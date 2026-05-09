A Chelsea eredményei nem túl fényesek mostanában, de ettől még nem lesz könnyű dolga szombat délután a Liverpoolnak, amely 13:30-tól az Anfielden fogadja riválisát a Premier League 36. fordulójában. A két együttes legutóbb drámai mérkőzést játszott Londonban, ahol a brazil Estevao gólja jelentette a különbséget a 95. percben, Szoboszlai Dominikéknek tehát van miért visszavágniuk.

Szoboszlai Dominik idénybeli hetedik góljára hajt a bajnokságban

Szoboszlai Dominik a Liverpool mindenese?

A Daily Mail című lapnál a Sofascore adatait segítségül hívva egy olyan cikket készítettek el, amelyben a Liverpool és a Chelsea futballistáiból raktak össze egy kezdőcsapatot. Ebben a felállásban hatan fértek be a hazaiak részéről, míg a londoniak öt főt delegáltak, de fontos kiemelni, hogy részben a háromvédős felállás miatt úgy tűnik, hogy Kerkez Milosra nem is gondoltak.

A kapuban az Alissont és Giorgi Mamardashvilit helyettesítő Freddie Woodman áll, a védelemben pedig Virgil van Dijk, Trevoh Chalobah és Ibrahima Konaté neve olvasható. A jobb oldali szárnyvédő szerep Cody Gakpóra jutott, míg a túloldalon Reece James tűnik fel, itt azonban nagy kérdés, hogy a brit inkább a középpálya felé mozgona, vagy az oldalvonal mellett szelné be a területeket.

A középpályán nincs meglepetés: Ryan Gravenberch és Moisés Caicedo felügyelnék a pálya közepét, előttük pedig az a Szoboszlai Dominik szerepel Enzo Fernández mellett, aki Van Dijk után a második legjobb értékelést (7.21) kapta.

A támadó középpályás duó előtt pedig a Chelsea-s Joao Pedro játszana.

🚨 Dominik Szoboszlai on Arne Slot: “That's not a question at all. He's our manager. And we are in his second season. In his first season, don't forget, we won the Premier League. So no one lost faith in him from our side”.



„Akár jobbhátvédként, jobb szélsőként, középső középpályásként, a kispadon vagy a klub boltjában – Szoboszlai mindig a legjobb formáját hozza. A magyar játékos igazi fénypontja volt a Liverpoolnak egy olyan szezonban, amelyben nem sok okuk volt az örömre”− írják a magyar játékosról az említett oldal, amely megjegyzik, Szoboszlai lövőtechnikája hihetetlen, így a kaputól távolabb is állandó veszélyt jelent az ellenfelekre.