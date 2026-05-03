Komoly csapás érte a Liverpoolt a Manchester United elleni meccs előtt: az edzésen sérült meg újra Szoboszlai Dominik csapattársa, Alexander Isak.

Fotó: NEWS IMAGES / NurPhoto

Mi történt Szoboszlai csapattársával?

A klub tájékoztatása szerint

a svéd csatár a héten, edzésen szenvedett ágyéksérülést, így nem utazhat el az Old Traffordra. A Liverpool vezetőedzője, Arne Slot ezzel gyakorlatilag csatár nélkül maradt a kulcsfontosságú összecsapásra.

A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy Hugo Ekitike már korábban kidőlt a szezon hátralévő részére: az Achilles-ínja szakadt el a Paris Saint-Germain elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen. Így Isak kiesése különösen érzékenyen érinti a Liverpoolt, amely a bajnokságban a harmadik hely megszerzéséért küzd.

🚨 Alexander Isak has picked up a groin issue in Liverpool training. 🚑



The Swedish striker is NOT expected to feature against. Manchester United today. ⛔️



(Source: @MailSport) pic.twitter.com/VI7OmYErWj — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) May 3, 2026

A 130 millió fontos (mintegy 58 milliárd forintos) átigazolási díjjal érkező Isak első idénye finoman szólva sem alakult zökkenőmentesen az Anfielden.

A 26 éves támadó decemberben lábtörést szenvedett, amelyből ugyan felépült, de azóta mindössze öt mérkőzésen lépett pályára. A Premier League-ben összesen 13 alkalommal volt kezdő, és csupán három gólt szerzett, ami messze elmarad a tőle elvárt teljesítménytől.

Egyelőre nem tudni, mennyi időt kell kihagynia az újabb sérülése miatt, a hétvégén további vizsgálatok várnak rá, amelyek pontosabb képet adhatnak az állapotáról.

A Liverpool támadósora egyébként sem teljes: Mohamed Szalah izomsérüléssel bajlódik, bár az előrejelzések szerint még a szezon vége előtt visszatérhet. A rivális Manchester United ráadásul önbizalommal telve várja az összecsapást, hiszen októberben 2–1-re nyerni tudott az Anfielden, és most a bajnoki duplázásra készül a vörösök ellen.

Mindkét csapat közel áll a Bajnokok Ligája-indulás kiharcolásához, amelyhez egy újabb három pont begyűjtése kulcsfontosságú lehet mindkét oldalon.