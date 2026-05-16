Péntek este az Aston Villa bebiztosította a Bajnokok Ligája-indulást azzal, hogy hazai pályán 4-2-re legyőzte a Liverpoolt az angol Premier League 37. fordulójában. A mérkőzésen a Vörösök magyar válogatott középpályása, Szoboszlai Dominik két gólpasszt is kiosztott, de ez sem volt elég a pontszerzéshez.

Szoboszlaiék vereséget szenvedtek Birminghamben

Jamie Carregher, aki Szoboszlait már több ízben is kritizálta, most Alexis Mac Allister megmozdulását vette elő a vereség után, majd ítéletet mondott Arne Slot csapatáról is.

Szoboszlaiék mentálisan és fizikálisan is gyengék lennének?

A mérkőzés során Alexis Mac Allister és Ezri Konsa összetűzésbe került, amikor 2-1-es birminghami vezetésnél egymást kezdték lökdösni a futballisták. Az Aston Villa játékosa végül megragadta ellenfele mezét, mire az argentin az arcát fogva a földre esett. Később kiderült, ez nem ért kiállítást, Jamie Carragher pedig felháborodott, amikor visszanézte az esetet.

Minden meccsen ezt csinálja, szégyenletes. Ha ezért kiállították volna Konsát, az is szégyenletes lenne”

− fogalmazott Mac Allister kiállítási kísérletéről a liverpooli klubikon.

Mac Allister ist so eine Dramaqueen. 😂pic.twitter.com/sHllYFbpWr — Rechter Außenverteidiger (@RechterAV) May 16, 2026

Carragher később őszintén beszélt korábbi csapata gondjairól, véleménye szerint ez a vereség sem hozta vissza az elégedetlen szurkolók szimpátiáját.

„Túl sok a fizikailag és mentálisan is gyenge játékos, és Arne Slot lesz az, akitől elvárják majd, hogy rendbe hozza a dolgokat” − tette hozzá.

Ezt volt a Liverpool 12. veresége a Premier League mostani idényében, az előzőben ez a számláló négynél állt meg, akkor viszont bajnoki címet ünnepelhettek. Szoboszlaiék az Anfielden zárják le a szezont, a Crystal Palace ellen.