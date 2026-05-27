A Liverpool 2025/2026-os szezonja minden volt, csak nem sikeres. Arne Slot együttese ugyan végül megszerezte az ötödik, Bajnokok Ligája-szereplést érő helyet a Premier League-ben, de az Anfielden ennél jóval többet vártak a szurkolók. A bajnoki címvédésből semmi sem lett, több sztárjátékos teljesítménye látványosan visszaesett, a nyári igazolások közül pedig sokan nem tudtak megfelelni az elvárásoknak. A drukkerek számára azonban még ebben a nehéz idényben is akadt egy biztos pont: Szoboszlai Dominik.

Szoboszlai Dominik volt a Liverpool legjobbja a 2025/2026-os szezonban

A Liverpool rekordigazolása kudarcot vallott

A This Is Anfield szezonértékelése szerint a magyar válogatott csapatkapitánya volt a Liverpool legjobb játékosa, de még ne szaladjunk ennyire előre. Tavaly nyáron nagybevásárlást tartott a klub, sztárjátékosok érkeztek nem kevés pénzért. A rangsor végén éppen a rekordösszegért szerződtetett Alexander Isak végzett.

A svéd támadó a portáltól mindössze 3,6-os átlagosztályzatot kapott, és noha sok sérülés hátráltatta, messze elmaradt attól a teljesítménytől,

amit egy ilyen kaliberű csatártól várnak Liverpoolban. Nem sokkal előtte találjuk Alexis Mac Allistert és Cody Gakpót, akik a korábbi szezonokhoz képest látványosan visszaestek, míg Jeremie Frimpong esetében sokan azt sem tudták eldönteni, hogy jobbhátvédként vagy szélsőként lenne-e igazán hasznos.

Alexander Isak (középen) első liverpooli szezonja csalódást keltően alakult

A Liverpool legendái már nem a régi fényükben ragyogtak?

Federico Chiesa története továbbra is különleges fejezet maradt az Anfielden. Bár az Eb-győztes olasz támadó az idényt góllal kezdte, összesen csak öt alkalommal került a kezdőcsapatba, és soha nem tudott stabil szerepet kiharcolni magának. Ryan Gravenberch sem tudta megismételni az előző évadban mutatott remek formáját, míg Ibrahima Konaté a védelem egyik vezéreként többször is hibázott a kulcspillanatokban.

A Liverpool legendái közül Mohamed Szalah és Andy Robertson búcsúszezonja sem alakult álomszerűen.

Az egyiptomi klasszis ugyan még így is 12 góllal és 10 gólpasszal zárt, de a korábbi évek domináns teljesítményét már nem tudta hozni. Robertsonnál szintén érződött, hogy túljutott pályafutása csúcsán, bár időnként még megmutatta, miért számított évekig a világ egyik legjobb balhátvédjének.