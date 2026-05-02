A Liverpool 2025 májusában jelentette be Jeremie Frimpong szerződtetését a Bayer Leverkusentől, akit a klub egyaránt használható jobb oldali védőként és támadóbb szerepkörben is jellemzett. A holland játékos érkezése logikus válasz volt Trent Alexander-Arnold távozására, ugyanakkor már a 2025–26-os idény során látszott: a jobb oldal kérdése nem oldódott meg teljesen. Frimpong erősségei elsősorban támadásban érvényesülnek, miközben a Liverpoolnak több esetben stabilabb, klasszikusabb védekező profilt is pótolnia kellett — ez pedig Szoboszlai Dominik szerepére is közvetlen hatással volt, hiszen a magyar középpályásnak időnként a védelem jobb oldalán kellett kisegítenie.

Szoboszlai Dominik jobbhátvédként is helytállt, de középpályásként jóval hasznosabban tud futballozni

A helyzetet tovább bonyolította, hogy a szezon során Frimpong és Conor Bradley is kiesett egyes időszakokra, így Arne Slot többször kényszerült ideiglenes megoldásokhoz nyúlni. Ezek közé tartozott Szoboszlai Dominik jobbhátvédként való bevetése is. Több alkalommal is ezen a poszton számoltak vele, Arne Slot a döntését a magyar középpályás munkabírásával és taktikai fegyelmével indokolva.

Bár Szoboszlai bizonyította, hogy szükség esetén képes ellátni ezt a szerepet, hosszabb távon ez inkább tünet, mint megoldás. A magyar válogatott csapatkapitánya legnagyobb értéke továbbra is a középpályán rejlik: tempót diktál, presszinget szervez, és kulcsszerepet játszik az átmenetekben.

A helyzetre Gera Zoltán is reagált a Spíler TV-ben. A Fulham és a West Bromwich korábbi Premier League-klasszisa szerint egyértelműen rögzíteni kellene Szoboszlai szerepkörét.

„Dominik ne jobbhátvédet játsszon” – fogalmazott, hozzátéve, hogy a játékos státusza már nem teszi indokolttá, hogy folyamatosan különböző posztokon használják. Gera odáig ment, hogy akár szerződéses szinten is érdemes lenne ezt rendezni.

Rossi is figyelmeztetett

Hasonló álláspontot fogalmazott meg Marco Rossi is, aki egy márciusi sajtótájékoztatón beszélt Szoboszlai szerepéről. „Lehet, hogy azért, mert nem értek a futballhoz, de szerintem Szoboszlai nem jobbhátvéd.”