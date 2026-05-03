Zseniális gólt lőtt Szoboszlai Dominik a Manchester Unitednek – videó

Az Origón is beszámoltunk arról, hogy a Manchester United és a Liverpool FC összecsapása mindig több mint egyszerű bajnoki mérkőzés: történelmi rivalizálás, kulturális ellentét és futballfilozófiai párharc egyszerre, arról nem is beszélve, hogy mindkét klub 20-20-szoros bajnoknak mondhatja magát, toronymagasan vezetve a riválisok előtt az örökrangsort. A vasárnapi rangadó az angol élvonal 2025/26-os idényének hajrájában különösen nagy jelentőséggel bír, hiszen mindkét csapatnak komoly céljai vannak a tabellán, egészen pontosan a realitásokat figyelembe véve szeretné mindkét együttes megcsípni a dobogó harmadik fokát. Márpedig itt nagy a harc, négy fordulóval a vége előtt mindössze három pont választja el egymástól az éppen harmadik Vörös Ördögöket és az ötödik Aston Villát (a negyedik Poolnak és az ötödik Villának szintén 58-58 pontja van). A találkozó első félidejében 2-0-ra vezetett a hazai együttes, majd a szünet után jött Szoboszlai Dominik.

Szoboszlai Dominik szép gólt lőtt a Manchesternek

A szünet után Szoboszlai remekül szerzett labdát a félpályánál, majd kiválóan vezette végig a támadást, amelyet lövéssel fejezett be, amiből aztán megszületett a Liverpool első gólja a mérkőzésen. A gólt ITT lehet megnézni.

Ráadásul kevesebb, mint tíz perccel később egy hatalmas hazai hibát követően Szoboszlai gólpasszt adott Gakpónak (aki ezzel az 50. gólját lőtte a Liverpoolban), amivel 2-2-re módosult az állás (ITT lehet ezt megnézni).

Hiába volt azonban az egész mezőny legjobbja Szoboszlai, végül 3-2-re a Manchester United győzött a Liverpool ellen.