Kevés futballista pályafutása rajzol ki olyan tiszta fejlődési ívet, mint Szoboszlai Dominik története. Az ő karrierje nem egyetlen robbanásról szól, hanem egymásra épülő szintekről: minden állomás hozzáadott valamit ahhoz a játékoshoz, akit ma a Liverpool középpályáján látunk.

Szoboszlai Dominik szépen lassan vált világklasszissá

Mindennek az alapja: Szoboszlai Dominik a Lieferingnél

Nem lehet kihagyni azt a fejezetet sem, amely első pillantásra kevésbé látványos, de valójában mindennek az alapját adta: a FC Liefering-nél eltöltött időszakot. A Lieferingnél Szoboszlai nem sztárként, hanem egy csiszolatlan gyémántként jelent meg.

A Red Bull-rendszer nem engedi, hogy egy játékos pusztán képességekre építsen; itt a fejlődés kényszer, nem lehetőség. Az osztrák másodosztály közege pedig ideális terep ehhez: fizikális, tempós, gyakran kaotikus futball, ahol a technikai fölény önmagában kevés. Ebben a közegben Szoboszlai nem tűnt el – sőt, kifejezetten erős számokat hozott.

Két idény alatt 42 bajnoki mérkőzésen 16 gólt szerzett és 11 gólpasszt adott. Ez összesen 27 gólban való közvetlen részvétel, ami nagyjából 0,64-es gól+gólpassz mutatót jelent meccsenként. Egy tinédzser középpályástól ez nem csupán ígéretes, hanem kifejezetten magas szint. A számok mögött ráadásul egy olyan játékos képe rajzolódik ki, aki már ekkor sem csak „villanásokból” élt: rendszeresen vállalt lövéseket, kérte a labdát, és nem félt kockázatos döntéseket hozni.

Mégis, ez az időszak sokszor háttérbe szorul, amikor Szoboszlai karrierjéről beszélünk. Ennek egyik oka, hogy a Liefering sajátos helyzetben van: a klub nem juthat fel az élvonalba, és nem indulhat kupasorozatokban sem. Ez azt jelenti, hogy itt nincsenek trófeák, nincsenek „nagy pillanatok”, amelyek megmaradnak az emlékezetben. Miközben Szoboszlai később szinte minden állomásán nyert valamit, a Lieferingnél eltöltött időszak ilyen értelemben „csendes” maradt. Viszont sokkal fontosabb dolgokat nyert a trófeáknál: megtanulta, hogyan kell felnőtt futballban gondolkodni, hogyan kell reagálni a nyomásra, hogyan kell visszazárni, hogyan kell részt venni a pressingben. És talán még fontosabb: itt alakult ki az a mentális stabilitás, amely végigkíséri a karrierjét.