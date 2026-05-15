Péntek este bebiztosíthatja a következő idénybeli Bajnokok Ligája-indulást a Szoboszlai Dominiket, Kerkez Milost és Pécsi Ármint is foglalkoztató Liverpool, amely 21 órától az Aston Villa otthonában lép pályára a Premier League utolsó előtti fordulójában. A Vörösök számára nemcsak az eredménytelenség miatt lesz fájó a szezon utolsó két mérkőzése, hanem azért is, mivel több klublegenda most játssza le utolsó mérkőzéseit a csapattal.

Anthony Gordonnak három gólja van Szoboszlaiék ellen

Rálicitálhattak Szoboszlai Dominikékra

Ami biztos, hogy a mostani szezon végén Mohamed Szalah és Andy Robertson is lezárja liverpooli karrierjét, a kérdés már csak az lehet, hogy ki vagy éppen kik érkezhetnek a pótlásukra. A liverpool.com szerint Alisson kapus személyében lesz egy harmadik távozó is, aki jelenleg előrehaladott tárgyalásokat folytat a Juventus képviselőivel. Olaszország nem lenne ismeretlen terep a brazil számára, hiszen az AS Romában ismerte meg őt a futballvilág, a Vörösök onnan igazolták le.

A potenciális érkezők listáját is homály fedi egyelőre, korábban Anthony Gordon megszerzéséről pletykáltak Angliában, ám egyre valószínűbbnek tűnik, hogy a Liverpool kiszállt a versenyfutásból. A Newcastle United szélsőjét ugyanis a Barcelona is megszerezné,

a befutó azonban a Bayern München lehet, amelynek ajánlatára állítólag nem szeretne rálicitálni a Pool.

Broad terms now in place between Anthony Gordon and Bayern Munich.



However, there remains a gulf in valuation between Bayern and Newcastle with club-to-club talks ongoing.#NUFC seeking £75m+. There is optimism the club’s valuation will be met given the volume of initial… pic.twitter.com/PRhUHvLQAJ — Ben Jacobs (@JacobsBen) May 13, 2026

Persze egyáltalán nem lenne olcsó az üzlet, Ben Jacobs újságíró szerint akár 75 millió font is lehet az árcédula. Az említett oldalnál logikusnak tartják, hogy Szoboszlaiék kiszálltak az üzletből, sőt Bradley Barcola személyében egy olcsóbb és jobb alternatíváról is beszámoltak.

Gordon mellett egyértelműen a Premier League-tapasztalat szól, míg a francia idén is ott lesz a Bajnokok Ligája-döntőben, bár a megannyi sztár miatt közel sem nevezhető alapembernek Luis Enrique keretében.