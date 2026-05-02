A tréning során a középpályások és a támadók komoly tűzijátékot rendeztek az edzőpályán. A Liverpool FC közzétett rövid videón, amelyet már közel félmillió szurkoló megnézett, jól látható, hogy a lövések erejével és pontosságával nincs probléma, Szoboszlai Dominik például egy irigylésre méltó, életerős lökettel akasztott nagy gólt a bal felső sarokba.

Fotó: NEWS IMAGES / NurPhoto

Az öt legszebb gól a Liverpool edzéséről:

A néhány másodperces, látványos gólparádé mellett egy 16 perces, átfogó összefoglaló is rendelkezésre áll a teljes liverpooli edzésről. Ebben a hosszabb felvételben az is megfigyelhető, hogy a hétvégi derbit megelőző taktikai finomhangolás feszített tempóban zajlik.

A Manchester United elleni mérkőzés vasárnap 16.30-kor kezdődik az Old Traffordon, előzetesünket itt olvashatják.