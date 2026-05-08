Szoboszlai Dominiknak remek szezonja van. A Liverpool magyar középpályása minden sorozatot figyelembe véve 13 gólnál és 10 gólpassznál jár, nem mellesleg már ötször választották meg a szurkolók a hónap legjobb játékosának.

Szoboszlai Dominik a szezon legjobb Liverpool-játékosa

Szoboszlai remekel, a bajnoki címvédő Liverpool viszont elképesztően hullámzó teljesítményt nyújt. Arne Slot együttese a Premier League idei szezonban már 11 vereséget elszenvedett, így nagy valószínűséggel még a dobogóról is le fog maradni.

Szoboszlai Dominik üzent a kritikusainak

A szurkolók érthetően elégedetlenek, különösen az után, hogy a Liverpool tavaly nyáron több mint 480 millió eurót költött a csapat megerősítésére.

Szoboszlai Dominik próbálja a hátán vinni a Liverpoolt, de minden neki sem jöhet össze, így a szurkolók gyakran őt is megtalálják egy rosszabb eredmény után. Előfordult, hogy a magyar középpályást a Lamborghinijével támadták, de olyanra is volt példa, hogy megjegyezték, hogy túlságosan drága órát hord.

Természetes, hogy ha nem ismersz, csak a közösségi médiából alkotsz véleményt. Szerintem viszont már megmutattam, mit jelent nekem ez a klub. És ha posztolok vagy viselek valamit, az csak része annak, aki vagyok. A legfontosabb, amit a pályán csinálok”

– mondta Daily Mailnek adott interjúban Szoboszlai Dominik, aki hangsúlyozta, hogy őket is bántja a Liverpool szereplése, nem csak a szurkolókat.

„A kritika teljesen normális. Új csapatot építünk, néhány játékos távozott, mások érkeztek. Ezt az évet építkezésnek kell tekintenünk. A szurkolóknak viszont tudniuk kell, hogy mi is elégedetlenek vagyunk. Értük játszunk. Nélkülük nincs értelme a futballnak. És ha tudnák, hányszor beszélgettünk arról, hogyan jöjjünk ki ebből a helyzetből, meglepődnének” – folytatta Szoboszlai Dominik, aki reagált a játékosok életvitelére vonatkozó kritikákra is.

És igen, látom, mit mondanak arról is, mit csinálunk a szabadidőnkben. De mi is emberek vagyunk. Néha van pár szabadnapunk, nem sok. És szeretnénk ezeket élvezni is, mert szükség van kikapcsolódásra”

– folytatta a magyar középpályás, aki hangsúlyozta, hogy szeretne példát mutatni minden kisgyereknek.