A Liverpool a Premier League utolsó fordulójában 1–1-es döntetlent játszott a Brentforddal az Anfielden, Szoboszlai Dominik pedig ezúttal is a kezdőcsapat tagjaként lépett pályára.

Szoboszlai Dominik jól játszott Mohamed Szalah búcsúmeccsén is

Szoboszlai Dominik családja is ott volt a szezonzárón

A magyar válogatott csapatkapitánya számára különösen emlékezetes idény lett az idei, hiszen a klub szurkolói nemrég az év játékosának választották.

Buzsik Borka az Instagramon osztott meg családi pillanatokat a szezonzáróról, a képek pedig gyorsan nagy sikert arattak a követők körében.

A bejegyzéshez maga Szoboszlai Dominik is hozzászólt, három fekete szívvel reagált a fotókra, amire felesége három rózsaszín szívvel válaszolt.