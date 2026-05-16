A péntek esti mérkőzésen a Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal felálló Liverpool rendkívül gyengén futballozott. Az Aston Villa szinte végig dominálni tudott a birminghami mérkőzésen, a Poolnak pedig csak felvillanásai voltak.
Arne Slot csapata a második félidő elején még egyenlíteni tudott, után viszont a gólpasszt adó Szoboszlai elcsúszása után ismét előnybe került a Villa, amely végül kivégezte a bajnoki címvédő Liverpoolt.
Szoboszlai Dominik hibája döntötte el a sorsdöntő meccset?
Az Aston Villa ezzel biztosan ott lesz a Bajnokok Ligája főtábláján a következő szezonban, a Liverpoolnak viszont figyelnie kell arra, hogy mit csinál a Bournemouth a következő két mérkőzésén, mert akár még a BL-szereplésről is lemaradhat.
A péntek esti találkozó után a Liverpool csapatával foglalkozó portálok nem osztogatták kegyesen az osztályzatokat, de nem is tették meg bűnbaknak a csapat magyar játékosait.
A liverpool.com 6-os osztályzatot adott Kerkez Milosnak. Azt írják, hogy a magyar balhátvédnek nem volt sok lehetősége arra, hogy a fellépjen a támadásokhoz, így összességében nem volt túl sokat játékban. Védekezésben általában rendben volt John McGinn ellen, de gyorsabban ki kellett volna lépnie rá, amikor a skót játékos gólt szerzett.
Szoboszlai Dominik szintén 6-ost kapott a portáltól. Kiemelik, hogy ezúttal 10-es pozícióban szerepelt, mivel Florian Wirtz csak a kispadon kapott helyett. A magyar középpályás letámadásban ezúttal is jó volt, de amikor nála volt a labda, nem nagyon voltak körülötte megjátszható társak. Ráadásul a megcsúszása után az Aston Villa visszavette a vezetést, a játékra pedig fokozatosan elhalványult.
A This is Anfield portálon ennél már sokkal szigorúbban osztogatták az osztályzatokat. Kerkezről (4) azt írják, hogy élénken játszott, és igyekezett megindítani a játékot a széleken, de labdabirtoklás közben többször is túlságosan kapkodó volt. Próbált összhangot kialakítani Rio Ngumohával, hogy segítse a fiatalt üres területekbe kerülni. Kiemleik, hogy a magyar balhátvéd szorgalmas játékos volt, de amikor a védelem hátul bizonytalanná vált, nem igazán sugárzott magabiztosságot. A negyedik gólnál passzív maradt, akárcsak a csapat többi tagja.
A két gólpasszt adó Szoboszlai 5-ös osztályzatot kapott. Róla azt írják, hogy voltak erőteljes labdavezetései, és valódi problémát jelentett az Aston Villa számára. Ugyanakkor ismét az történt, hogy a körülötte lévők széteső játéka miatt az erőfeszítései hiábavalónak bizonyultak. Kiemelik, hogy remek gólpasszokat adott szabadrúgásból Van Dijknak, de kellemetlen helyzetbe került, amikor elcsúszott, és ezzel könnyű lehetőséget ajándékozott Watkinsnak a kapura töréshez a Villa második góljánál.
A Liverpool Echo mindkét magyar focistának 5-ös osztályzatot adott. Kerkezről azt írják, hogy igyekezett összhangot kialakítani Ngumohával a bal oldalon, mellette pedig nagy lelkesedéssel játszott. Kiemelik, hogy a második félidőben volt egy remek szerelése, amivel megakadályozott egy gólt. Megjegyzik, hogy a hajrában sok feladat hárult rá, és a negyedik gólnál közelebb is lehetett volna McGinnhez.
Szoboszlaival kapcsolatban azt írják, hogy valószínűleg túlságosan is bizonyítani akart, de távoli lövése komoly védésre kényszerítette Emiliano Martínezt. Kiemelik, hogy mindkét Van Dijk-gólnál előkészítő szerepet játszott, ugyanakkor az elcsúszása, amely lehetőséget adott a Villának a vezetés visszaszerzésére, kulcspillanatnak bizonyult a mérkőzésen.
Az express.co.uk szintén 5-ös osztályzatot adott a Liverpool két magyarjának. Kerkezről azt írják, hogy nagyon elszántan játszott és volt egy remek szerelése, amivel megakadályozott egy birminghami gólt De megjegyzik, hogy a Villa negyedik találatánál talán hatékonyabban védekezhetett volna McGinnel szemben.
Szoboszlairól azt írják, hogy támadásban időnként túlzott kockázatot vállalt, de távoli lövése után Emiliano Martíneznek bravúrt kellett bemutatnia. Különösen értékes, hogy mindkét Van Dijk-gól előkészítésében szerepet játszott, ezzel jelentős hatást gyakorolt a támadójátékra. Ugyanakkor a kulcsfontosságú megcsúszása végül súlyos következményekkel járt, hiszen a Villa abból vette vissza a vezetést, ami a mérkőzés fordulópontjának bizonyult.
A Liverpool a Premier League utolsó fordulójában a Brentford csapatát fogadja az Anfielden. Arne Slot csapata azon a meccsen biztosíthatja be BL-szereplését.
