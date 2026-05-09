A Chelsea eredményei nem túl fényesek mostanában, de ettől még nem lesz könnyű dolga szombat délután a Liverpoolnak, amely 13:30-tól az Anfielden fogadja riválisát a Premier League 36. fordulójában. A két együttes legutóbb drámai mérkőzést játszott Londonban, ahol a brazil Estevao gólja jelentette a különbséget a 95. percben, Szoboszlai Dominikéknek tehát van miért visszavágniuk.
Szoboszlai Dominik a Liverpool mindenese?
A Daily Mail című lapnál a Sofascore adatait segítségül hívva egy olyan cikket készítettek el, amelyben a Liverpool és a Chelsea futballistáiból raktak össze egy kezdőcsapatot. Ebben a felállásban hatan fértek be a hazaiak részéről, míg a londoniak öt főt delegáltak, de fontos kiemelni, hogy részben a háromvédős felállás miatt úgy tűnik, hogy Kerkez Milosra nem is gondoltak.
A kapuban az Alissont és Giorgi Mamardashvilit helyettesítő Freddie Woodman áll, a védelemben pedig Virgil van Dijk, Trevoh Chalobah és Ibrahima Konaté neve olvasható. A jobb oldali szárnyvédő szerep Cody Gakpóra jutott, míg a túloldalon Reece James tűnik fel, itt azonban nagy kérdés, hogy a brit inkább a középpálya felé mozgona, vagy az oldalvonal mellett szelné be a területeket.
A középpályán nincs meglepetés: Ryan Gravenberch és Moisés Caicedo felügyelnék a pálya közepét, előttük pedig az a Szoboszlai Dominik szerepel Enzo Fernández mellett, aki Van Dijk után a második legjobb értékelést (7.21) kapta.
A támadó középpályás duó előtt pedig a Chelsea-s Joao Pedro játszana.
„Akár jobbhátvédként, jobb szélsőként, középső középpályásként, a kispadon vagy a klub boltjában – Szoboszlai mindig a legjobb formáját hozza. A magyar játékos igazi fénypontja volt a Liverpoolnak egy olyan szezonban, amelyben nem sok okuk volt az örömre”− írják a magyar játékosról az említett oldal, amely megjegyzik, Szoboszlai lövőtechnikája hihetetlen, így a kaputól távolabb is állandó veszélyt jelent az ellenfelekre.
