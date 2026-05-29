A Liverpool Fan In Japan nevű YouTube-csatorna készítője, aki The Miyazaki Man néven szerepel, nem egyszerű szurkolói véleményt fogalmazott meg Szoboszlai Dominik játékáról. A videóban arról beszélt, hogy edzőként, játékos-edzőként, menedzserként és játékosmegfigyelőként is dolgozott, jelenleg pedig egy japán alacsonyabb osztályú klub vezetőségében is szerepet vállal. Éppen ezért taktikailag, scoutszemmel és statisztikai alapon próbálta megfejteni, miért ilyen különleges játékos a Liverpool magyar sztárja.

Szoboszlai Dominikért Japánban is rajonganak

Fotó: YAGIZ GURTUG / NurPhoto

Szoboszlai Dominik nem klasszikus irányító?

A japán szakértő szerint Szoboszlai legnagyobb erényei vitathatatlanok: rendkívül sokat fut, hatalmas intenzitással képes presszingelni, óriási lövőereje van, ráadásul kevés lendületvételből is elképesztő erőt tud vinni a labdába. A vlogger úgy látja, ebben egészen különleges, és nem véletlen, hogy a magyar játékos időről időre látványos, emlékezetes gólokat szerez.

Ugyanakkor éppen itt jön a kritika egyik legélesebb része. A szakértő úgy fogalmazott:

Szoboszlai a nagy gólok szerzője, de nem nagy góllövő. Vagyis képes elképesztő találatokra, de szerinte nincs meg benne az a Frank Lampardra vagy Steven Gerrardra jellemző ösztön, hogy újra és újra berobbanjon a tizenhatoson belülre, és megszerezze az egyszerű, de rendkívül fontos gólokat.

Az elemzés szerint Szoboszlai jelenleg nem az a futballista, aki rendszeresen „kiszagolja” a kipattanókat, üres területeket, vagy csatárként érkezik meg a második hullámban. Pedig a posztja alapján éppen neki kellene a Liverpool egyik legveszélyesebb középpályásának lennie a kapu előtt.

Kemény kritika: nincs meg benne a kreatív ösztön

A videó legkíméletlenebb része Szoboszlai irányítói képességeiről szólt. A japán szakértő szerint

a magyar játékos nem klasszikus tízes, nem olyan finom karmester, mint amilyen Juan Román Riquelme, Pablo Aimar, Francesco Totti vagy Michel Platini volt. Szoboszlai nem az a futballista, aki szűk területen, nyomás alatt is könnyedén megfordul, lefordul az emberéről, majd egymás után osztja ki a védelem mögé betett kulcspasszokat. Szerinte a magyar középpályás nem elég természetes kreatív játékos ahhoz, hogy a Liverpool támadójátékának klasszikus agya legyen.

A vlogger azt is kiemelte, hogy Szoboszlai első érintése időnként bizonytalan, és zsúfolt területeken nem mindig érzi kényelmesen magát. Ezért fordulhat elő, hogy ha nincs előtte terület, inkább visszapasszol, vagy egyszerűbb megoldást választ.