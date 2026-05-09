Rangadóval kezdődik az angol Premier League 36. fordulója, melynek szombat kora délutáni mérkőzésén a Liverpool fogadja a Chelsea-t. Szoboszlaiék a legutóbbi mérkőzésen kikaptak a Manchester United ellen, de a londoniak sem megy mostanában, hiszen március eleje óta még csak pontot sem szereztek a bajnokságban.

Szoboszlai Dominik a Chelsea ellen is gólt szerez?

Megvan Szoboszlaiék kezdőcsapata a Chelsea ellen

Arne Slot a pénteki sajtótájékoztatón leginkább a kapushelyeztről nyilatkozott, mely során elmondta, hogy Alisson még nem épült fel, viszont Giorgi Mamardashvili ismét a csapattal edzett, így várhatóan a Chelsea ellen már számítani is fog rá. Magyar szempontból nagy kérdés volt még, hogy mi lesz Kerkez Milossal, hiszen a magyar válogatott balhátvéd már régóta nem került be bajnoki mérkőzésen a kezdőcsapatba.

Szombat délután pedig kiderült, hogy a holland menedzser két magyar játékosának bizalmat szavazott, Szoboszlai és Kerkez is bekerült, a jobbhátvéd pedig megint Curtis Jones lesz. Érdekesség még, hogy Slot a 17 éves Rio Ngumohának is bizalmat szavazott.

A Liverpool kezdőcsapata:

Mamardashvili - Jones, Konate, Van Dijk, Kerkez - Gravenberch, Mac Allister - Frimpong, Szoboszlai, Ngumoha - Gakpo.

Cserék: Woodman, Gomez, Isak, Chiesa, Robertson, Nyoni, Morrison, Ndiaye, Wright

May 9, 2026

