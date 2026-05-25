Kerkez Milos, Pécsi Ármin és Szoboszlai Dominik együttese gyakorlatilag már a meccs előtt bebiztosította a következő szezonbeli Bajnokok Ligája-szereplését, így gyakorlatilag a Liverpool egy tét nélküli meccset játszott a Brentforddal, ami csak Andy Roberstonról és Mohamed Szalah búcsúztatásáról szólt.
A skót balhátvéd és az egyiptomi támadó egyaránt 2017 nyarán csatlakozott a Liverpool csapatához, az Anfielden töltött kilenc év alatt két bajnoki címet, két Ligakupát, egy Bajnokok Ligája-trófeát, egy klubvilágbajnokságot és egy FA-kupát nyertek.
Szoboszlai az év játékosa, Kerkez óriási dicséretet kapott
Szoboszlai Dominiket a 2025/26-os Premier League-szezonban ötször is megválasztották a hónap legjobb Liverpool-játékosának. Ennek ellenére a magyar válogatott csapatkapitánya profi pályafutása során először zárt szezont trófea nélkül.
Ha azt mondták volna nekem, hogy az idény végén kupát nyerek a csapattal, és egyszer sem leszek a hónap játékosa, akkor inkább azt választom és folytatódott volna a sorozatom, hogy minden évben kupát nyerek. Sajnos ebben a szezonban az egyéni díjakra jött ki, ami nem azt mondom, hogy baj, de elcseréltem volna az összeset egy akármilyen kupára. De így is boldog vagyok amennyire lehet, és remélem, a következő idényben megint kupát tudok felemelni és nem egyénit”
– mondta Szoboszlai Dominik a SpílerTV-nek adott interjúban.
A magyar középpályás minden sorozatot figyelembe véve 13 góllal és 12 gólpasszal zárta a szezont, így összejött számára az a statisztikai mutató, amit a 2024/25-ös idényben szeretett volna elérni.
Szoboszlai a Brentford elleni találkozón is 90 percet kapott Arne Slottól, a Liverpool holland edzőjétől. A csapattal kiemelten foglalkozó portálok úgy látták, hogy Mohamed Szalah búcsúmeccsén is kitett magáért a magyar középpályás
Szoboszlai a Liverpool legenergikusabb játékosai közé tartozott, egy olyan szezont tudhat maga mögött, melyben ő volt a csapat legjobb játékosa. A magyar játékos a Brentford ellen egy ígéretes betörés után kevéssel a kapu mellé lőtt, emellett pedig okos passzokkal többször is megbontotta az ellenfél védelmét”
– olvasható Szoboszlai értékelése (7) a This is Anfield portálon.
A 31-szeres magyar válogatott Kerkez Milosért tavaly nyáron 40 millió fontot fizetett a Liverpool a Bournemouth csapatának. A 22 éves balhátvéd az idei szezonban 3218 percet játszott a Liverpoolban, és kiszorította a csapatól a klublegenda Andy Robertsont, aki most az idény végén távozik a Mersey-parti alakulattól. Kerkez a Brentford ellen a 83. percben váltotta Robertsont, aki könnyek között hagyta el az Anfield játékterét.
A This is Anfield azt írja, hogy a magyar játékos ezúttal nem töltött annyi időt a pályán, hogy hatással legyen a játékra. Helyette inkább a távozó Robertsont méltatták, és arról emlékeztek meg, hogy nehéz lesz elfogadni, hogy a skót játékos többet nem fog játszani a Liverpool szerelésében.
A Liverpool Echo 7-es osztályzatot adott Szoboszlainak. Azt írják róla, hogy szerette volna stílusosan lezárni a szezont, az első félidő végén volt egy lövése, ami veszélyesen suhant el a kapu előtt. A második játékrészben néhány alkalommal pechesen fújtak ellene szabálytalanságot, később pedig ismét közel járt a gólszerzéshez. Kerkez nem kapott osztályzatot a portáltól, de megjegyzik, hogy a pályán töltött rövid ideje alatt volt néhány határozott szerelése.
A liverpool.com 6-os osztályzatot adott Szoboszlainak. Azt írják, hogy időnként voltak biztató előretörései, és az első félidőben egy jó helyzetfelismerés után volt egy lövése, ami kapu mellé ment. Kiemelik, hogy az argentin Alexis Mac Allisterhez hasonlóan ő sem volt annyira aktív a támadóharmadban, mint amennyire szerette volna. A portál osztályozta Kerkezt is. A magyar balhátvéd 6-ost kapott, az értékelésében pedig azt írják, hogy Robertson lecserélésekor elsősorban azért állt be, hogy a közönség tapsviharral búcsúztassa a skót játékost, ugyanakkor jól szállt be a bal oldalon. Kiemelik, hogy sokkal jobb bemutatkozó szezonja volt, mint amennyit sokan hajlandók elismerni neki.
A goal.com angol nyelvű kiadása 7-es osztályzatot adott Szoboszlainak. Azt írják róla, hogy a holland Cody Gakpót remek beadással találta meg, ami gólért kiáltott, később pedig egy remek helyzetet is kialakított Florian Wirtz számára. Kiemelik, hogy most is rengeteget futott, és bár nem játszott kiemelkedően, de nehéz őt kritizálni, hiszen sokak szerint ő volt a Liverpool legjobb játékosa az idei szezonban. A 83. percben beállt Kerkez Milos nem kapott osztályzatot a portáltól.
A Liverpool magyarjai számára ezzel véget ért a klubszezon, azonban Kerkez Milos, Pécsi Ármin és Szoboszlai Dominik is tagja a magyar válogatott keretének. Marco Rossi csapata június 5-én a finn válogatott ellen játszik a Puskás Arénában, négy nappal később pedig a debreceni Nagyerdei Stadionban fogadja a kazah csapatot.
