A Liverpool Fan In Japan nevű YouTube-csatorna készítője, aki The Miyazaki Man néven szerepel, nem egyszerű szurkolói véleményt fogalmazott meg Szoboszlai Dominik játékáról. A videóban arról beszélt, hogy edzőként, játékos-edzőként, menedzserként és játékosmegfigyelőként is dolgozott, jelenleg pedig egy japán alacsonyabb osztályú klub vezetőségében is szerepet vállal. Éppen ezért taktikailag, scoutszemmel és statisztikai alapon próbálta megfejteni, miért ilyen különleges játékos a Liverpool magyar sztárja.
Szoboszlai Dominik nem klasszikus irányító?
A japán szakértő szerint Szoboszlai legnagyobb erényei vitathatatlanok: rendkívül sokat fut, hatalmas intenzitással képes presszingelni, óriási lövőereje van, ráadásul kevés lendületvételből is elképesztő erőt tud vinni a labdába. A vlogger úgy látja, ebben egészen különleges, és nem véletlen, hogy a magyar játékos időről időre látványos, emlékezetes gólokat szerez.
Ugyanakkor éppen itt jön a kritika egyik legélesebb része. A szakértő úgy fogalmazott:
Szoboszlai a nagy gólok szerzője, de nem nagy góllövő. Vagyis képes elképesztő találatokra, de szerinte nincs meg benne az a Frank Lampardra vagy Steven Gerrardra jellemző ösztön, hogy újra és újra berobbanjon a tizenhatoson belülre, és megszerezze az egyszerű, de rendkívül fontos gólokat.
Az elemzés szerint Szoboszlai jelenleg nem az a futballista, aki rendszeresen „kiszagolja” a kipattanókat, üres területeket, vagy csatárként érkezik meg a második hullámban. Pedig a posztja alapján éppen neki kellene a Liverpool egyik legveszélyesebb középpályásának lennie a kapu előtt.
Kemény kritika: nincs meg benne a kreatív ösztön
A videó legkíméletlenebb része Szoboszlai irányítói képességeiről szólt. A japán szakértő szerint
a magyar játékos nem klasszikus tízes, nem olyan finom karmester, mint amilyen Juan Román Riquelme, Pablo Aimar, Francesco Totti vagy Michel Platini volt. Szoboszlai nem az a futballista, aki szűk területen, nyomás alatt is könnyedén megfordul, lefordul az emberéről, majd egymás után osztja ki a védelem mögé betett kulcspasszokat. Szerinte a magyar középpályás nem elég természetes kreatív játékos ahhoz, hogy a Liverpool támadójátékának klasszikus agya legyen.
A vlogger azt is kiemelte, hogy Szoboszlai első érintése időnként bizonytalan, és zsúfolt területeken nem mindig érzi kényelmesen magát. Ezért fordulhat elő, hogy ha nincs előtte terület, inkább visszapasszol, vagy egyszerűbb megoldást választ.
Klopp alatt működött, Slotnál már nehezebben
A japán elemző szerint Szoboszlai Jürgen Klopp rendszerében azért tudott igazán hatékony lenni, mert a Liverpool letámadása tökéletesen kihasználta az erősségeit. Darwin Núñezzel együtt hatalmas intenzitással tudta támadni az ellenfél védőit és kapusát, folyamatosan sprintelt, ütközött, futott, és ezzel óriási nyomást helyezett az ellenfelekre.
Arne Slot labdabirtoklásra építőbb, lassabb játékában viszont szerinte kevesebb területe marad. Ha a Liverpool lassan járatja a labdát, és az ellenfél mélyen védekezik, akkor Szoboszlainak szűk területen kellene megoldania a helyzeteket, ami az elemző szerint nem az ő legnagyobb erőssége.
Fontos ugyanakkor hozzátenni, hogy ez már inkább az elemző értelmezése, miközben a tények mást is mutatnak. Szoboszlai ugyanis éppen Slot irányítása alatt lett a Liverpool idényének egyik legjobbja, a szurkolók az év játékosának választották, ráadásul a szezonban tíz fölé jutott a gólok és gólpasszok összesített számában. Vagyis hiába vet fel érdekes taktikai kérdéseket a szerepköre, az eredményessége és a liverpooli megítélése alapján egyáltalán nem lehet azt mondani, hogy ne működne Slot rendszerében.
A vlogger úgy látja, a magyar játékos akkor a legveszélyesebb, ha lendületből támadhatja a területet, nem pedig akkor, ha álló helyzetből kell feltörnie egy zárt védelmet.
100 milliót ér, de nem kellene a Real Madridnak?
A videóban az is elhangzott, hogy a Szoboszlai körül emlegetett 100 millió fontos érték nem feltétlenül irreális. A szakértő szerint a hosszú szerződés, a magyar válogatottban betöltött kapitányi szerep, a rengeteg játékperc, a megbízhatóság és a liverpooli teljesítmény mind indokolhatja ezt az összeget.
Ugyanakkor szerinte
ettől még nem biztos, hogy Szoboszlai a világ bármelyik topcsapatába ideális lenne. Úgy fogalmazott: a Real Madrid vagy a Barcelona aligha fizetne érte 100 milliót, mert ezeknél a kluboknál még magasabb technikai szintet várnak el a középpályásoktól.
A Manchester Citynél szerinte talán érdekes lehetne, de ott is nehéz lenne elképzelni, kit szorítana ki a csapatból.
Az elemző kiemeli, Szoboszlai fantasztikus futballista, de posztproblémája van: tízesnek nem elég kreatív, nyolcasnak nem mindig elég fegyelmezett, hatosnak pedig nem elég kemény és védekező szemléletű.
A meghökkentő ötlet: Szoboszlai jobbhátvédként lehetne világklasszis
A videó legmeglepőbb állítása az volt, hogy Szoboszlai a védelem jobb oldalán, modern jobbhátvédként vagy szárnyvédőként válhatna igazán világklasszissá.
A japán szakértő szerint ehhez minden fontos adottsága megvan: elképesztő futómennyiség, robbanékonyság, sprintintenzitás, hatalmas munkabírás, remek rúgótechnika és jó beadások. Úgy látja, ha Szoboszlai a pályával szemben játszhatna, több ideje lenne felnézni, keresztlabdákat adni, vagy lendületből megtámadni az oldalvonal melletti területeket.
A vlogger úgy látja,
a magyar játékosból akár a mostani generáció egyik legjobb jobboldali védője is lehetne, ha elfogadná, hogy nem feltétlenül középen, irányítóként lehet a legnagyobb hatással a játékra.
Példaként Matheus Nunest említette, akiből Pep Guardiola a Manchester Citynél dinamikus, felfutó jobboldali védőt formált.
Ez persze egyelőre csak merész elmélet, de az biztos, hogy Szoboszlai sokoldalúsága miatt nem véletlenül téma folyamatosan Angliában is. A magyar válogatott csapatkapitánya a Liverpool egyik legfontosabb játékosa, ám a japán elemző szerint éppen az lehet a következő nagy kérdés vele kapcsolatban, hogy Arne Slot megtalálja-e számára azt a szerepet, amelyben nemcsak hasznos, hanem valóban világklasszis lehet. Azt már mi tesszük hozzá, hogy Szoboszlai idén így is világklasszis szintre nőtt fel a Liverpoolban: a csapat egyik legjobbja volt, miközben sokszor éppen neki kellett kompenzálnia azt is, hogy a bajnokcsapat több kulcsembere messze nem hozta folyamatosan a tőle megszokott szintet.