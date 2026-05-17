Elnézést kért, mégis tovább támadják – Szoboszlai egyértelmű lépéssel reagált

Az angol Liverpool önmagához képest gyenge idényt fut, és bár Szoboszlai Dominik rendre a csapat legjobb játékosai közé tartozik, a vereségek után gyakran őt is megtalálják az ellenszurkolói. Így történt ez az Aston Villa elleni pénteki Premier League-mérkőzés után is, amikor a magyar középpályás hiába adott két gólpasszt is Virgil van Dijknak, Arne Slot együttese 4-2-re kikapott, így még nem biztosította be a Bajnokok Ligája-indulását.
Szoboszlait a lefújás után sokan támadták, amiért a hazaiak második gólja előtt elcsúszott, ezzel ziccerbe hozta a birminghami játékosokat, akik éltek is a lehetőséggel. A közösségi médiában is megkapta a magáét, annak ellenére, hogy a találkozót követően még a pályán elnézést kért a Liverpool szurkolóitól – ahogyan az a Bors által észrevett videón is látható:
Az Aston Villa elleni mérkőzés után Szoboszlai Dominik nem posztolt a közösségi oldalán, ám egyik szponzora, a McDonald’s közzétett egy őt ábrázoló bejegyzést, ami ezáltal a játékos Instagram-felületén is megjelent. A magyar válogatott csapatkapitányának ellenszurkolói ezért e poszt alatt kritizálták őt: a bejegyzést sokan rosszul időzítettnek és a klub nehéz helyzetét semmibe vevőnek minősítették – az 1,1 millió követővel rendelkező This Is Anfield is közéjük tartozik.
Szoboszlai Dominik lájkolta az őt támogató kommenteket
Többen ugyanakkor megvédték Szoboszlait, és kiemelték, hogy nem a focista tette közzé a posztot, ráadásul adott két gólpasszt, és a teljes idényben ő volt a Liverpool húzóembere (13 gólnál és 12 gólpassznál is jár), így jogtalanok a kritikák. Sokatmondó az is, hogy Szoboszlai Dominik az őt támogató hozzászólások közül többet is kedvelt, leginkább azokat, amelyek az egész évad során nyújtott kimagasló teljesítményét dicsérték. Ez egyértelmű jelzés arra, hogy ő is úgy gondolja, hogy tényleg mindent megtett a csapat még sikeresebb szerepléséért.
A Liverpool jövő vasárnap a Brentford elleni hazai bajnokival zárja az idényt.