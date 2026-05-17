Elnézést kért, mégis tovább támadják – Szoboszlai egyértelmű lépéssel reagált

Az angol Liverpool önmagához képest gyenge idényt fut, és bár Szoboszlai Dominik rendre a csapat legjobb játékosai közé tartozik, a vereségek után gyakran őt is megtalálják az ellenszurkolói. Így történt ez az Aston Villa elleni pénteki Premier League-mérkőzés után is, amikor a magyar középpályás hiába adott két gólpasszt is Virgil van Dijknak, Arne Slot együttese 4-2-re kikapott, így még nem biztosította be a Bajnokok Ligája-indulását.

Szoboszlai Dominik két gólpasszt adott, mégis sok Liverpool-szurkoló célkeresztjébe került

Szoboszlait a lefújás után sokan támadták, amiért a hazaiak második gólja előtt elcsúszott, ezzel ziccerbe hozta a birminghami játékosokat, akik éltek is a lehetőséggel. A közösségi médiában is megkapta a magáét, annak ellenére, hogy a találkozót követően még a pályán elnézést kért a Liverpool szurkolóitól – ahogyan az a Bors által észrevett videón is látható:

How many times are the players going to say sorry? If the hierarchy have an ounce of responsibility and accountability about them they’ll do the right thing and get rid of the manager tonight. Enough is enough. #LFC pic.twitter.com/xbPQPkWoq8 — Asim (@asim_lfc) May 15, 2026

Az Aston Villa elleni mérkőzés után Szoboszlai Dominik nem posztolt a közösségi oldalán, ám egyik szponzora, a McDonald’s közzétett egy őt ábrázoló bejegyzést, ami ezáltal a játékos Instagram-felületén is megjelent. A magyar válogatott csapatkapitányának ellenszurkolói ezért e poszt alatt kritizálták őt: a bejegyzést sokan rosszul időzítettnek és a klub nehéz helyzetét semmibe vevőnek minősítették – az 1,1 millió követővel rendelkező This Is Anfield is közéjük tartozik.

Szoboszlai Dominik lájkolta az őt támogató kommenteket

Többen ugyanakkor megvédték Szoboszlait, és kiemelték, hogy nem a focista tette közzé a posztot, ráadásul adott két gólpasszt, és a teljes idényben ő volt a Liverpool húzóembere (13 gólnál és 12 gólpassznál is jár), így jogtalanok a kritikák. Sokatmondó az is, hogy Szoboszlai Dominik az őt támogató hozzászólások közül többet is kedvelt, leginkább azokat, amelyek az egész évad során nyújtott kimagasló teljesítményét dicsérték. Ez egyértelmű jelzés arra, hogy ő is úgy gondolja, hogy tényleg mindent megtett a csapat még sikeresebb szerepléséért.

A Liverpool jövő vasárnap a Brentford elleni hazai bajnokival zárja az idényt.