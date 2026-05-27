A Liverpool számára hatalmas csalódással ért fel a 2025/2026-os idény: a sztárok közül többen is látványosan szenvedtek, az eredmények az elvárt szinttől jelentősen elmaradtak. A magyar játékosok azonban kifejezetten jól teljesítettek, különösen Szoboszlai Dominik, aki világklasszissá érett és toronymagasan kiemelkedett a csapatból.

A Liverpool 2025/2026-os szezonja minden volt, csak nem sikeres. Arne Slot együttese ugyan végül megszerezte az ötödik, Bajnokok Ligája-szereplést érő helyet a Premier League-ben, de az Anfielden ennél jóval többet vártak a szurkolók. A bajnoki címvédésből semmi sem lett, több sztárjátékos teljesítménye látványosan visszaesett, a nyári igazolások közül pedig sokan nem tudtak megfelelni az elvárásoknak. A drukkerek számára azonban még ebben a nehéz idényben is akadt egy biztos pont: Szoboszlai Dominik.

Szoboszlai Dominik volt a Liverpool legjobbja a 2025/2026-os szezonban
Fotó: MI NEWS / NurPhoto

A Liverpool rekordigazolása kudarcot vallott

A This Is Anfield szezonértékelése szerint a magyar válogatott csapatkapitánya volt a Liverpool legjobb játékosa, de még ne szaladjunk ennyire előre. Tavaly nyáron nagybevásárlást tartott a klub, sztárjátékosok érkeztek nem kevés pénzért. A rangsor végén éppen a rekordösszegért szerződtetett Alexander Isak végzett. 

A svéd támadó a portáltól mindössze 3,6-os átlagosztályzatot kapott, és noha sok sérülés hátráltatta, messze elmaradt attól a teljesítménytől, 

amit egy ilyen kaliberű csatártól várnak Liverpoolban. Nem sokkal előtte találjuk Alexis Mac Allistert és Cody Gakpót, akik a korábbi szezonokhoz képest látványosan visszaestek, míg Jeremie Frimpong esetében sokan azt sem tudták eldönteni, hogy jobbhátvédként vagy szélsőként lenne-e igazán hasznos.  

Alexander Isak (középen) első liverpooli szezonja csalódást keltően alakult 
Fotó: PETER POWELL / AFP

A Liverpool legendái már nem a régi fényükben ragyogtak?

Federico Chiesa története továbbra is különleges fejezet maradt az Anfielden. Bár az Eb-győztes olasz támadó az idényt góllal kezdte, összesen csak öt alkalommal került a kezdőcsapatba, és soha nem tudott stabil szerepet kiharcolni magának. Ryan Gravenberch sem tudta megismételni az előző évadban mutatott remek formáját, míg Ibrahima Konaté a védelem egyik vezéreként többször is hibázott a kulcspillanatokban.

A Liverpool legendái közül Mohamed Szalah és Andy Robertson búcsúszezonja sem alakult álomszerűen. 

Az egyiptomi klasszis ugyan még így is 12 góllal és 10 gólpasszal zárt, de a korábbi évek domináns teljesítményét már nem tudta hozni. Robertsonnál szintén érződött, hogy túljutott pályafutása csúcsán, bár időnként még megmutatta, miért számított évekig a világ egyik legjobb balhátvédjének.

Andy Robertson és Mohamed Szalah is búcsút intett Liverpoolnak
Fotó: Paul Ellis/AFP / AFP

Kerkez Milos jól beilleszkedett

A középmezőnyben olyan játékosok kaptak helyet, mint Joe Gomez, Curtis Jones vagy az óriási reményekkel érkező Florian Wirtz. A német támadó középpályástól sokkal többet vártak a szurkolók, különösen a több mint százmillió fontos vételár ismeretében. Wirtz idővel javult és voltak villanásai, de nem tudott rendszeresen mérkőzéseket eldönteni. 

Kerkez Milos első liverpooli szezonja ugyanakkor rendkívül biztató volt: 

a magyar válogatott balhátvéd fokozatosan belenőtt a szerepébe, és a szezon második felére stabil kezdővé vált, kiszorítva Robertsont.

Kerkez Milos beépült a Liverpool együttesébe
Fotó: Mark Cosgrove/News Images/NurPhoto via AFP

A Liverpool szupertehetsége előtt fényes jövő áll

A legjobbak között ott találjuk a georgiai Giorgi Mamardasvilit, aki megbízható teljesítményt nyújtott a kapuban, amikor szükség volt rá. Hugo Ekitiké sem vallott kudarcot, sőt, 17 góllal zárta első idényét a klubnál. A francia csatár sokáig a nyári átigazolási időszak legjobb fogásának tűnt, mielőtt sérülése megakasztotta volna a lendületét.

A rutinos klasszisok közül Alisson és Virgil van Dijk ismét bizonyították, hogy még mindig a világ elitjéhez tartoznak. A brazil válogatott kapus számos mérkőzésen mentette meg csapatát, míg a holland védő 34 évesen is elképesztő terhelést bírt el, a csapatkapitány továbbra is a Liverpool hátsó alakzatának legfontosabb láncszeme maradt.

A második helyre a mindössze 17 éves Rio Ngumoha futott be. 

Az ifjú szélső valóságos üstökösként robbant be az első csapatba, sebességével és bátorságával új színt vitt a támadójátékba, 

bár Slot sokszor óvatosságból, vagy éppen a nagyobb sztárok miatt nem játszatta. A szakírók szerint hatalmas jövő áll előtte.

A 17 éves Rio Ngumoha előtt fényes jövő áll
Fotó: ANDY BUCHANAN / AFP

Az egyértelmű győztes: Szoboszlai Dominik

A lista élén teljesen egyértelműen Szoboszlai Dominik végzett 7,4-es átlagosztályzattal. A magyar középpályás 53 mérkőzésen szerepelt kezdőként, vagyis egyetlen alkalommal sem kellett a kispadról beszállnia. Ez önmagában is jól mutatja, mennyire nélkülözhetetlenné vált Arne Slot rendszerében.

Miközben több sztárjátékos formája visszaesett, Szoboszlai hétről hétre magas szinten teljesített. Nemcsak a játék szervezésében vállalt kulcsszerepet, hanem a védekezésből is kivette a részét, miközben támadásban is veszélyes tudott maradni. Az Arsenal és a Manchester City ellen szerzett látványos szabadrúgásgóljai a szezon legemlékezetesebb liverpooli pillanatai közé tartoztak.

Szoboszlai Dominik 13 góllal és 12 gólpasszal zárta a szezont
Szoboszlai Dominik 13 góllal és 12 gólpasszal zárta a szezont 
Fotó: Steven Halliwell/MI News/NurPhoto via AFP

Szoboszlait nem csupán a technikai tudása, góljai és gólpasszai emelték a mezőny fölé, hanem az a munkamorál és mentalitás, amelyet egész idényben mutatott. 

Amikor a csapat körül egyre nőtt a bizonytalanság, Szoboszlai volt az a játékos, aki folyamatosan hajtott, futott és magára vállalta a felelősséget, 

ha kellett, akkor jobbhátvédként robotolt. Mindezek ismeretében nem meglepő, hogy tulajdonképpen mindenütt őt választották a szezon legjobb liverpooli futballistájának. Egy gyenge idényben Szoboszlai volt az a játékos, aki bizonyította: a jövő Liverpoolja rá épülhet.

