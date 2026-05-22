A Liverpool vasárnap 17 órától fogadja a Brentfordot az angol Premier League 38. fordulójában, amely több klublegenda számára is az utolsó mérkőzés lesz a Vörösöknél. Szoboszlai Dominik a mostani szezonban eddig 52 tétmérkőzésen 13 gólt és 12 asszisztot jegyzett, a teljesítményével pedig egyértelműen kitűnt Arne Slot csapatából. Szabadrúgásgólok, munka és alázat: ez jellemezte a magyar válogatott csapatkapitányának 2025-2026-os idényét.
Szoboszlai Dominik a Real Madrid célkeresztjében?
A magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitányát már több ízben is összeboronálta a sajtó a Real Madriddal, amely Trent Alexander-Arnold személyében egyszer már elcsábította a Vörösök egyik legnagyobb sztárját. A szurkolók értelemszerűen aggódni kezdtek, hogy esetleg Szoboszlai Dominik követni fogja az angolt, ám ez egyáltalán nem lenne olcsó üzlet.
Ráadásul Szoboszlai szerződése két év múlva lejár Liverpoolban, egy korábban tett nyilatkozatában pedig úgy fogalmazott, hogy „nem haladnak a tárgyalások”.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
„Marad Liverpoolban, vagy irány Madrid?” − írja a Spíler TV a magyar középpályással készült interjúja alatt, ám Szoboszlai végül nem beszélt a jövőjéről, de sok más dologról igen.
Szoboszlai az ízelítőben a kedvenc szabadrúgásgólját is kiválasztotta, amely nem a Manchester City, hanem az Arsenal ellen lőtt találata lett.
Boldog vagyok. Elég hosszú szezon volt, végre jön egy kis szünet, de jelenleg még az utolsó meccsre fókuszálunk. Úgy szeretnénk befejezni, ahogy azt a két búcsúzó játékosunk és a szurkolók is megérdemlik”
− utalt ezzel Andy Robertsonra és Mohamed Szalahra Szoboszlai, aki azt is megosztotta, hogy mai napig nem tudja, miért jön ennyire jól ki az egyiptomival. A magyar válogatott csapatkapitánya ezt követően Pécsi Árminról is beszélt.
„Kicsit megfordult a fejemben, hogy az Everton ellen hárman lehetünk a pályán, de sajnos ez nem jött össze. Ettől függetlenül nagyon fontos tagja a csapatnak, ott van és segít mindenkinek, ugyanolyan fontos a szerepe, mint bárkinek.”
Szoboszlai megerősítette, hogy a BL-hely megszerzése jelenleg a legfontosabb, s bár tudja, sok mindennek kell történnie, hogy ez ne történjen meg, mégis nyerni akar az utolsó fordulóban.
A magyar válogatott csapatkapitányi karszalagjáról: „Egy álmom vált valóra, amikor bemutatkoztam és Szalai után én lettem a kapitány. Próbálom a maximumot nyújtani, mert különleges a válogatottban játszani, ráadásul a karszalag több motivációt ad” − fogalmazott Szoboszlai, a Liverpool esetében pedig hozzátette, hogy ez nem az ő döntése.
Szoboszlai Dominik kislánya augusztusban született meg
„Az évem fénypontja, vagyis az életem fénypontja eddig, és szerintem az is marad. Ennél jobb érzés nem volt még velem. Nem tudom, hogy a többi gyereknél ez változik-e, de ő mégis az első gyerekünk, ez mégis valami más” − mondta ezt Szoboszlai, amikor meglátta a közös képét a feleségével, Buzsik Borkával és a kislányával.
Márkus Ádám sportkommentátor ezt követően fotókat mutatott a magyar középpályásnak, aki elismerte, szerinte az Arsenal ellen lőtt szabadrúgásgólja volt a legszebb, majd az elhíresült elcsúszásáról is beszélt.
Ezt a képet sokszor láttam, amióta megtörtént. Úgyis azt mondták, hogy hasonlítok a Gerardra, így még inkább hasonlítok rá. Sajnos ez 1-1-nél történt, és tudtam, ha ez nincs, akkor el tudtuk volna dönteni a meccset. Ez elég nagy pofon volt nekem is és az egész csapatnak is”
− tette hozzá a válogatott csapatkapitánya.
A Liverpool vasárnap, 17 órátüól lép pályára a Premier League utolsó fordulójában.
- Kapcsolódó tartalom