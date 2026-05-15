Szoboszlai Dominik, Pécsi Ármin és Kerkez Milos együttese még nem biztosította be a Bajnokok Ligája-szereplését, miután kikapott a Manchester United otthonában, majd a Chelsea-vel is csak ikszelni tudott az Anfielden.
Az ötödik helyen álló Liverpool és a szintén 59 pontos, negyedik Aston Villa két fordulóval a vége előtt négy ponttal előzte meg a Tóth Alexet foglalkoztató Bournemouth csapatát, amely 16 mérkőzés óta veretlen a Premier League-ben, így a végjátékban még annak is van realitása, hogy Andoni Iraola együttese becsúszik a BL-szereplést érő ötödik helyre.
Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is kezdett a sorsdöntő bajnokin
A péntek esti találkozónak nem Szoboszlaiék voltak az esélyesei, ugyanis a Liverpool az eddig lejátszott 18 bajnokijából csak hetet nyert meg vendégként, ráadásul több mint három éve nem tudott nyerni a birminghami Villa Parkban.
A Liverpool együttesében Szoboszlai és Kerkez is kezdőként lépett pályára, a találkozót viszont Aston Villa kezdte jobban, amelynek az első tíz percben két nagy helyzete is volt, de az angol válogatott Ollie Watkins egyiket sem tudta értékesíteni.
Az első negyedórát követően a Liverpool átvette a játék irányítását, de komoly helyzetet sokáig nem tudott kialakítani. Az első lehetőségre a 27. percig kellett várni, ekkor a holland Ryan Gravenberch 18 méteres lövését az argentin világbajnok Emiliano Martínez kiejtette, a kipattanót pedig Cody Gakpo közelről értékesítette. Azonban a holland támadó gólját les miatt érvénytelenítették.
A 33. percben már nagyobbat kellett védeni az argentin kapusnak. Ezúttal Szoboszlai unta meg a labdajáratást, 35 méterről kőkemény bombát eresztett meg a Villa kapujára, de Martínez vetődve kiszedte a kapu bal oldalába tartó labdát.
A félidő második felében leült a mérkőzés, olyan volt mintha mindkét csapatnak jó lenne a döntetlen, a szünetre mégis a Villa mehetett előnnyel.
A 42. percben egy begyakorolt szöglet-figura végén Morgan Rogers kapta meg a labdát, a 14 méterről védhetetlen gólt tekert a bal felső sarokba (1-0).
- A Liverpoolnak nem voltak fényes kilátásai a folytatásra, ugyanis Arne Slot edzősködése alatt a csapat még nem tudott olyan idegenbeli meccset megfordítani, amikor hátránnyal ment a szünetre.
A második félidőt jobban kezdte a Liverpool, és az 52. percben egyenlíteni is tudott. Szoboszlai Dominik jobb oldali szabadrúgására a csapatkapitány Virgil van Dijk robbant be a hosszú oldalon, és hat méterről a kapu bal oldalába fejelt (1-1).
Sokáig azonban nem örülhettek az egyenlítésnek a Mersey-partiak, ugyanis az 57. percben egy balszerencsés góllal ismét előnybe került a Villa.
Kerkez bedobása után Szoboszlai próbálta lekezelni a labdát, de elcsúszott a mozdulat közben, az érkező Rogers begyűjtötte a labdát és középre centerezett Watkins elé, aki kilenc méterről a jobb alsóba lőtt (2-1).
A második gól után a birminghami csapat vérszemet kapott és le akarta zárni a találkozót. Erre meg is volt minden esélye, ugyanis Watkinsnak nem sokkal a gólja után két nagy ziccere is volt, de a georgiai Giorgi Mamardasvili mindkettőt védeni tudta.
A hátrány tudatában Arne Slot kettőt is cserélt: pályára küldte az olasz válogatott Federico Chiesát, valamint a német válogatott Florian Wirtzet, de a pályára lépésük után majdnem a Villa lőtt újabb gólt. Az argentin Emiliano Buendía kapott labdát a bal oldalon, majd egy befele cselt követően eltekerte a labdát a hosszú felső irányába, de a lövése a keresztlécen csattant.
A 73. percben aztán kétgólos előnybe került az Aston Villa.
Egy jobb oldali szöglet után Youri Tielemans lőtte vissza kapásból a labdát, amit Mamardasvili védeni tudott, majd a georgiai kapus Pau Torres közeli lövését is hárítani tudta hatalmas bravúrral, harmadszorra viszont már esélye sem volt Watkins közeli lövésénél (3-1).
A hajrában a Liverpool becsülettel ment előre, volt is lehetősége a szépítésre, de Chiesa helyzeténél Martínez hatalmasat védett. Ráadásul a 89. percben az Aston Villa egy csodálatos góllal még tovább tudta növelni az előnyét. A skót válogatott John McGinn kapott egy átadást a tizenhatos jobb sarkánál, tolt egyet a labdán, majd elképesztő gólt tekert a jobb felső sarokba (4-1).
A hosszabbításban egy szögletet követően Szoboszlai még újabb gólpasszt adott Van Dijknak (4-2), ez viszont már csak szépségtapasz volt a Liverpoolnak, amely megalázó vereséget szenvedett Birminghamben.
Az Aston Villa ezzel magabiztos győzelmet aratott, és már az Európa-liga-döntő előtt bebiztosította Bajnokok Ligája szereplését. Ezzel szemben a Liverpool ötödik helye még korántsem biztos, az utolsó fordulóban mindenképpen le kell majd győznie a Brentfordot hazai pályán, hogy ne kelljen számolgatnia.
