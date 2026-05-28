A teljesítményadatok alapján a Liverpool legjobb játékosa egyértelműen Szoboszlai Dominik lett. A FotMob értékelése szerint a magyar középpályás 7,50-es átlaggal végzett a klubon belüli rangsor élén, igazolva azt, amit a szurkolók többsége is érzett a szezon során.

Szoboszlai Dominik nélkül összeomlott volna a Liverpool?

Szoboszlai szinte végig rendelkezésre állt, mindössze két bajnokit hagyott ki eltiltás miatt. A Premier League-ben hat gólt és hét gólpasszt jegyzett, utóbbiban a Liverpool legeredményesebb játékosa volt.

Nemcsak a közvetlen góltermelésben villogott: 78 kialakított helyzetével az egész Premier League második legjobb mutatóját hozta, egyedül Bruno Fernandes előzte meg ebben a kategóriában.

A második helyen Virgil van Dijk végzett 7,26-os átlaggal. A holland védő minden egyes bajnoki percet a pályán töltött, ami egészen elképesztő teljesítménynek számít. Sőt, Európa öt legerősebb bajnokságának mezőnyében ő volt az egyetlen mezőnyjátékos, aki a szezon összes percét végigjátszotta. Emellett hat gólt is szerzett, ami karrierje legeredményesebb bajnoki idényét jelentette Liverpool-mezben.

Közvetlenül mögötte, minimális különbséggel Ryan Gravenberch zárt 7,25-ös átlaggal. A holland középpályás a labdaszerzések egyik motorja volt: meccsenként átlagosan 1,4 interceptionnel a csapat legjobbja, míg szerelésekben a harmadik legeredményesebb játékosnak számított.

A negyedik helyet Cody Gakpo szerezte meg 7,17-es osztályzattal. A támadó hét gólt és öt asszisztot termelt, emellett tíz nagy helyzetet készített elő csapattársainak. A holland játékos karrierje során először vált állandó kezdővé a bal szélen, ahol 36 bajnoki fellépéssel klubrekordot állított fel saját liverpooli pályafutásában.

Az első ötöst Florian Wirtz zárta. A német középpályás első liverpooli idényében nem tudott folyamatosan csúcsformában futballozni, mégis 7,16-os átlaggal került a lista élmezőnyébe. Hatvan kialakított helyzete a csapat második legjobb mutatója volt, ráadásul az ellenfél térfelén szerzett labdák tekintetében is az élmezőnybe tartozott.