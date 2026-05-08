Kevés futballista pályafutása rajzol ki olyan tiszta fejlődési ívet, mint Szoboszlai Dominik története. Az ő karrierje nem egyetlen robbanásról szól, hanem egymásra épülő szintekről: minden állomás hozzáadott valamit ahhoz a játékoshoz, akit ma a Liverpool középpályáján látunk.
Mindennek az alapja: Szoboszlai Dominik a Lieferingnél
Nem lehet kihagyni azt a fejezetet sem, amely első pillantásra kevésbé látványos, de valójában mindennek az alapját adta: a FC Liefering-nél eltöltött időszakot. A Lieferingnél Szoboszlai nem sztárként, hanem egy csiszolatlan gyémántként jelent meg.
A Red Bull-rendszer nem engedi, hogy egy játékos pusztán képességekre építsen; itt a fejlődés kényszer, nem lehetőség. Az osztrák másodosztály közege pedig ideális terep ehhez: fizikális, tempós, gyakran kaotikus futball, ahol a technikai fölény önmagában kevés. Ebben a közegben Szoboszlai nem tűnt el – sőt, kifejezetten erős számokat hozott.
Két idény alatt 42 bajnoki mérkőzésen 16 gólt szerzett és 11 gólpasszt adott. Ez összesen 27 gólban való közvetlen részvétel, ami nagyjából 0,64-es gól+gólpassz mutatót jelent meccsenként. Egy tinédzser középpályástól ez nem csupán ígéretes, hanem kifejezetten magas szint. A számok mögött ráadásul egy olyan játékos képe rajzolódik ki, aki már ekkor sem csak „villanásokból” élt: rendszeresen vállalt lövéseket, kérte a labdát, és nem félt kockázatos döntéseket hozni.
Mégis, ez az időszak sokszor háttérbe szorul, amikor Szoboszlai karrierjéről beszélünk. Ennek egyik oka, hogy a Liefering sajátos helyzetben van: a klub nem juthat fel az élvonalba, és nem indulhat kupasorozatokban sem. Ez azt jelenti, hogy itt nincsenek trófeák, nincsenek „nagy pillanatok”, amelyek megmaradnak az emlékezetben. Miközben Szoboszlai később szinte minden állomásán nyert valamit, a Lieferingnél eltöltött időszak ilyen értelemben „csendes” maradt. Viszont sokkal fontosabb dolgokat nyert a trófeáknál: megtanulta, hogyan kell felnőtt futballban gondolkodni, hogyan kell reagálni a nyomásra, hogyan kell visszazárni, hogyan kell részt venni a pressingben. És talán még fontosabb: itt alakult ki az a mentális stabilitás, amely végigkíséri a karrierjét.
Salzburgban robbant be a profi labdarúgásba: mit jelentett ez az időszak?
Érdekesség, hogy amikor Szoboszlai a Red Bull rendszerében feltűnt, még egyértelműen az a típusú támadó középpályás volt, akit a statisztika szeret. Salzburgban már a játék szinte köré épült. A 2019–2020-as szezonban például 9 gólt és 10 gólpasszt hozott a bajnokságban, ami több mint egy gólban való közvetlen részvételt jelentett meccsenként. Ez az a kategória, amelyben általában a topligák klasszikus tízesei mozognak – csak éppen Szoboszlai ezt 19 évesen produkálta.
A teljes salzburgi időszakát nézve pedig még erősebb a kép: három szezon alatt bajnoki dominancia, folyamatos trófeahalmozás, és egy olyan támadójáték, amelyben minden labdaérintése veszélyt hordozott.
Ez az időszak azonban nemcsak a számokról szólt, hanem arról is, hogy milyen közegben születnek ezek a számok. A Red Bull Salzburg játéka gyors és kockázatvállaló volt, igazi támadófoci, amely tökéletesen illeszkedett egy fiatal, kreatív játékos profiljához. Szoboszlai itt nemcsak eredményes volt, hanem szabad.
Szoboszlai profi pályafutása a Red Bull Salzburg rendszerében indult, amely Európa egyik legprogresszívebb utánpótlás- és játékosfejlesztő műhelye.
Már a 2018–2019-es szezonban (18 évesen):
- 16 meccs, 3 gól, 3 gólpassz
- 0,75 gól+gólpassz / 90 perc
A következő idényben robbanásszerű fejlődést mutatott:
- 2019–2020: 27 meccs, 9 gól, 10 gólpassz
- 1,03 gól+gólpassz / 90 perc
A Salzburgnál
- A bajnokságban: 16 gól + 20 gólpassz (36 G/A)
- Összesen: 26 gól, 34 gólpassz 83 meccsen
Kupák és sikerek:
- Négyszeres osztrák bajnok (17/18, 18/19, 19/20, 20/21)
- Háromszoros osztrák kupa-győztes (18/19, 19/20, 20/21)
Maradt a Red Bull, de szintet lépett Szoboszlai
Amikor az RB Leipzig játékosa lett, a statisztikák természetesen visszafogottabbak lettek, de a történet lényege nem a csökkenés volt, hanem az átalakulás.
