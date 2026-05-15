Szoboszlai Dominik, Pécsi Ármin és Kerkez Milos együttese még nem biztosította be a Bajnokok Ligája-szereplését, miután kikapott a Manchester United otthonában, majd a Chelsea-vel is csak ikszelni tudott az Anfielden.

Szoboszlai Dominik továbbra is a Liverpool egyik legfoglalkoztatottabb játékosa

Fotó: Mark Cosgrove/News Images/NurPhoto via AFP

Az ötödik helyen álló Liverpool és a szintén 59 pontos, negyedik Aston Villa két fordulóval a vége előtt négy ponttal előzte meg a Tóth Alexet foglalkoztató Bournemouth csapatát, amely 16 mérkőzés óta veretlen a Premier League-ben, így a végjátékban még annak is van realitása, hogy Andoni Iraola együttese becsúszik a BL-szereplést érő ötödik helyre.

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is kezdett a sorsdöntő bajnokin

A péntek esti találkozónak nem Szoboszlaiék voltak az esélyesei, ugyanis a Liverpool az eddig lejátszott 18 bajnokijából csak hetet nyert meg vendégként, ráadásul több mint három éve nem tudott nyerni a birminghami Villa Parkban.

A Liverpool együttesében Szoboszlai és Kerkez is kezdőként lépett pályára, a találkozót viszont Aston Villa kezdte jobban, amelynek az első tíz percben két nagy helyzete is volt, de az angol válogatott Ollie Watkins egyiket sem tudta értékesíteni.

A Villa-szurkolók a híres birminghami költő, Benjamin Zephaniah tifójával készültek a sorsdöntő meccsre

Fotó: Darren Staples/AFP

Az első negyedórát követően a Liverpool átvette a játék irányítását, de komoly helyzetet sokáig nem tudott kialakítani. Az első lehetőségre a 27. percig kellett várni, ekkor a holland Ryan Gravenberch 18 méteres lövését az argentin világbajnok Emiliano Martínez kiejtette, a kipattanót pedig Cody Gakpo közelről értékesítette. Azonban a holland támadó gólját les miatt érvénytelenítették.

A 33. percben már nagyobbat kellett védeni az argentin kapusnak. Ezúttal Szoboszlai unta meg a labdajáratást, 35 méterről kőkemény bombát eresztett meg a Villa kapujára, de Martínez vetődve kiszedte a kapu bal oldalába tartó labdát.

A félidő második felében leült a mérkőzés, olyan volt mintha mindkét csapatnak jó lenne a döntetlen, a szünetre mégis a Villa mehetett előnnyel.

A 42. percben egy begyakorolt szöglet-figura végén Morgan Rogers kapta meg a labdát, a 14 méterről védhetetlen gólt tekert a bal felső sarokba (1-0).