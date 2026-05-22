A Liverpool vasárnap 17 órától fogadja a Brentfordot az angol Premier League 38. fordulójában, amely több klublegenda számára is az utolsó mérkőzés lesz a Vörösöknél. Szoboszlai Dominik a mostani szezonban eddig 52 tétmérkőzésen 13 gólt és 12 asszisztot jegyzett, a teljesítményével pedig egyértelműen kitűnt Arne Slot csapatából. Szabadrúgásgólok, munka és alázat: ez jellemezte a magyar válogatott csapatkapitányának 2025-2026-os idényét.

Szoboszlai Dominik exkluzív interjút adott

Fotó: NEWS IMAGES / NurPhoto

Szoboszlai Dominik a Real Madrid célkeresztjében?

A magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitányát már több ízben is összeboronálta a sajtó a Real Madriddal, amely Trent Alexander-Arnold személyében egyszer már elcsábította a Vörösök egyik legnagyobb sztárját. A szurkolók értelemszerűen aggódni kezdtek, hogy esetleg Szoboszlai Dominik követni fogja az angolt, ám ez egyáltalán nem lenne olcsó üzlet.

Ráadásul Szoboszlai szerződése két év múlva lejár Liverpoolban, egy korábban tett nyilatkozatában pedig úgy fogalmazott, hogy „nem haladnak a tárgyalások”.

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu

„Marad Liverpoolban, vagy irány Madrid?” − írja a Spíler TV a magyar középpályással készült interjúja alatt, ám Szoboszlai végül nem beszélt a jövőjéről, de sok más dologról igen.

Szoboszlai az ízelítőben a kedvenc szabadrúgásgólját is kiválasztotta, amely nem a Manchester City, hanem az Arsenal ellen lőtt találata lett.

Boldog vagyok. Elég hosszú szezon volt, végre jön egy kis szünet, de jelenleg még az utolsó meccsre fókuszálunk. Úgy szeretnénk befejezni, ahogy azt a két búcsúzó játékosunk és a szurkolók is megérdemlik”

− utalt ezzel Andy Robertsonra és Mohamed Szalahra Szoboszlai, aki azt is megosztotta, hogy mai napig nem tudja, miért jön ennyire jól ki az egyiptomival. A magyar válogatott csapatkapitánya ezt követően Pécsi Árminról is beszélt.

„Kicsit megfordult a fejemben, hogy az Everton ellen hárman lehetünk a pályán, de sajnos ez nem jött össze. Ettől függetlenül nagyon fontos tagja a csapatnak, ott van és segít mindenkinek, ugyanolyan fontos a szerepe, mint bárkinek.”

Szoboszlai megerősítette, hogy a BL-hely megszerzése jelenleg a legfontosabb, s bár tudja, sok mindennek kell történnie, hogy ez ne történjen meg, mégis nyerni akar az utolsó fordulóban.

A magyar válogatott csapatkapitányi karszalagjáról: „Egy álmom vált valóra, amikor bemutatkoztam és Szalai után én lettem a kapitány. Próbálom a maximumot nyújtani, mert különleges a válogatottban játszani, ráadásul a karszalag több motivációt ad” − fogalmazott Szoboszlai, a Liverpool esetében pedig hozzátette, hogy ez nem az ő döntése.