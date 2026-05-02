Szuperrangadóval készül vasárnapra az angol Premier League, amelynek 35. fordulójában a Liverpool lép pályára a Manchester United otthonában. Mindkét csapat BL-helyen áll, s nagy harcot vív az utolsó dobogós pozícióért, ezért is lehet sorsdöntő a vészesen közelítő találkozó. Amit tudunk, hogy Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és Pécsi Ármin is ott lesz az Old Traffordon, egy liverpooli portál pedig arról is írt, hogy vajon hányan férnének be a United kezdőcsapatába.

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Szoboszlai Dominik és Kerkez is a legjobbak között

A liverpooli Rousing The Kop nevű portálnál a rangadót megelőzően egy kombinált kezdőcsapatot készítettek, melybe véleményük szerint hét Liverpool-futballista is beférne, míg a túloldalon ez négy játékost jelent. A kapuban Alisson állna, előtte Virgil van Dijk és Harry Maguire duója alkotná a középhátvédpárost, míg a pálya jobb oldalát Diogo Dalot játszaná be. A szerző itt kiemeli, hogy minden bizonnyal a szélső hátvéd pozíciója lenne a leggyengébb a csapatban,

ahol Dalot túloldalán a magyar válogatott Kerkez Milos kapna helyet.

A középpályára térve Ryan Gravenberch játszana szűrőként, a hármas másik két tagját pedig Szoboszlai Dominik és Bruno Fernandes adja.

„Kérdés nélkül ez a csapat legerősebb szegmense. Szoboszlai és Fernandes jelenleg a világ legjobbjai közé tartoznak. Előbbi annak ellenére is bekerült, hogy az elmúlt hetekben kissé lehűlt a játéka, mégis a Liverpool egyik legkiegyensúlyozottabb tagja, aki vezetői képességet is mutatott már, sőt gólokat is tud szerezni” − olvasható a portálon.

A támadóharmadba Cody Gakpót megelőzve Matheus Cunha került be, akinek társa Mohamed Szalah lenne a másik szélen. Az egyiptomi legenda annak ellenére szerepel a legjobbak között, hogy ebben a szezonban drasztikusan visszaesett a teljesítménye. Kilences pozícióba kérdés nélkül Hugo Ekitikét jelölték, viszont klubtársához hasonlóan ő sem lesz bevethető a vasárnapi rangadón.

Kombinált 11: Alisson – Kerkez, Van Dijk, Maguire, Dalot – Gravenberch, Szoboszlai, Fernandes, Cunha, Szalah – Ekitiké.

Arra még várnunk kell, hogy Michael Carrick és Arne Slot kijelölje kezdőcsapatát a vasárnapi mérkőzésre, de ami biztos, hogy nem fogunk unatkozni Anglia egyik legnagyobb rangadóján.