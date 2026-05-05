Szoboszlai Dominikék viselkedése kiakasztotta a Liverpool-szurkolókat, akik szerint több olyan momentum is volt, amely azt mutatja, nagy a baj a címvédőnél.

Szoboszlai Dominik gólt lőtt, de a Manchester United legyőzte a Liverpoolt

Mi történt Szoboszlaiékkal?

A kritikák középpontjában részben Mohamed Szalah korábbi nyilatkozata állt, amelyben a példamutatás fontosságát hangsúlyozta. „Beszéltem a stáb egyik tagjával és a srácokkal is, azt mondtam nekik: amikor elmegyek, szükség lesz példaképekre, olyanokra, akik korán érkeznek és edzőterembe mennek” – fogalmazott. Szavai nem konkrétan az edzésről szóltak, hanem arról a hozzáállásról, amely hosszú távon trófeákhoz vezethet.

A rangadó előtt készült felvételeken Florian Wirtz, Jeremie Frimpong, Curtis Jones és Szoboszlai Dominik egy könnyed, egyérintős játékot játszottak az öltözőfolyosón. Bár egyesek szerint ez ártalmatlan időtöltés, sok drukker „iskolás” hozzáállásnak nevezte, és úgy vélték, egy ilyen tétmeccs előtt komolyabb koncentrációra lenne szükség.

A lefújás után újabb jelenet borzolta a kedélyeket: Cody Gakpo azonnal mezcserét kért Casemirotól. A brazil középpályás végül jelezte, hogy erre inkább az öltözőben kerüljön sor, ami sokak szerint legalább némi józanságot mutatott. A szurkolók viszont nehezményezték, hogy egy rivális elleni vereség után egyáltalán felmerül egy ilyen gesztus.

Szintén visszatetszést keltett, amikor Szoboszlai a mezén található arany Premier League-jelvényt megérintve „emlékeztette” az ellenfelet, ki jelenleg a címvédő. Egyes vélemények szerint ez győzelem esetén belefért volna, így azonban inkább önkritika hiányát sugallta.

A pályán hozott döntések sem maradtak kritika nélkül. Arne Slot egyik legvitatottabb húzása az volt, hogy a fiatal Rio Ngumohát szokatlan poszton, a jobb oldali középpályán vetette be. A játékos korábban nem szerepelt ezen a helyen, és többen úgy vélik, részben ez is hozzájárult a kapott gólhoz. Slot később ugyan visszavitte a bal oldalra, ahol már jobban teljesített, de a döntés így is sok kérdést vetett fel.

Hasonlóan értetlenül fogadták Ibrahima Konaté lecserélését Federico Chiesára. A szurkolók szerint ez a csere korábban sem hozott sikert, így nem értik, miért ragaszkodik hozzá a szakmai stáb.