Szoboszlai játéka mélyebb zónákba tolódott, több lett a védekező feladata, és egyre inkább része lett a csapat szerkezetének, nem csupán annak kreatív csúcspontja. A két lipcsei szezon alatt ugyan továbbra is termelt gólokat és gólpasszokat, de ezek már nem határozták meg teljes mértékben a játékát. Ami sokkal fontosabb, hogy ebben az időszakban tanulta meg azt a fajta taktikai fegyelmet és fizikai intenzitást, amely nélkül ma nem lehet érvényesülni a legmagasabb szinten.
És még valami történt Lipcsében, ami gyakran háttérbe szorul a statisztikai elemzésekben: Szoboszlai megtanult nyerni egy erősebb bajnokságban is. A Német Kupa-győzelmek nemcsak trófeák voltak, hanem bizonyítékok arra, hogy képes egy topkörnyezetben is döntő pillanatok részese lenni.
Két szezon összesítve a Bundesligában:
- 62 meccs: 12 gól, 16 gólpassz, 0,63 G/A / 90 perc
- Összesen: 91 meccsen 20 gól, 22 gólpassz
Fontos statisztikai változások:
- passzok és labdakihozatal szerepe nőtt
- védekező mutatók (szerelések, labdaszerzések) emelkedtek
- kevesebb lövés / több csapatjáték
- több szerelés, több visszatámadás
- mélyebbről indulnak az akciói
- csökken a lövések száma
Kupák:
- Két német Kupa-győzelem: (21/22, 22/23)
Ez az időszak tette Szoboszlait komplex középpályássá, nem csak támadó játékossá.
A csoda, amire minden magyar várt: Szoboszlai Liverpoolban
A Liverpool nem egyszerű klubváltás volt, hanem egy újabb szintugrás, méghozzá nem is akármilyen. Nem meglepő, hogy sok szakértő féletette.
A Premier League tempója, fizikalitása és taktikai komplexitása ugyanis minden korábbi tapasztalatot felülír. Az első szezonja ezt hűen tükrözte: a számok visszafogottak, a játék inkább keresésről szólt, mint dominanciáról. De már ekkor látszott valami, ami a statisztikákból nem mindig olvasható ki: a bizalom. A játékidő, a kezdő státusz, a szerep a rendszerben – ezek mind azt jelezték, hogy a Liverpool nem egy kész terméket vett,
hanem egy olyan játékost, akiben hosszú távon gondolkodik. Ráadásul az angol Ligakupa-siker azt jelentette, folytatódik a trófeák halmozása.
Ám a második szezon hozta meg az áttörést. Szoboszlai már nem alkalmazkodni próbált, hanem alakítani a játékot. A gólok és gólpasszok száma emelkedett, de ami ennél is fontosabb, hogy a csapat is eredményes lett. A bajnoki cím nemcsak egy újabb trófea volt a gyűjteményében, hanem egy új szint igazolása: Szoboszlai immár nemcsak ígéretes vagy hasznos játékos, hanem bajnok egy topligában.
És mégis, a jelenlegi szezon az, amely talán a legjobban megmutatja, milyen játékossá vált valójában. Mert miközben a Liverpool eredményessége visszaesett, Szoboszlai egyéni számai tovább javultak. Több mérkőzés, több játékperc, több gól és gólpassz – különösen a nemzetközi porondon. A Bajnokok Ligájában nyújtott teljesítménye már egyértelműen elit szintű középpályás produkció. És mégis, a szezon végén trófea nélkül marad...
Ez az ellentmondás a modern futball egyik alapigazságának lenyomata: egy játékos fejlődése nem mindig esik egybe a csapat eredményességével. Sőt, sokszor éppen akkor válik igazán fontossá egy játékos, akkor kell vezető szerepbe lépnie, amikor a csapat nem dominál. Szoboszlai szerepe a Liverpoolban ma már nem az, hogy minden meccsen gólt szerezzen vagy gólpasszt adjon, hanem hogy stabilitást adjon a rendszernek. Hogy összekösse a védekezést a támadással, hogy ritmust diktáljon, hogy jelen legyen minden fázisban. Na meg persze, az, hogy igazi vezére legyen a csapatnak, és sokszor bizonyította, hogy az is.
