Harvey Elliott távozási szándéka érthető volt, hiszen a 2024-2025-ös idény végén bajnok lett a Liverpoollal, ráadásul az U21-es Európa-bajnokságot is megnyerte, így joggal gondolhatta azt, hogy áshol jóval több játéklehetőséghez jutna. Arne Slot kezdőcsapatába többek között Szoboszlai Dominik kiváló teljesítménye miatt sem tudott bekerülni, ezért az Aston Villához szerződött, de Birmingham sem szerzett jó tapasztalatokat.

Harvey Elliott és Szoboszlai Dominik ismét csapattársak lesznek

Fotó: GLYN KIRK / AFP

Szoboszlai Dominik visszakapja korábbi poszttársát

A Liverpool menedzsere, Arne Slot már korábban megerősítette Harvey Elliott visszatérését, aki mindössze kilenc tétmérkőzésen lépett pályára a mostani szezonban. Hiába van még hátra két forduló, több már nem is lesz, hiszen tíz pályára lépés esetén aktiválódna a 35 millió fontos kötelező vásárlási opció, ezt pedig Unay Emery és az Aston Villa igyekszik elkerülni.

Az eset rendkívül kínos, mivel Elliott nagy reményekkel érkezett Birminghambe, helyzetéről ezúttal Emery beszélt az El-döntős csapat sajtótájékoztatóján.

Ez minden érintett fél számára kínos. Elliott minden nap a gondolataimban jár, ugyanakkor ez a felelősségről szól. Nekünk is van benne bőven, de a Liverpoolnak is, nehéz volt így lehozni a szezont”

− idézte a spanyol trénert a liverpool.com.

"It's something embarrassing for everybody involved"



Unai Emery apologises to Harvey Elliott, who has has played only 109 minutes for Aston Villa in the Premier League during a season-long loan from Liverpool. pic.twitter.com/bbjBuugD9x — Sky Sports News (@SkySportsNews) May 14, 2026

Az Aston Villa képviselői állítólag menet közben szerették volna eltörölni a kötelező vásárlási opciót, de mivel pont a Liverpool ellen versenyeztek a BL-helyekért, így a tárgyalások értelemszerűen megakadtak. Emery elismerte a játékos kvalitásait, véleménye szerint nagyon tehetséges játékosról van szó, viszont ez egy rendkívül szerencsétlen helyzet.