A Liverpool 2025 májusában jelentette be Jeremie Frimpong szerződtetését a Bayer Leverkusentől, akit a klub egyaránt használható jobb oldali védőként és támadóbb szerepkörben is jellemzett. A holland játékos érkezése logikus válasz volt Trent Alexander-Arnold távozására, ugyanakkor már a 2025–26-os idény során látszott: a jobb oldal kérdése nem oldódott meg teljesen. Frimpong erősségei elsősorban támadásban érvényesülnek, miközben a Liverpoolnak több esetben stabilabb, klasszikusabb védekező profilt is pótolnia kellett — ez pedig Szoboszlai Dominik szerepére is közvetlen hatással volt, hiszen a magyar középpályásnak időnként a védelem jobb oldalán kellett kisegítenie.
A helyzetet tovább bonyolította, hogy a szezon során Frimpong és Conor Bradley is kiesett egyes időszakokra, így Arne Slot többször kényszerült ideiglenes megoldásokhoz nyúlni. Ezek közé tartozott Szoboszlai Dominik jobbhátvédként való bevetése is. Több alkalommal is ezen a poszton számoltak vele, Arne Slot a döntését a magyar középpályás munkabírásával és taktikai fegyelmével indokolva.
Bár Szoboszlai bizonyította, hogy szükség esetén képes ellátni ezt a szerepet, hosszabb távon ez inkább tünet, mint megoldás. A magyar válogatott csapatkapitánya legnagyobb értéke továbbra is a középpályán rejlik: tempót diktál, presszinget szervez, és kulcsszerepet játszik az átmenetekben.
Gera kemény üzenete Szoboszlai Dominik szerződéséről
A helyzetre Gera Zoltán is reagált a Spíler TV-ben. A Fulham és a West Bromwich korábbi Premier League-klasszisa szerint egyértelműen rögzíteni kellene Szoboszlai szerepkörét.
„Dominik ne jobbhátvédet játsszon” – fogalmazott, hozzátéve, hogy a játékos státusza már nem teszi indokolttá, hogy folyamatosan különböző posztokon használják. Gera odáig ment, hogy akár szerződéses szinten is érdemes lenne ezt rendezni.
Rossi is figyelmeztetett
Hasonló álláspontot fogalmazott meg Marco Rossi is, aki egy márciusi sajtótájékoztatón beszélt Szoboszlai szerepéről. „Lehet, hogy azért, mert nem értek a futballhoz, de szerintem Szoboszlai nem jobbhátvéd.”
A kijelentés egyértelmű üzenet: Szoboszlai sokoldalúsága érték, de nem szabad tartós megoldásként kezelni egy számára idegen szerepkörben.
Több név is felmerült
A Liverpool jobbhátvéd-keresése kapcsán több név is felbukkant az angol sajtóban.
Az Anfield Watch több lehetséges profilt is említett, miközben hangsúlyozta, hogy egyelőre nincs végleges célpont.
- Óscar Mingueza, a Celta Vigo játékosa azért érdekes, mert több poszton is bevethető – jobbhátvédként, bal oldalon és akár belső védőként is –, ráadásul szerződéshelyzete miatt kedvező piaci lehetőséget jelenthet.
- Denzel Dumfries, az Inter holland válogatott jobbhátvédje szintén szóba került Fabrizio Romano nyomán, bár az ő esetében inkább megfigyelésről, mint konkrét tárgyalásról beszélhetünk.
- Lutsharel Geertruida, az RB Leipzig játékosa, aki jelenleg a Sunderlandnél szerepel kölcsönben, azért lehet opció, mert jól ismeri Arne Slot rendszerét a feyenoordos időszakból, és jobbhátvédként, valamint belső védőként is bevethető.
A döntés Szoboszlai szerepéről is szól
A Liverpool számára a nyári átigazolási időszak egyik kulcskérdése az lesz, hogy talál-e olyan jobbhátvédet, aki stabilitást hoz a védelem jobb oldalára. Ez nem csak taktikai kérdés. Ha a klub valóban specialistát igazol, azzal jelentősen csökkentheti annak esélyét, hogy Szoboszlait újra kényszerből a védelemben kelljen használni.