„Dominik mindig azt nyújtja, amit vársz tőle – mondta Virgil van Dijk, a Liverpool csapatkapitánya korábban Szoboszlairól
Nagyon fontos játékos. Páratlan energiákat mozgósít a pályán, a képességei kiemelkedőek, és minden találkozón fejlődik. A magyar válogatottban már vezérré vált, most pedig az a feladata, hogy az idény hátralévő részében tartsa ezt a klasszis formát. A lényeg, hogy maradjon szerény és dolgozzon tovább alázattal. Azzá a játékossá fejlődik, akivé mindannyian gondoljuk, hogy válhat”.
1. szezon (2023–2024)
- 33 meccs: 3 gól, 2 gólpassz
- Angol Ligakupa-siker
2. szezon (2024–2025)
- 36 meccs a PL-ben: 6 gól, 6 gólpassz
- Premier League-győzelem
- 2,22 pont/meccs, amikor pályán volt
3. szezon (2025–2026 – jelenlegi)
- 33 meccs a PL-ben: 6 gól, 5 gólpassz
- szinte minden meccsen kezdő (94% játékidő!)
Bajnokok Ligája:
- 12 meccs: 5 gól, 4 gólpassz
- Összesen: 50 meccs: 13 gól, 10 gólpassz
- Állandó kezdő
A Liverpool csapatkapitánya lesz vagy távozik?
Nem csoda, hogy a The Athletic a magyar légióst a Liverpool FC leendő csapatkapitányaként emlegette.
Tekintettel az idei szezonbeli teljesítményére, nem lenne meglepő, ha a Liverpool Szoboszlait is a csapatkapitányi poszt esélyesének tekintené, amennyiben Van Dijk távozna, amikor a következő szezon végén lejár a szerződés"
– írták.
Ha már a szerződés szóba került, nem mehetünk el szó nélkül Szoboszlai kontraktusa és jövője mellett sem. Szoboszlai Dominik ugyanis még nem hosszabbított szerződést a Premier League címvédőjével, miközben a hírek szerint a Real Madrid nagyon szeretné megszerezni őt. Szoboszlai Dominik szerződése 2028-ig érvényes, és bár az őt képviselő EM Sports már hónapok óta tárgyal a klubvezetéssel a hosszabbításról, egyelőre nem közeledtek az álláspontok.
„Ahogy pár hete is mondtam, nincs igazán előrelépés. Nem tudok újat mondani a szerződésemről. Sok mérkőzésünk van még hátra, ezekre figyelek” – fogalmazott.
Hozzátette, hogy jól érzi magát Liverpoolban, szereti a klubot és a szurkolókat, a családja is boldog, de a jövője már nem teljesen az ő kezében van.
Milyen játékossá válhat még Szoboszlai a jövőben?
Salzburgban domináns támadójátékos, Lipcsében kiegyensúlyozott középpályás, Liverpoolban pedig komplex rendszerjátékos. A gól+gólpassz mutató változása nem visszaesés, hanem átalakulás. Egyfajta „ár”, amit a magasabb szintért fizet. A trófeák viszont végigkísérik ezt az utat. Szoboszlai pályafutásának egyik legérdekesebb állandója, hogy szinte mindenhol ünnepelhetett.
Nyolc profi szezon alatt 11 trófea — ez ritka még topjátékosoknál is. Éppen ezért különösen érdekes a mostani szezon: statisztikailag az egyik legerősebb, mégis trófea nélkül zárul. Szoboszlai jelenlegi piaci értéke már elérte a 100 millió eurót, ami a Liverpool egyik legértékesebb játékosává teszi.
A jövő szempontjából talán a legfontosabb kérdés az, hogy ez az átalakulás meddig tart. Szoboszlai még mindig csak a pályafutása közepén jár, 25 éves, és a fejlődése nem állt meg. A jelenlegi szerepköre alapján könnyen elképzelhető, hogy a következő években még inkább vezérré válik, egy olyan játékossá, aki nem a statisztikák élén áll, hanem a játék egészét kontrollálja. Ugyanakkor az is benne van a pályában, hogy egy másik rendszerben ismét előrébb kerül, és újra növeli a támadó mutatóit.
Ami biztos, hogy a történet eddigi része alapján Szoboszlai Dominik egy tudatosan fejlődő futballista. Olyan játékos, aki nem ragaszkodik egy szerephez, hanem képes újra és újra alkalmazkodni a környezetéhez. És talán ez az a tulajdonság, amely a leginkább meghatározza majd a következő éveit. Szoboszlai Dominik karrierje mindenesetre tankönyvi példa arra, hogyan válik egy tehetséges támadó középpályásból komplett, modern elit középpályás.