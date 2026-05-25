Családi fotóval zárta a Premier League-idényt Buzsik Borka. Szoboszlai Dominik felesége az Anfieldről posztolt közös képet a gyermekükkel, aki Szoboszlai feliratú mezben szurkolt édesapjának.
A Liverpool a Premier League utolsó fordulójában 1–1-es döntetlent játszott a Brentforddal az Anfielden, Szoboszlai Dominik pedig ezúttal is a kezdőcsapat tagjaként lépett pályára.
Szoboszlai Dominik családja is ott volt a szezonzárón
A magyar válogatott csapatkapitánya számára különösen emlékezetes idény lett az idei, hiszen a klub szurkolói nemrég az év játékosának választották.
Buzsik Borka az Instagramon osztott meg családi pillanatokat a szezonzáróról, a képek pedig gyorsan nagy sikert arattak a követők körében.
A bejegyzéshez maga Szoboszlai Dominik is hozzászólt, három fekete szívvel reagált a fotókra, amire felesége három rózsaszín szívvel válaszolt.
