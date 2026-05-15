Sorsdöntő mérkőzésre készül a Liverpool, amely a Premier League utolsó előtti fordulójában az Aston Villa otthonában lép pályára. A péntek esti tét a Bajnokok Ligája-indulás lesz, hiszen három pont esetén Arne Slot együttese biztosan ott lesz a következő idényben is a legmagasabban jegyzett európai kupasorozatban. Szoboszlai Dominikékre azonban nem várt könnyű mérkőzés, hiszen a birminghami alakulat ugyanannyi ponttal áll, mint a Liverpool, csak a gólkülönbsége rosszabb.

Szoboszlai Dominik a mostani szezonban is gólerős

Szoboszlai Dominik lövését Pécsi Ármin sem tudta védeni

A Liverpool egyik legfrissebb edzésvideójában jól kivehető, hogy a magyar válogatott csapatkapitánya két hatalmas gólt is szerzett, az elsőt viszont pont a Marco Rossi keretébe frissen behívott Pécsi Ármin kapta. A 21 éves kapus hiába vetődött, nem sok esélyt kapott honfitársától,

aki később pattanásból is kíméletlen gólt szerzett, ám utóbbit Pécsi csak a kapu mellől nézte.

A Bajnokok Ligája-indulást értő helyek egyikéért harcoló Liverpool pénteken 21 órától az Aston Villa vendége lesz Birminghamben, majd hazai pályán a Brentford ellen zárja a 2025-2026-os idényt.