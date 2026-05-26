Szoboszlai Dominikék idényét sokak szerint tökéletesen összefoglalta a Brentford elleni találkozó: csalódást keltő játék, kihagyott lehetőségek, bizonytalanság – és végül a minimális cél teljesítése.

Szoboszlai Dominik drámai üzenetet tett közzé

Mit üzent Szoboszlai Dominik?

A Liverpool magyar sztárja több fotót is megosztott a közösségi oldalán, amelyeken többek között a klub két távozó legendája, Mohamed Szalah és Andy Robertson is feltűnik. A két játékosnak külön is üzent a válogatottunk csapatkapitánya, de a szurkolókról sem feledkezett meg.

„Most, hogy a 2025/26-os szezon mögöttünk van, tudjuk, hogy nem olyan idény volt, amilyet mindannyian reméltünk, de

egy pillanatra sem hagytunk fel a küzdelemmel. Köszönjük a hihetetlen támogatásotokat minden egyes pillanatban. Tanulni fogunk belőle, fejlődünk, és a következő szezonban még erősebben térünk vissza.

És nektek, a játék két abszolút legendájának…

Három közös szezon, megszámlálhatatlan emlék. Nemcsak trófeák és pillanatok, hanem olyan mérce, vezetői példamutatás és tanulságok, amelyek örökre velünk maradnak. Köszönünk mindent, amit ezért a klubért és a közösségért tettetek. Az örökségetek mindig az LFC része marad.”

A Liverpool új korszaka tehát már Szalah és Robertson nélkül kezdődik az Anfielden. A Liverpool-szurkolók pedig remélik, az új szezon sokkal szebb lesz, mint a most mögöttünk hagyott.