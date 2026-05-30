Fabrizio Romano munkásságát nem kell bemutatni a nemzetközi focirajongók számára. Az olasz transzferguru és csapata naponta szállítja az izgalmasabbnál izgalmasabb átigazolási híreket, belsős információkat, így nem lehet meglepő, hogy Budapestre is ellátogatott. Romano tiszteletét tette a Papp László Sportarénában tartott Legendák Tornáján is, ahol Szoboszlai Dominikba is belefutott.

Szoboszlai Dominik transzferguruval találkozott

Fotó: PETER POWELL / AFP

Szoboszlai Dominik a szabadrúgások királya

A magyar válogatott csapatkapitány klubcsapata, a Liverpool természetesen rendszeresen feltűnik Fabrizio Romano híreiben, legutóbb például Ibrahima Konaté lehetséges távozásáról számolt be. De Szoboszlai is gyakran feltűnik a mintegy 44 millió követővel rendelkező Instagram-oldalon, pénteken azonban nem átigazolási pletykák vagy nyilatkozatok kapcsán került fel a fotója.

Megérkeztem a budapesti döntőre a szabadrúgások királyával és Magyarország elnökével”

− írta ki a közös fotóhoz Romano, akinek posztja alá Szoboszlai Dominik is kommentelt.

A Legendák Tornáját végül Ivan Rakitic csapata nyerte, a döntőben végig vezetve, 6-2-es győzelmet arattak Juhász Rolandék ellen.

A Bajnokok Ligája-döntőt szombat este hat órától rendezik a Puskás Arénában. A mérkőzés játékvezetője a német Daniel Siebert lesz. A találkozót az Origo élőben közvetíti a helyszínről.