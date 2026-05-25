Szoboszlai Dominikék idényét sokak szerint tökéletesen összefoglalta a Brentford elleni találkozó: csalódást keltő játék, kihagyott lehetőségek, bizonytalanság – és végül a minimális cél teljesítése.

Brutálisan belerúgtak Szoboszlaiékba

Miért bántja a sajtó Szoboszlai Dominikékat?

A neves brit sportújságíró, David Lynch szerint a meccs méltó lezárása volt egy gyenge évadnak.

Úgy fogalmazott, csendes befejezése volt ez egy „pocsék szezonnak”, de a BL-indulás megszerzése volt az egyetlen igazán fontos feladat, ezt pedig a csapat teljesítette.

Hozzátette: minden gondolat már a következő idény körül forog, amelynek sokkal jobbnak kell lennie.

A Telegraph újságírója, Dominic King arra hívta fel a figyelmet, hogy bár a Liverpool elérte minimális célját, a hangulat akár sokkal borúsabb is lehetett volna. Ha a Brentford játékosa, Dango Ouattara a hosszabbítás legvégén pontosabban céloz, a klubnál dolgozók, a játékosok és a szurkolók is jóval sötétebb lelkiállapotban hagyták volna el az Anfieldet.

A találkozó kevés pozitívumának egyike Mohamed Szalah újabb rekordja volt. Az egyiptomi klasszis Curtis Jones góljánál kiosztott gólpasszával már 93 asszisztnál jár a Premier League-ben Liverpool-mezben, ezzel megelőzte a klublegendát, Steven Gerrardot.

A Times szakírója, Paul Joyce szerint a Liverpool egyik egész szezonon átívelő problémája ismét előjött: a csapat ugyan mezőnyfölényt alakít ki, de nem tudja azt meggyőző eredményre váltani. Szerinte ez az a kérdés, amelyet Arne Slotnak a nyári átigazolási időszakban sürgősen meg kell oldania.

A holland vezetőedző egy évvel ezelőtt még bajnoki címig vezette a csapatot, most azonban csak az ötödik hely jutott.

Joyce arra is kitért, hogy bár Slot és Szalah kapcsolata időnként feszültnek tűnt, a menedzser alighanem meg fogja érezni az „apró varázsló” távozását.

A Guardian publicistája, Andy Hunter talán a legkeményebb értékelést fogalmazta meg. Szerinte nehéz elképzelni a Liverpoolt Mohamed Szalah és Andy Robertson nélkül, még akkor is, ha távozásukat régóta előrevetítette a klub körüli légkör. Úgy véli, a következő szezon iránya egyelőre homályos Arne Slot csapata számára. Nemrég épp a klubtól távozó csapatkapitány-helyettes adott megrázó magyarázatot a csapat mélyrepülésére.