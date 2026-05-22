Még véget sem ért a 2025-2026-os szezon, a Premier League-ben szereplő Liverpool háza táján már most megkezdődtek az átalakítások, kezdve a nyári átigazolásokkal. Ugyan még egyik fél sem jelentette be a hírt, de egyre biztosabbnak tűnik, hogy a kolumbiai Atlético Nacional 17 éves tehetsége igent mondott Szoboszlaiéknak.

Újabb tehetség csatlakozik Szoboszlaiékhoz

Szoboszlai új csapattársat kap Liverpoolban

A 17 éves Samuel Martínez leigazolásával kapcsolatban az Anfield Watch nevű szurkolói oldal kiemelte, hogy a Liverpool utánpótlással foglalkozó csapata már több esetben is megmutatta, különleges érzéke van a tehetségek felkutatásához. Így érkezett meg Pécsi Ármin, Ifeanyi Ndukwe, Sidy Barhama Ndiaye és Mor Talla Ndiaye, hamarosan pedig Martínez is.

Játékstílusát a brazil Kakához hasonlítják, ám fontos kiemelni, hogy csak akkor csatlakozhat a Vörösökhöz, ha betöltötte a 18. életévét, ez pedig 2027 áprilisában lesz.

Martínez játékjogáért állítólag a Bayern München és a Borussia Dortmund is bejelentkezett, ám a versenyfutást a Liverpool nyerte meg.

Hazája U17-es bajnokságában igazi cselgépnek számított, mérkőzésenként több mint hét alkalommal próbálkozott meg csellel, de kiválóan cipeli a labdát is. Magas játékosnak számít a posztján, így sokan úgy vélik, hogy Szoboszlaihoz hasonlóan a tízes és a nyolcas pozíciót is el tudja majd játszani. További pozitívum még, hogy a védekezést sem hanyagolja el, a párharcainak több mint felét meg is nyeri.

Ezen képességek összessége keltette fel a Liverpool figyelmét, amely sajtóhírek szerint egy millió dollárért cserébe szerezheti meg, s öt éves szerződést ír vele alá.