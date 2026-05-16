Mint ismert, az angol Premier League 37. fordulójának pénteki játéknapján a Liverpool 4-2-es vereséget szenvedett a hazai pályán szereplő Aston Villa ellen, vagyis még mindig nem garantált a Bajnokok Ligája-indulás. A rangadó sok beszédtémát szolgáltatott, az internet természetesen Szoboszlai Dominik elcsúszását találta a legérdekesebbnek, de a két gólpassza mellett sem tudtak elmenni.

Szoboszlai Dominik neve nem véletlenül merülhetett fel a Real Madridnál

Szoboszlai Dominik még mindig nem hosszabbított

A magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya 2028-ig írt alá a Liverpoollal, tehát még két idényt biztosan a Mersey-parton fog tölteni, ám a szurkolók már régóta követelnek egy új megállapodást. Ez nem véletlen, hiszen Szoboszlai a Vörösök egyik meghatározó alapembere, több poszton is már megmutatta kvalitásait, a szabadrúgásgólokról nem is beszélve. Jelenleg hat gólnál jár a Premier League-ben, minden sorozatot figyelembe véve pedig 13 alkalommal volt eredményes a mostani szezonban.

Szoboszlaival kapcsolatban általában a Real Madridot hozzák fel a szakértők, mint potenciális jövőkép, a szurkolókat éppen azért rémíti meg a helyzet, hogy még mindig nem írattak alá vele egy új szerződést.

Szoboszlai Zsolt, a magyar középpályás édesapja a Spíler TV stúdiójában vendégeskedett, ahol egy meglehetősen érdekes kijelentést tett az Aston Villa elleni bajnoki előtt.

„Nagyon rossz a repülőjárat, hogy egy kis negatív is legyen benne, de Lipcsében sem volt jó, Salzburgban kocsival könnyebben megközelítettem” − mondta az édesapa, akinek mondatára szinte rögtön lecsapott a másik vendég, Sallói István. Mint mondta, Madridba egész jók a járatok.

Úgy legyen! De hát az még távoli egy kicsikét…”

− tette hozzá Szoboszlai Zsolt.

Ami a fizetéseket illeti, a Capology információi szerint a magyar középpályás a Liverpool 13. legjobban kereső játékosa a maga 120 ezer fontos heti bérével. Érdekesség, hogy ez a bevétel a huszadik helyre lenne elég Madridban, ahol ennyit Raúl Asencio keres.