A klub legendás középpályása, Steve McMahon egy szurkolói eseményen élesen bírálta Szoboszlai Dominikék Chelsea elleni döntetlenjét. A korábbi játékos szerint az együttesből hiányzott a karakter, az érzelem és a valódi vezéregyéniség – és a jelenlévő Liverpool-drukkerek láthatóan egyetértettek vele.

Szoboszlai Dominik még így is vezére a Liverpoolnak

Mi a baj Szoboszlai Dominikékkal?

A kritikák szerint a pályán egyszerűen nincs olyan futballista, aki nehéz pillanatokban képes lenne magával húzni a többieket.

Bár Szoboszlai Dominik rengeteget dolgozott, Curtis Jones bátran vállalta a játékot, míg Alexis Mac Allister keményen beleállt a párharcokba, ezek inkább egyéni próbálkozásoknak tűntek.

A szurkolók különösen csalódottak voltak a Chelsea elleni meccs hajrában, amikor sem a kispadon, sem a pályán nem látszott sürgetés vagy akár szenvedély. A csapatkapitány, Virgil van Dijk is bizonytalannak tűnt, miközben az elmúlt időszakban több szokatlan hibát is elkövetett.

A kritikák természetesen elérik Arne Slot vezetőedzőt is. Sokan úgy érzik, hogy a holland tréner taktikája túlságosan óvatos és érzelemmentes futballt eredményezett, a csapat pedig egyre inkább a vezetője személyiségét tükrözi vissza. Ugyanakkor a játékosok felelősségét sem lehet elvitatni.

A problémára nemrég Mohamed Szalah is utalt. Az egyiptomi sztár arról beszélt, hogy a klubnál létfontosságú lenne megtartani azt a munkamorált és profizmust, amely az elmúlt években jellemezte az öltözőt.

Szalah szerint elengedhetetlen, hogy a játékosok korán érkezzenek az edzésekre, pluszmunkát végezzenek az edzőteremben és példát mutassanak a fiataloknak. Elárulta, hogy ez az egyik legnagyobb aggodalma a Liverpool jövőjével kapcsolatban.

A helyzetet tovább nehezítheti, hogy a nyáron több rutinos játékos is távozhat. Andy Robertson és Szalah szinte biztosan elhagyja a klubot, miközben Alisson Becker jövője sem teljesen biztos. Mindannyian válogatott csapatkapitányok vagy meghatározó öltözői figurák, akik pontosan tudják, milyen mentalitás szükséges a legmagasabb szintű sikerhez.

Ha további távozók is lesznek – például Joe Gomez, Endo Vataru vagy Federico Chiesa –, akkor a Liverpool kerete drámai mértékben átalakulhat alig egy év alatt. A tavalyi bajnoki cím ellenére könnyen eltűnhet az a győztes kultúra, amelyet korábban Jürgen Klopp épített fel.