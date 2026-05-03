Mi is megírtuk, hogy az angol Premier League 35. fordulójában a Liverpool 3-2-re kikapott a Manchester United otthonában. A találkozón a Vörös Ördögök negyedóra alatt kétgólos előnybe kerültek, de aztán jött Szoboszlai Dominik, aki kis híján mindent megváltoztatott az északnyugati derbin. A vereséget követően a magyar válogatott csapatkapitánya a Liverpool oldalának értékelt és szót ejtett a jövőről is.

Szoboszlai Dominik hatalmasat játszott a Manchester United ellen

Szoboszlai Dominik sok mindenről beszélt a meccs után

A mérkőzés utáni általános érzéseiről…

Nem jó, mivel nulla ponttal térünk haza. Az első félidő után egyáltalán nem lehetünk elégedettek, szerintem csak a második félidő elejét kellene kiemelnünk ebből a mérkőzésből, mert akkor mutattuk meg igazán, kik vagyunk.

Az első félidő gyenge teljesítményéről…

A mérkőzés előtt a rögzített helyzetekről beszéltünk, hogy ne kapjunk gólt; nem is tudom, mikor esett az első gól, de egy rögzített helyzetből kaptuk. Emellett a kontrákról is beszéltünk, és aztán a második gól is egy kontrából esik. Koncentráltabbnak kell lennünk, jobban oda kell figyelnünk a részletekre, és remélhetőleg a végén a szerencse is a mi oldalunkon áll majd.

Arról, hogy személyesen igyekszik-e példát mutatni, és hogy ez most már a szerepének része-e…

Ezt a többiektől kell megkérdezni – én igyekszem a legjobbat kihozni magamból, igyekszem, ahogy mondtad, magammal ragadni őket, magammal vinni őket, és remélhetőleg nap mint nap, meccsről meccsre példát mutatni. Ezt szeretném tenni, és ez lesz a tervem az utolsó három mérkőzésre is.

Arról, hogy neki kell a sztenderdeket felállítania…

Úgy gondolom, de sok olyan játékosunk van, aki példát mutathat. Megpróbálok én is közéjük tartozni, és ha ez működik, akkor boldog vagyok.

Arról, hogy „szerinte hol tart a csapat” a következő szezonra nézve…

Először is, nem a következő szezonra koncentrálok – a figyelmemet erre a három mérkőzésre összpontosítom, mert sok mindent el kell érnünk ahhoz, hogy a következő szezonban a Bajnokok Ligájában játszhassunk, mert a Liverpool oda tartozik. Aztán meglátjuk, mi lesz a jövőben. Remélem, hogy ez a csapat a lehető legnagyobb mértékben együtt maradhat, és onnan majd meglátjuk.