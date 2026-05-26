A Premier League nyilvánosságra hozta az idény legszebb tíz gólját, és a jelöltek között ott van a Liverpool magyar középpályásának a bombája is. Szoboszlai Dominik Arsenal ellen szerzett hatalmas gólját akár az egész szezon legszebbjének is megválaszthatják Angliában.

A Premier League hivatalos oldalán megjelent jelöltlista alapján Szoboszlai Dominik is versenyben van a 2025/26-os idény legszebb góljának járó Guinness Goal of the Season-díjért. A magyar válogatott csapatkapitánya a Liverpool–Arsenal rangadón szerzett emlékezetes góljával került be a tízes mezőnybe, amelyben több látványos, egész idényt meghatározó találat is helyet kapott.

Szoboszlai Dominik lövése védhetetlen volt az Arsenal ellen
Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Szoboszlai Dominik bombája is ott van az év góljai között

A Premier League tíz találatot választott ki. A jelöltek között szerepel Martin Zubimendi, Emiliano Buendia, Tyler Adams, Harry Wilson, Harrison Reed, Dominic Solanke, William Osula, Kaoru Mitoma és Valentin Castellanos is, de

magyar szempontból természetesen Szoboszlai jelölése a legfontosabb, akit akár a magyar szurkolók is hozzásegíthetnek a díj megkaparintásához.

A magyar válogatott csapatkapitánya a tavaly augusztus 31-én rendezett liverpooli rangadón, a 83. percben 25 méterről szerzett bombagól a később bajnok Arsenal ellen. Szoboszlai bombája egyúttal el is döntötte a három pont sorsát.

A Premier League tájékoztatása szerint a drukkerek is szavazhatnak kedvenc góljukra a liga hivatalos oldalán. A voksolás május 27-én, szerdán 12 óráig tart brit idő szerint.

A végső győztesről azonban nem kizárólag a szurkolók döntenek. A Premier League jelezte, hogy a közönségszavazatok mellett szakértők véleményét is figyelembe veszik, így a díj sorsa több szempont alapján dől el.

