pozícióban szerepelt, mivel Florian Wirtz csak a kispadon kapott helyett. A magyar középpályás letámadásban ezúttal is jó volt, de amikor nála volt a labda, nem nagyon voltak körülötte megjátszható társak. Ráadásul a megcsúszása után az Aston Villa visszavette a vezetést, a játékra pedig fokozatosan elhalványult.

A This is Anfield portálon ennél már sokkal szigorúbban osztogatták az osztályzatokat. Kerkezről (4) azt írják, hogy élénken játszott, és igyekezett megindítani a játékot a széleken, de labdabirtoklás közben többször is túlságosan kapkodó volt. Próbált összhangot kialakítani Rio Ngumohával, hogy segítse a fiatalt üres területekbe kerülni. Kiemleik, hogy a magyar balhátvéd szorgalmas játékos volt, de amikor a védelem hátul bizonytalanná vált, nem igazán sugárzott magabiztosságot. A negyedik gólnál passzív maradt, akárcsak a csapat többi tagja.