A Manchester United elleni bajnoki mérkőzés hűen tükrözte az idei szezont. Szoboszlai Dominik káprázatosan szép gólt lőtt, és adott egy remekbe szabott gólpasszt is, a Liverpool azonban 3-2-re veszített az Old Traffordon, így minden bizonnyal lemarad majd a dobogóról a Premier League-ben.

Szoboszlai Dominik a Manchester United elleni is parádésan futballozott

A Liverpool az idei szezonban már a 11. vereségénél jár a bajnokságban, az angol sajtóban pedig mindennapos téma Arne Slot esetleges kirúgása.

Mitől került Szoboszlai Dominik bombaformába?

A holland szakember a második liverpooli szezonjának végéhez közeledik, miközben folyamatosan kérdések merülnek fel a jövőjével kapcsolatban. Slot idén nyáron a szerződésének utolsó évébe lép, és a rémálomszerű szezon után sokan megkérdőjelezik, hogy maradnia kellene-e a Liverpool kispadján.

Szoboszlai Dominik azonban visszautasította azokat a felvetéseket, melyek szerint Slot elvesztette volna az öltöző támogatását és kijelentette: „senki sem vesztette el a bizalmát benne”, mert „ő a mi menedzserünk”. Szoboszlai úgy érzi – és állítása szerint a teljes keret is így gondolja – hogy nincs ok az aggodalomra a vezetőedzővel kapcsolatban.

„Ez egyáltalán nem kérdés” – mondta Szoboszlai a Daily Mail újságírójának, amikor arról kérdezték, hogy a játékosok elvesztették-e a hitüket Slotban.

Ő a menedzserünk. És még csak a második szezonját tölti nálunk. És ne felejtsük el, hogy az első idényében megnyertük a Premier League-et. Szóval a mi részünkről senki sem veszítette el a bizalmát benne. Pletykák mindig vannak és lesznek is, de ő már bizonyította, hogy képes megnyerni a Premier League-et, és mi is bebizonyítottuk csapatként, a szakmai stábbal és a klubbal együtt, hogy képesek vagyunk megnyerni a bajnokságot”

– folytatta a magyar válogatott csapatkapitánya, aki hangsúlyozta, hogy csak tovább kell dolgozniuk, és jövőre újra megpróbálni.

Szoboszlai Dominik a szezon legjobb játékosa a Liverpool

A Liverpool vezetősége az idei szezonban már többször is kiállt a holland edző mellett, ez viszont a következő szezonban megváltozhat, ha nem kezdenek el jönni az eredmények.

„Nem az én dolgom megmondani, mi ment rosszul vagy mi működött jól. Ezért van menedzserünk, és ezért van mögötte egy stáb, hogy megtalálják, hogyan tudunk kilábalni ebből a helyzetből, és elmondják a játékosoknak, mit kell másképp csinálnunk” – mondta Szoboszlai aki az idei szezonban mutatott elképesztő játékáról elmondta, hogy az előző idényben kicsit háttérbe szorult.

Mindig mindent megtettem a csapatért, és most is ezt teszem. De tavaly egy kicsit megfeledkeztem magamról, idén viszont már nem. Ugyanazokat a dolgokat csinálom a csapatért, mint tavaly, de most már azokat is megmutatom, amikben igazán jó vagyok”

– vélekedett a 25 éves középpályás.