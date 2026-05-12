A Yahoo Sports által is szemlézett Anfield Index-véleménycikk szerint a Chelsea elleni 1-1-es döntetlen nem csupán két elhullajtott pontról szólt, hanem jóval mélyebb problémákra is rávilágíthatott. A pályán több kisebb vita és látványos gesztikulálás is jelezte, hogy a Liverpool játékosai között egyre nagyobb lehet a feszültség. A beszámoló szerint Curtis Jones és Ibrahima Konaté, Konaté és Virgil van Dijk, valamint Jones és Szoboszlai Dominik között is voltak olyan jelenetek, amelyek alapján úgy tűnhetett, hogy az öltözői egység már nem olyan erős, mint korábban.

Szoboszlai Dominik a Liverpool Chelsea elleni meccsén

Szoboszlai Dominik is a Liverpool-válság közepén találhatja magát

A Liverpoolnál egyre több a kérdőjel Arne Slot munkája körül. A holland edző első idényében még minden működni látszott, hiszen a Vörösök parádés szezon végén bajnoki címet ünnepelhettek. Slot második évében azonban a Liverpool futballja sokszor lassúnak, kiszámíthatónak és intenzitás nélkülinek tűnik.

Slot Liverpoolja a pocsék formában lévő Chelsea-t sem tudta legyőzni

A kritikusok közül a korábbi Liverpool-szélső, Jermaine Pennant fogalmazott a legkeményebben. Pennant szerint Slot munkája csalódást keltő, a Liverpool játéka pedig sokszor intenzitás nélkülinek és nehezen nézhetőnek tűnik. A bírálat lényege, hogy

nem feltétlenül a játékosok hozzáállásával van baj, hanem azzal a rendszerrel, amelyben egyre nehezebben találják a helyüket.

Ez Szoboszlai Dominik szempontjából is különösen érdekes. A magyar válogatott csapatkapitánya az elmúlt időszakban is a Liverpool egyik legtöbbet dolgozó játékosa volt, miközben a csapat játéka egyre több kritikát kapott. A Curtis Jonesszal történt pályán belüli jelenet is arra utalhat, hogy a játékosok egyre nehezebben viselik a mostani helyzetet.

A játékosok belefáradtak Slot futballjába?

A Liverpoolnál mindig hatalmasak az elvárások, ezért egy-egy gyengébb meccs önmagában még nem okozna válsághangulatot. A gond inkább az, hogy a bírálók szerint a problémák ismétlődnek: széteső presszing, kevés lendület, bizonytalan játék, egyre több ideges mozdulat a pályán.

A cikk szerint a játékosok kezdhetnek belefáradni Slot futballjába. A Liverpool egész szezonban nem tudott tartósan dominálni, és még a jobb periódusai is sokszor csak rövid ideig tartottak. Ez különösen aggasztó egy olyan keretnél, amely papíron ennél jóval többre lenne képes.