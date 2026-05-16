Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Közel a totális összeomlás Németországban - egész Európa beleremeghet

Gyász

Meghalt az ismert magyar színész - az egész ország gyászol

Link másolása
Vágólapra másolva!
Szoboszlai Zsoltot sarokba szorították péntek este, az Aston Villa-Liverpool bajnoki mérkőzés előtt. A magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya két gólpasszt is kiosztott Birminghamben, ezzel idénybeli hetedik asszisztját is megszerezte az angol bajnokságban, az internet mégis az elcsúszására emlékszik vissza. Ami biztos, Szoboszlai Dominik még mindig nem írta alá új liverpooli szerződését, ez pedig sok szurkolóban félelmet kelt.

Mint ismert, az angol Premier League 37. fordulójának pénteki játéknapján a Liverpool 4-2-es vereséget szenvedett a hazai pályán szereplő Aston Villa ellen, vagyis még mindig nem garantált a Bajnokok Ligája-indulás. A rangadó sok beszédtémát szolgáltatott, az internet természetesen Szoboszlai Dominik elcsúszását találta a legérdekesebbnek, de a két gólpassza mellett sem tudtak elmenni.

Szoboszlai Dominik neve nem véletlenül merülhetett fel a Real Madridnál
Szoboszlai Dominik neve nem véletlenül merülhetett fel a Real Madridnál
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Szoboszlai Dominik még mindig nem hosszabbított

A magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya 2028-ig írt alá a Liverpoollal, tehát még két idényt biztosan a Mersey-parton fog tölteni, ám a szurkolók már régóta követelnek egy új megállapodást. Ez nem véletlen, hiszen Szoboszlai a Vörösök egyik meghatározó alapembere, több poszton is már megmutatta kvalitásait, a szabadrúgásgólokról nem is beszélve. Jelenleg hat gólnál jár a Premier League-ben, minden sorozatot figyelembe véve pedig 13 alkalommal volt eredményes a mostani szezonban.

Szoboszlaival kapcsolatban általában a Real Madridot hozzák fel a szakértők, mint potenciális jövőkép, a szurkolókat éppen azért rémíti meg a helyzet, hogy még mindig nem írattak alá vele egy új szerződést.

Szoboszlai Zsolt, a magyar középpályás édesapja a Spíler TV stúdiójában vendégeskedett, ahol egy meglehetősen érdekes kijelentést tett az Aston Villa elleni bajnoki előtt.

„Nagyon rossz a repülőjárat, hogy egy kis negatív is legyen benne, de Lipcsében sem volt jó, Salzburgban kocsival könnyebben megközelítettem” − mondta az édesapa, akinek mondatára szinte rögtön lecsapott a másik vendég, Sallói István. Mint mondta, Madridba egész jók a járatok.

Úgy legyen! De hát az még távoli egy kicsikét…”

− tette hozzá Szoboszlai Zsolt.

Ami a fizetéseket illeti, a Capology információi szerint a magyar középpályás a Liverpool 13. legjobban kereső játékosa a maga 120 ezer fontos heti bérével. Érdekesség, hogy ez a bevétel a huszadik helyre lenne elég Madridban, ahol ennyit Raúl Asencio keres.

  • Kapcsolódó tartalom

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!