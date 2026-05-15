A Real Madridnál több spanyol forrás is jelezte, hogy a középpályán hiányosságok mutatkoznak, főleg azokban a pozíciókban, ahol korábban Kroos és Modric irányította a csapat tempóját és játékát. A hiányérzet miatt a klub vezetése télen‑tavasszal már a nyári piacra készülve elkezdett beszélni a középpálya erősítéséről, kifejezetten egy olyan játékos tekintetében, aki képes irányítani a mérkőzéseket és jobb a labdabirtoklás kontrollálásában. De ki lenne az, Szoboszlai Dominik?

Szoboszlai Dominik és Jude Bellingham a Real Madrid elleni BL-meccsen

Emellett a klub nemrégiben nem hosszabbította meg több rutinos hátvéd szerződését és jelentős béreket szabadított fel, ami azt a látszatot kelti, hogy a jövőben a középpályás és védekező posztokra koncentrált befektetés jöhet.

Ugyanakkor nem minden spanyol forrás számol be „teljes forradalomról”: egyes hírek szerint ugyan lesznek kiválások és érkezők, de a klub nem tervezi a jelenlegi sztárcsapat teljes leépítését, és a kulcsjátékosokat (mint Vinícius Jr., Jude Bellingham vagy Federico Valverde) megtartaná a következő szezonra is.

Érkezhet-e Szoboszlai Dominik?

Ebben az átigazolási kontextusban bukkant fel újra a Szoboszlai Dominik neve a spanyol sajtóban: egyes lapok úgy értelmezik, hogy a madridiak középpálya‑erősítést terveznek, és La Liga‑szinten is bizonyított játékosokat vizsgálnak, így a Liverpool remek teljesítményt nyújtó magyar játékosa is rajta lehet a radaron – amennyiben a klub struktúrája változik a következő hónapokban.

Ezzel együtt Szoboszlai ügynöke világosan leszögezte, hogy a Real Madrid‑ügy jelenleg nem téma, és a fókusz Szoboszlai liverpooli jövőjén van, főképp, hogy a vezetőedző rendre fontos szerepe szán neki.

Más spanyol lapok arról számoltak be, hogy a madridiak akár nagyobb összeget is fizetnének egy kiemelkedő középpályásért, ami elméletben Szoboszlai esetében sem lenne példa nélküli, de ezek a jelentések inkább piaci spekulációk, nem hivatalos Real Madrid‑állítások.

Vinícius Jr. kulcsfiguraként – miért fontos ez?

A Real Madridnál nemcsak a középpálya átalakítása a tét, hanem az attól függő támadószerkezet is. A legfrissebb hírek szerint Vinícius Jr. a klub új projektjének vezére lett, akire építenék a következő szezon csapatmagját, még akkor is, ha néha személyes vagy teljesítménybeli feszültségek adódnak körülötte.