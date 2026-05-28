A teljesítményadatok alapján a Liverpool legjobb játékosa egyértelműen Szoboszlai Dominik lett. A FotMob értékelése szerint a magyar középpályás 7,50-es átlaggal végzett a klubon belüli rangsor élén, igazolva azt, amit a szurkolók többsége is érzett a szezon során.
Tényleg Szoboszlai Dominik a Liveprool legjobb focistája?
Szoboszlai szinte végig rendelkezésre állt, mindössze két bajnokit hagyott ki eltiltás miatt. A Premier League-ben hat gólt és hét gólpasszt jegyzett, utóbbiban a Liverpool legeredményesebb játékosa volt.
Nemcsak a közvetlen góltermelésben villogott: 78 kialakított helyzetével az egész Premier League második legjobb mutatóját hozta, egyedül Bruno Fernandes előzte meg ebben a kategóriában.
A második helyen Virgil van Dijk végzett 7,26-os átlaggal. A holland védő minden egyes bajnoki percet a pályán töltött, ami egészen elképesztő teljesítménynek számít. Sőt, Európa öt legerősebb bajnokságának mezőnyében ő volt az egyetlen mezőnyjátékos, aki a szezon összes percét végigjátszotta. Emellett hat gólt is szerzett, ami karrierje legeredményesebb bajnoki idényét jelentette Liverpool-mezben.
Közvetlenül mögötte, minimális különbséggel Ryan Gravenberch zárt 7,25-ös átlaggal. A holland középpályás a labdaszerzések egyik motorja volt: meccsenként átlagosan 1,4 interceptionnel a csapat legjobbja, míg szerelésekben a harmadik legeredményesebb játékosnak számított.
A negyedik helyet Cody Gakpo szerezte meg 7,17-es osztályzattal. A támadó hét gólt és öt asszisztot termelt, emellett tíz nagy helyzetet készített elő csapattársainak. A holland játékos karrierje során először vált állandó kezdővé a bal szélen, ahol 36 bajnoki fellépéssel klubrekordot állított fel saját liverpooli pályafutásában.
Az első ötöst Florian Wirtz zárta. A német középpályás első liverpooli idényében nem tudott folyamatosan csúcsformában futballozni, mégis 7,16-os átlaggal került a lista élmezőnyébe. Hatvan kialakított helyzete a csapat második legjobb mutatója volt, ráadásul az ellenfél térfelén szerzett labdák tekintetében is az élmezőnybe tartozott.
A top tíz további helyezettjei között Ibrahima Konaté, Hugo Ekitiké, Mohamed Szalah, Curtis Jones és Alexis Mac Allister szerepelnek. Különösen figyelemre méltó Szalah helyezése: az egyiptomi klasszis 14 gólban vállalt szerepével karrierje leggyengébb liverpooli bajnoki idényét produkálta ezen a téren.
A statisztikák ugyanakkor világosan megmutatják, mennyire néhány kulcsember vállán nyugodott a Liverpool teljes szezonja. Van Dijk, Szoboszlai és Gravenberch nemcsak a teljesítménylisták élén végeztek, hanem játékpercekben is a csapat legmegbízhatóbb emberei voltak. Van Dijk 3420 percet játszott, Szoboszlai mindössze 187 percet mulasztott el, Gravenberch pedig szintén a legtöbbet foglalkoztatott játékosok közé tartozott.
Beszédes adat, hogy a teljes Premier League-rangsorban a Liverpoolból egyedül Szoboszlai fért be a legjobb tíz közé. Van Dijk a 22., Gravenberch a 23. helyen végzett.
Mindez jól mutatja, hogy a várakozásoktól messze elmaradó szezonban a Liverpool néhány meghatározó játékosa – élükön Szoboszlai Dominikkal és Virgil van Dijkkal – gyakorlatilag emberfeletti munkát végzett, hogy versenyben tartsa a csapatot.
