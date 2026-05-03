Szoboszlai és Kerkez meglepő pillanata felrobbantotta az internetet – videó

A klub egy 16 perces, átfogó videót tett közzé a Manchester United elleni rangadót megelőzően, amely nemcsak az edzések intenzitását, hanem a játékosok mindennapi életének pillanatait is bemutatja: a felvétel egyik legérdekesebb része az volt, amikor a két magyar légiós, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos találkozott az edzőközpontban.

Szoboszlai és Kerkez puszija felrobbantotta az internetet

Fotó: PETER POWELL / AFP

Mi történt Szoboszlai és Kerkez között?

A felvétel elején, az edzőközpontba való érkezés pillanatában

a két magyar légiós baráti gesztussal üdvözli egymást: kezet fognak, majd a középpályás magához húzza a balhátvédet, és egy arcrapuszi-szerű, levegőbe adott puszival köszönti, amit egy ölelés követ

– szúrta ki a Bors.

A jelenet – amely a videóban nagyjából 60. másodpercénél látható – különösen feltűnő volt az angliai közegben, ahol az ilyen típusú üdvözlések nem számítanak megszokottnak. Magyarországon azonban, főként szoros baráti vagy családi körben, ez a gesztus teljesen természetes.

Érdekesség, hogy Kerkez Milos esetében ez a fajta közvetlenség talán még inkább magától értetődő, hiszen részben szerb származása révén olyan kulturális közegből érkezik, ahol az arcra puszi és a hasonló üdvözlési formák gyakoribbak.

A páros nem csak ezen a jeleneten keresztül hívta fel magára a figyelmet: a videó során több alkalommal is együtt láthatók, például egy közös kosárlabdázós jelenetben is feltűnnek, ami tovább erősíti a köztük lévő jó viszonyt.

Rangadó vár Szoboszlai Dominikra

A Liverpool vasárnap 16:30-kor (Spíler 1) az ősi rivális Manchester United otthonában lép pályára. A találkozó kiemelt jelentőségű a Bajnokok Ligája-indulásért folyó harc, valamint a bajnoki bronzérem szempontjából is.

Arne Slot vezetőedző a mérkőzés előtt azt is bejelentette, hogy a keretben helyet kap Pécsi Ármin is, akit a rangadóra a kispadra neveznek.