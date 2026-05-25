Kerkez Milos, Pécsi Ármin és Szoboszlai Dominik együttese gyakorlatilag már a meccs előtt bebiztosította a következő szezonbeli Bajnokok Ligája-szereplését, így gyakorlatilag a Liverpool egy tét nélküli meccset játszott a Brentforddal, ami csak Andy Roberstonról és Mohamed Szalah búcsúztatásáról szólt.

Szoboszlai Dominik remek szezont zárt Liverpoolban

A skót balhátvéd és az egyiptomi támadó egyaránt 2017 nyarán csatlakozott a Liverpool csapatához, az Anfielden töltött kilenc év alatt két bajnoki címet, két Ligakupát, egy Bajnokok Ligája-trófeát, egy klubvilágbajnokságot és egy FA-kupát nyertek.

Szoboszlai az év játékosa, Kerkez óriási dicséretet kapott

Szoboszlai Dominiket a 2025/26-os Premier League-szezonban ötször is megválasztották a hónap legjobb Liverpool-játékosának. Ennek ellenére a magyar válogatott csapatkapitánya profi pályafutása során először zárt szezont trófea nélkül.

Ha azt mondták volna nekem, hogy az idény végén kupát nyerek a csapattal, és egyszer sem leszek a hónap játékosa, akkor inkább azt választom és folytatódott volna a sorozatom, hogy minden évben kupát nyerek. Sajnos ebben a szezonban az egyéni díjakra jött ki, ami nem azt mondom, hogy baj, de elcseréltem volna az összeset egy akármilyen kupára. De így is boldog vagyok amennyire lehet, és remélem, a következő idényben megint kupát tudok felemelni és nem egyénit”

– mondta Szoboszlai Dominik a SpílerTV-nek adott interjúban.

A magyar középpályás minden sorozatot figyelembe véve 13 góllal és 12 gólpasszal zárta a szezont, így összejött számára az a statisztikai mutató, amit a 2024/25-ös idényben szeretett volna elérni.

Szoboszlai a Brentford elleni találkozón is 90 percet kapott Arne Slottól, a Liverpool holland edzőjétől. A csapattal kiemelten foglalkozó portálok úgy látták, hogy Mohamed Szalah búcsúmeccsén is kitett magáért a magyar középpályás

Szoboszlai a Liverpool legenergikusabb játékosai közé tartozott, egy olyan szezont tudhat maga mögött, melyben ő volt a csapat legjobb játékosa. A magyar játékos a Brentford ellen egy ígéretes betörés után kevéssel a kapu mellé lőtt, emellett pedig okos passzokkal többször is megbontotta az ellenfél védelmét”

– olvasható Szoboszlai értékelése (7) a This is Anfield portálon.

A 31-szeres magyar válogatott Kerkez Milosért tavaly nyáron 40 millió fontot fizetett a Liverpool a Bournemouth csapatának. A 22 éves balhátvéd az idei szezonban 3218 percet játszott a Liverpoolban, és kiszorította a csapatól a klublegenda Andy Robertsont, aki most az idény végén távozik a Mersey-parti alakulattól. Kerkez a Brentford ellen a 83. percben váltotta Robertsont, aki könnyek között hagyta el az Anfield játékterét.