Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Zelenszkij hatalmas pofont kapott Brüsszelből – így alázzák a vezetők

Fontos

Változtak a sebességhatárok Magyarországon – ezt minden autósnak tudnia kell!

Link másolása
Vágólapra másolva!
Remek lövőformában várják a Liverpool játékosai a közelgő, Manchester United elleni rangadót. A csapat edzésén a futballisták 16 méterről sorra lőtték a hatalmas gólokat, a névsorból pedig természetesen Szoboszlai Dominik sem maradhatott ki, aki védhetetlenül lőtt a bal felsőbe.

A tréning során a középpályások és a támadók komoly tűzijátékot rendeztek az edzőpályán. A Liverpool FC közzétett rövid videón, amelyet már közel félmillió szurkoló megnézett, jól látható, hogy a lövések erejével és pontosságával nincs probléma, Szoboszlai Dominik például egy irigylésre méltó, életerős lökettel akasztott nagy gólt a bal felső sarokba. 

Szoboszlai Dominik remek gólt lőtt a Liverpool edzésén Fotó: NEWS IMAGES / NurPhoto
Az öt legszebb gól a Liverpool edzéséről:

Szoboszlai Dominik a Liverpool edzésén

A néhány másodperces, látványos gólparádé mellett egy 16 perces, átfogó összefoglaló is rendelkezésre áll a teljes liverpooli edzésről. Ebben a hosszabb felvételben az is megfigyelhető, hogy a hétvégi derbit megelőző taktikai finomhangolás feszített tempóban zajlik.

A Manchester United elleni mérkőzés vasárnap 16.30-kor kezdődik az Old Traffordon, előzetesünket itt olvashatják.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!