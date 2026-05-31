A volt a múlté? Meloni „átkeresztelné" az elektromosságot

Tömeges halpusztulás a Balatonnál: senki ne menjen a tópartra!

Szupersztár a Duna-parton. Hatalmas érdeklődés mellett érkezett meg vasárnap a budapesti Kopaszi-gátra Szoboszlai Dominik és felesége, Buzsik Borka, a Red Bull Four 2 Score országos döntőjére.

Szoboszlai Dominik feleségével, Buzsik Borkával érkezett meg a kispályás focirendezvényre, stílusosan egy fekete Lamborghinivel. A Liverpool magyar válogatott csapatkapitányának esélye sem volt észrevétlenül besétálni: a drukkerek egyből körbevették.

A budapesti Bajnokok Ligája-döntő másnapján Szoboszlai állta a rohamot, sorban osztotta az autogramokat, és futószalagon készültek a közös szelfik a legkülönbözőbb korosztályok képviselőivel. Leginkább természetesen a fiatalok harcoltak a közös fotóért és az aláírásért, Szoboszlai pedig minden rajongója kérését igyekezett teljesíteni.

A labdarúgót és Buzsik Borkát a sajtó és a rajongók is közösen fotózhatták, Szoboszlai pedig egy csókkal is kifejezte, mennyire boldogok együtt.

Szobóék Lamborghinije
Szoboszlai Dominik vs Dzsudzsák Balázs: generációk csatája a pályán

A délután egyik fénypontja a Team Szobó és a korábbi válogatott legendák összecsapása lesz. A késő délutáni gálamérkőzésen Dzsudzsák Balázs, Juhász Roland, Kabát Péter és Torghelle Sándor csapata méri össze tudását Szoboszlai Dominik együttesével.

A szurkolók így nemcsak testközelből láthatják a válogatott csapatkapitányát, hanem azt is megtudhatják, mire megy a korábbi közönségkedvencekkel szemben.

