Az angol labdarúgó-bajnokság 37. fordulójában a Liverpool 4-2-re kikapott az Aston Villától a birminghami Villa Parkban. A találkozón Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is kezdőként lépett pályára a Liverpool együttesében. A magyar válogatott csapatkapitánya a második félidőben két gólpasszt is adott Virgil van Dijknak, azonban volt egy óriási hibája is, amivel összehozta a birminghami csapat második gólját, ami döntő jelentőségűnek bizonyult.

Szoboszlai Dominik, Pécsi Ármin és Kerkez Milos együttese még nem biztosította be a Bajnokok Ligája-szereplését, miután kikapott a Manchester United otthonában, majd a Chelsea-vel is csak ikszelni tudott az Anfielden. 

Szoboszlai Dominik továbbra is a Liverpool egyik legfoglalkoztatottabb játékosa
Fotó: Mark Cosgrove/News Images/NurPhoto via AFP
Fotó: Mark Cosgrove/News Images/NurPhoto via AFP

Az ötödik helyen álló Liverpool és a szintén 59 pontos, negyedik Aston Villa két fordulóval a vége előtt négy ponttal előzte meg a Tóth Alexet foglalkoztató Bournemouth csapatát, amely 16 mérkőzés óta veretlen a Premier League-ben, így a végjátékban még annak is van realitása, hogy Andoni Iraola együttese becsúszik a BL-szereplést érő ötödik helyre. 

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is kezdett a sorsdöntő bajnokin

A péntek esti találkozónak nem Szoboszlaiék voltak az esélyesei, ugyanis a Liverpool az eddig lejátszott 18 bajnokijából csak hetet nyert meg vendégként, ráadásul több mint három éve nem tudott nyerni a birminghami Villa Parkban. 

A Liverpool együttesében Szoboszlai és Kerkez is kezdőként lépett pályára, a találkozót viszont Aston Villa kezdte jobban, amelynek az első tíz percben két nagy helyzete is volt, de az angol válogatott Ollie Watkins egyiket sem tudta értékesíteni. 

Pyrotechnics as the late British poet Benjamin Zephaniah is displayed on a giant tifo ahead of the English Premier League football match between Aston Villa and Liverpool at Villa Park in Birmingham, central England on May 15, 2026. (Photo by Darren Staples / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
A Villa-szurkolók a híres birminghami költő, Benjamin Zephaniah tifójával készültek a sorsdöntő meccsre
Fotó: Darren Staples/AFP

Az első negyedórát követően a Liverpool átvette a játék irányítását, de komoly helyzetet sokáig nem tudott kialakítani. Az első lehetőségre a 27. percig kellett várni, ekkor a holland Ryan Gravenberch 18 méteres lövését az argentin világbajnok Emiliano Martínez kiejtette, a kipattanót pedig Cody Gakpo közelről értékesítette. Azonban a holland támadó gólját les miatt érvénytelenítették.

A 33. percben már nagyobbat kellett védeni az argentin kapusnak. Ezúttal Szoboszlai unta meg a labdajáratást, 35 méterről kőkemény bombát eresztett meg a Villa kapujára, de Martínez vetődve kiszedte a kapu bal oldalába tartó labdát. 

A félidő második felében leült a mérkőzés, olyan volt mintha mindkét csapatnak jó lenne a döntetlen, a szünetre mégis a Villa mehetett előnnyel. 

A 42. percben egy begyakorolt szöglet-figura végén Morgan Rogers kapta meg a labdát, a 14 méterről védhetetlen gólt tekert a bal felső sarokba (1-0). 

Fotó: Darren Staples/AFP
Morgan Rogers a szezonbeli 10. gólját lőtte a Premier League-ben
Fotó: Darren Staples/AFP
  • A Liverpoolnak nem voltak fényes kilátásai a folytatásra, ugyanis Arne Slot edzősködése alatt a csapat még nem tudott olyan idegenbeli meccset megfordítani, amikor hátránnyal ment a szünetre.

A második félidőt jobban kezdte a Liverpool, és az 52. percben egyenlíteni is tudott. Szoboszlai Dominik jobb oldali szabadrúgására a csapatkapitány Virgil van Dijk robbant be a hosszú oldalon, és hat méterről a kapu bal oldalába fejelt (1-1).

Sokáig azonban nem örülhettek az egyenlítésnek a Mersey-partiak, ugyanis az 57. percben egy balszerencsés góllal ismét előnybe került a Villa. 

Kerkez bedobása után Szoboszlai próbálta lekezelni a labdát, de elcsúszott a mozdulat közben, az érkező Rogers begyűjtötte a labdát és középre centerezett Watkins elé, aki kilenc méterről a jobb alsóba lőtt (2-1). 

A második gól után a birminghami csapat vérszemet kapott és le akarta zárni a találkozót. Erre meg is volt minden esélye, ugyanis Watkinsnak nem sokkal a gólja után két nagy ziccere is volt, de a georgiai Giorgi Mamardasvili mindkettőt védeni tudta. 

A hátrány tudatában Arne Slot kettőt is cserélt: pályára küldte az olasz válogatott Federico Chiesát, valamint a német válogatott Florian Wirtzet, de a pályára lépésük után majdnem a Villa lőtt újabb gólt. Az argentin Emiliano Buendía kapott labdát a bal oldalon, majd egy befele cselt követően eltekerte a labdát a hosszú felső irányába, de a lövése a keresztlécen csattant. 

A 73. percben aztán kétgólos előnybe került az Aston Villa. 

Egy jobb oldali szöglet után Youri Tielemans lőtte vissza kapásból a labdát, amit Mamardasvili védeni tudott, majd a georgiai kapus Pau Torres közeli lövését is hárítani tudta hatalmas bravúrral, harmadszorra viszont már esélye sem volt Watkins közeli lövésénél (3-1). 

Fotó: Darren Staples/AFP
A Liverpool borzalmasan futballozott Birminghamben 
Fotó: Darren Staples/AFP

A hajrában a Liverpool becsülettel ment előre, volt is lehetősége a szépítésre, de Chiesa helyzeténél Martínez hatalmasat védett. Ráadásul a 89. percben az Aston Villa egy csodálatos góllal még tovább tudta növelni az előnyét. A skót válogatott John McGinn kapott egy átadást a tizenhatos jobb sarkánál, tolt egyet a labdán, majd elképesztő gólt tekert a jobb felső sarokba (4-1).

A hosszabbításban egy szögletet követően Szoboszlai még újabb gólpasszt adott Van Dijknak (4-2), ez viszont már csak szépségtapasz volt a Liverpoolnak, amely megalázó vereséget szenvedett Birminghamben. 

Az Aston Villa ezzel magabiztos győzelmet aratott, és már az Európa-liga-döntő előtt bebiztosította Bajnokok Ligája szereplését. Ezzel szemben a Liverpool ötödik helye még korántsem biztos, az utolsó fordulóban mindenképpen le kell majd győznie a Brentfordot hazai pályán, hogy ne kelljen számolgatnia. 

