Gareth Barry, az angol Premier League-ben szereplő Everton korábbi középpályása szerint a liverpooli kékek hosszú idő után először voltak favoritok a városi rivális ellen. Bár Szoboszlaiék mindkét Mersey-parti derbit behúzták a 2025-2026-os idényben, nehéz elmenni mellette, hogy ezt leszámítva csalódást keltő teljesítményt nyújtottak.

Barry a 2013-2014-es idényben igazolt át az Evertonhoz, pont azt követően, hogy a kékek történetük során harmadszor végeztek a városi rivális előtt a Premier League-ben. Ez a szám azóta sem gyarapodott tovább, s az egymás elleni mérkőzéseken is csak elvétve voltak ők a favoritok. Azonban az 53-szoros angol válogatott játékos szerint ez mostanira megváltozott.

A két csapat a szezon vége felé játszott másodszorra is egymás ellen, na ott hosszú idő után az Evertont éreztem esélyesebbnek. Azt hiszem, ezzel a kerettel és formával meg tudják szorongatni őket”

− idézte a liverpool.com Barryt, aki 131 alkalommal lépett pályára az Evertonnál, egyszer pedig az év játékosának is megválasztották csapaton belül.

„Jelenleg mindkét klub arra törekszik, hogy tovább erősítse csapatát ezen a nyáron, és a lehető legjobb esélyekkel induljon a következi idényben. Az Everton szurkolói izgatottan várhatják majd az új arcokat, akik remélhetőleg visszavezetik őket Európába. Bizonyára azt is remélik, hogy a Liverpoolnak lesz még egy ilyen gyengébb szezonja, amivel esélyük lesz elkapni őket. David Moyes részéről ez hatalmas teljesítmény lenne” − tette hozzá Barry.

EXCLUSIVE: Gareth Barry warns Liverpool fans that club isn't much stronger than Everton

A két csapat legutóbbi, Hill Dickinson Stadionban lejátszott mérkőzése valóban izgalmasra sikeredett, hiszen egészen a 100. percig úgy tűtnt, hogy döntetlen lesz a vége, ám akkor Szoboszlai Dominik beadását Virgil van Dijk továbbította Jordan Pickford kapujába.