A Real Madridnál több spanyol forrás is jelezte, hogy a középpályán hiányosságok mutatkoznak, főleg azokban a pozíciókban, ahol korábban Kroos és Modric irányította a csapat tempóját és játékát. A hiányérzet miatt a klub vezetése télen‑tavasszal már a nyári piacra készülve elkezdett beszélni a középpálya erősítéséről, kifejezetten egy olyan játékos tekintetében, aki képes irányítani a mérkőzéseket és jobb a labdabirtoklás kontrollálásában. De ki lenne az, Szoboszlai Dominik?
Emellett a klub nemrégiben nem hosszabbította meg több rutinos hátvéd szerződését és jelentős béreket szabadított fel, ami azt a látszatot kelti, hogy a jövőben a középpályás és védekező posztokra koncentrált befektetés jöhet.
Ugyanakkor nem minden spanyol forrás számol be „teljes forradalomról”: egyes hírek szerint ugyan lesznek kiválások és érkezők, de a klub nem tervezi a jelenlegi sztárcsapat teljes leépítését, és a kulcsjátékosokat (mint Vinícius Jr., Jude Bellingham vagy Federico Valverde) megtartaná a következő szezonra is.
Érkezhet-e Szoboszlai Dominik?
Ebben az átigazolási kontextusban bukkant fel újra a Szoboszlai Dominik neve a spanyol sajtóban: egyes lapok úgy értelmezik, hogy a madridiak középpálya‑erősítést terveznek, és La Liga‑szinten is bizonyított játékosokat vizsgálnak, így a Liverpool remek teljesítményt nyújtó magyar játékosa is rajta lehet a radaron – amennyiben a klub struktúrája változik a következő hónapokban.
Ezzel együtt Szoboszlai ügynöke világosan leszögezte, hogy a Real Madrid‑ügy jelenleg nem téma, és a fókusz Szoboszlai liverpooli jövőjén van, főképp, hogy a vezetőedző rendre fontos szerepe szán neki.
Más spanyol lapok arról számoltak be, hogy a madridiak akár nagyobb összeget is fizetnének egy kiemelkedő középpályásért, ami elméletben Szoboszlai esetében sem lenne példa nélküli, de ezek a jelentések inkább piaci spekulációk, nem hivatalos Real Madrid‑állítások.
Vinícius Jr. kulcsfiguraként – miért fontos ez?
A Real Madridnál nemcsak a középpálya átalakítása a tét, hanem az attól függő támadószerkezet is. A legfrissebb hírek szerint Vinícius Jr. a klub új projektjének vezére lett, akire építenék a következő szezon csapatmagját, még akkor is, ha néha személyes vagy teljesítménybeli feszültségek adódnak körülötte.
Ez azért releváns Szoboszlai Dominik szempontjából, mert egy klub, ahol egy sztár ilyen hangsúlyt kap, nehezebben igazol hasonló súlyú középpályást, hacsak nem történik komoly átalakítás a középpályán. Más szóval: ha a Real Madrid inkább a meglévő sztárokra – Bellinghamre, Valverdére és Camavingára – épít, egy új középpályás érkezése inkább különleges szerepkörben lenne logikus, és nem a teljes középpálya átalakításának részeként.
Hogyan értelmezzük a pletykákat?
Jelenleg nincs eldöntött Real Madrid‑átigazolás Szoboszlai Dominik ügyében. A hírek inkább a klub középpályája körüli kérdésekről és lehetőségekről szólnak. Más külföldi kommentárok szerint a Liverpool hosszú távon számít Szoboszlaira, akinek a szerződése 2028-ig érvényes, és nem lenne meglepő, ha hamarosan új szerződést is kapna a 25 éves magyar klasszis.