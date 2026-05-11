A Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost foglalkoztató Liverpool idén biztosan trófea nélkül zárja a szezont, ami a magyar válogatott csapatkapitányának felnőtt pályafutásában is példátlan. A címvédő két fordulóval az idény vége előtt sem dőlhet még hátra, ugyanis matematikailag még a Bajnokok Ligája-indulást sem biztosította be.

Szoboszlai Dominik rendre kiválóan helyettesítette Jeremie Frimpongot a Liverpool védelmében

Frimpongról és Szoboszlairól is beszélt a Liverpool egykori sztárja

A Vörösök idei szezonja több szempontból is küzdelmes volt, elég csak arra gondolni, hogy Szoboszlai kényszerből többször is jobbhátvédként szerepelt. Pedig a védelem jobb oldalára tavaly Jeremie Frimpongot szerződtették 29 millió fontért, de a holland játékost többször is sérülés hátráltatta, így minden sorozatot figyelembe véve csak 34 meccsen tudott pályára lépni. Frimpong decemberben és januárban is lenyűgöző teljesítményt nyújtott, az elmúlt hetekben viszont látványosan küszködött, amikor a sérült Mohamed Szalah-t kellett helyettesítenie a jobb szélen.

A Liverpool korábbi középpályás, Bolo Zenden szerint Frimpong kezdettől fogva nehéz helyzetben volt, mivel a tavaly a Real Madridhoz igazolt Trent Alexander-Arnoldot kellett volna pótolnia. Az egykori holland középpályás szerint nagy hiba, ha honfitársát jobbszélsőként használja Arne Slot.

„Nyilvánvalóan nehéz Trentet helyettesíteni. Viszont szerintem nem is ugyanolyan a két játékos stílusa. Trent sokkal jobban védekezik, mint támad, Jeremie Frimpong pedig inkább támadó, mint hátvéd. Viszont Frimpong nem jobbszélső. A Leverkusennél inkább szélsővédőként játszotta be az egész oldalt. Nyilván az is számít, hogyan akarja a Liverpool használni őt és milyen rendszerben. Emlékszem, amikor Trent Mohamed Szalah mögött játszott, akkor nagyon jól működtek együtt. Frimpong viszont más típusú játékos. Ő inkább a szélen játszik – és ez alatt tényleg azt értem, hogy a vonal mellett. Nem az a fajta futballista, aki látványos beadásokkal operál” – fogalmazott Zenden.

Szoboszlai Dominiknak adná a csapatkapitányi karszalagot a Liverpool korábbi középpályása

„Néha oka van annak, hogy a dolgok nem úgy alakulnak, ahogy kellene, vagy ahogy korábban alakultak. Természetesen Frimpongnak is rá kell kapcsolnia a következő szezonban, ha állandó helyet akar magának szerezni Arne Slot csapatában” – figyelmeztette a holland válogatott védőt.