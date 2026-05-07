A Sky Sports elemzése szerint Szoboszlai Dominik azért különösen értékes futballista, mert nem egyetlen poszthoz kötött játékosként lehet rá tekinteni. A Liverpool középpályása képes több szerepkörben is hasznos teljesítményt nyújtani: játszhat a középpálya különböző pontjain, feltűnhet támadóbb szerepben, sőt szükség esetén akár jobbhátvédként is bevethető.

Szoboszlai Dominik a Manchester United ellen is a hátán vitte a Liverpoolt, hiszen gólt lőtt és gólpasszt adott

Szoboszlai Dominik a modern futball egyik prototípusa lett

Az angol lap szerint az elitfutballban egyre kevesebb hely jut azoknak a játékosoknak, akik kizárólag egyetlen feladatban vagy egyetlen poszton használhatók. A topcsapatoknál ma már óriási előnyt jelent, ha egy futballista gyorsan alkalmazkodik a különböző taktikai helyzetekhez, és ugyanazon a meccsen belül is képes pozíciót váltani.

A cikk több példát is hoz erre. Luis Enrique, a Paris Saint-Germain vezetőedzője nyíltan arról beszélt, hogy az lenne az álma, ha húsz olyan játékosa lenne, aki szinte bárhol képes futballozni a pályán.

A PSG-nél Nuno Mendes szélsőként, Lucas Beraldo középpályásként, Khvicha Kvaratskhelia pedig középcsatárként is szerepet kapott, ami jól mutatja, merre tart a modern futball.

A Bayern Münchennél hasonló folyamat figyelhető meg. Harry Kane már nem csupán a tizenhatoson belül várja a labdákat, hanem egyre többször lép vissza szervezni, Joshua Kimmich pedig jobbhátvédként és védekező középpályásként is képes világklasszis szinten teljesíteni. A Sky Sports szerint ez már nem kivétel, hanem egyre inkább alapelv a legnagyobb kluboknál.

A sokoldalúság lett a futball új szuperereje

A Liverpool magyar játékosa ebbe a sorba illeszkedik. Szoboszlai esetében nem csak a lövőerő, a pontrúgások vagy a labdabiztosság számít, hanem az is, hogy Arne Slot többféle taktikai elképzelésben számolhat vele. Egy ilyen futballista edzői szempontból aranyat ér, mert sérülések, formaingadozások vagy meccs közbeni változtatások esetén is megoldást jelenthet.

Az elemzésben Javier Zanetti is megszólalt. Az Inter legendája szerint a sokoldalúság azért fontos, mert egy játékos így ott tud segíteni a csapatának, ahol éppen a legnagyobb szükség van rá. Zanetti a pályafutása során jobbhátvédként, balhátvédként, védekező középpályásként és belső védőként is játszott, és úgy véli, a taktikai intelligencia fejleszthető tulajdonság.