Az angol Premier League 35. fordulójának vasárnapi csúcsrangadóján a Manchester United 3-2-es győzelmet aratott a Liverpool ellen, s ezzel egy hatalmas lépést tett a dobogós helyezés felé. A Vörös Ördögök negyedóra alatt kétgólos előnybe kerültek, de aztán Szoboszlai Dominik zsenialitása révén felálltak a vendégek, viszont így sem tudtak pontot szerezni az Old Traffordon.

Szoboszlai Dominik idénybeli hatodik bajnoki gólját szerezte

Szoboszlai Dominik túl sok szabadnapot kapott?

Mint arról az Origo is hírt adott, a Liverpool játékosai a Crystal Palace 3–1-es legyőzését követően rövid kimenőt kaptak, hogy feltöltődhessenek a Premier League hátralévő küzdelmeire. Szoboszlai Dominik és Alexis Mac Allister is úgy döntött, hogy a szeretteikkel együtt Rómába utazik, az erről készült fotók pedig felrobbantották az internetet.

A Liverpool.com szerint egyes szurkolók nehezményezték azt, hogy kimenőt kaptak a futballisták, különösen a Manchester United elleni 3-2-es vereség után lett hangos ez a tábor. Bár Szoboszlai teljesítményére sok panasz nem érkezhetett,

hiszen a magyar válogatott középpályás góllal, gólpasszal és kiváló mezőnymunkával tűnt ki a mezőnyből, rajta egyáltalán nem múlt a vasárnapi vereség.

Virgil van Dijk, a Liverpool csapatkapitánya úgy fogalmazott, hogy ez a kiábrándító szezon még egyszer nem fordulhat elő, majd beszélt arról a szurkolói véleményről is, amely szerint Szoboszlaiék túl sok pihenőt kaptak.

Nem vagyok benne biztos, hogy ez egy nyaralás volt. Sokkal inkább egy városnézés”

− kezdte az értékelést a holland, aki szerint csak egyetlen szabadnapot kaptak a játékosok.

Virgil van Dijk és Freddie Woodman a derbin

„Szerintem, ha van egy szabadnapod, amiből nem sok van, akkor mindenki eldöntheti azt, hogy mire akarja felhasználni. Nem gyerekek, hanem felnőttek vagyunk. Néha vágyom a több pihenőre. Pep Guardiola például több szabadnapot is adott a játékosaiknak, és jelenleg elég jól teljesítenek, szóval szerintem ez az irány is tud működni.

Megértem azokat a szurkolókat, akik úgy gondolják, hogy nem edzünk, és ezért nem jönnek az eredmények. Ez nem ilyen egyszerű, de én is szeretnék újra győzni.”

A Liverpool a Chelsea ellen folytatja az angol bajnokság mostani idényét, majd jön az Aston Villa és a Brentford elleni rangadó.