Riasztó idegenbeli mérlege van Szoboszlaiéknak: nyolc meccs, nulla győzelem a topcsapatok ellen a Premier League-ben.

Szoboszlai Dominikék nem szerepelnek jól a topcsapatok ellen

Fotó: NEWS IMAGES / NurPhoto

Mi történik Szoboszlaiékkal?

A szezon során a Liverpool már szinte az összes élcsapat otthonában pályára lépett – egyedül az Aston Villa elleni idegenbeli találkozó van még hátra. Az eddigi eredmények azonban nem sok bizakodásra adnak okot.

A nyolc mérkőzésből csak két alkalommal sikerült pontot szerezniük Szoboszlai Dominikéknak: az Arsenal otthonában egy gólnélküli döntetlennel, illetve a Fulham FC ellen egy 2–2-es mérkőzéssel. Ezzel szemben a Manchester City, a Manchester United, a AFC Bournemouth, a Brentford FC, a Brighton & Hove Albion és a Chelsea FC is legyőzte őket.

A számok különösen beszédesek: a Liverpool nyolc idegenbeli rangadón 18 gólt kapott és mindössze 10-et szerzett, ami 2,25-ös kapott gólátlagot jelent meccsenként.

Ez a védekezési mutató komoly kérdéseket vet fel a csapat stabilitásával kapcsolatban.

Érdekesség, hogy a labdabirtoklás önmagában nem jelentett gondot: a csapat hét mérkőzésen is többet birtokolta a labdát ellenfelénél. A helyzetkialakítás viszont már jóval problémásabb volt, hiszen csak három alkalommal jutottak el több lövésig, mint riválisuk.

A statisztikai mutatók közül az úgynevezett várható gólok (xG) is alátámasztják a támadójáték gyengeségeit.

FotMob adatai szerint a Liverpool hét meccsből ötön alacsonyabb xG-értéket produkált ellenfelénél, és négy alkalommal még az 1,0-t sem érte el a mutatójuk. Ez azt jelenti, hogy a csapat sokszor nem tudott igazán veszélyes helyzeteket kialakítani, inkább távoli lövésekre vagy szerencsére hagyatkozott.

Arne Slot együttese tehát nemcsak eredményekben, hanem játékminőségben is elmaradt az elvárásoktól az élcsapatok otthonában. A hátralévő mérkőzések – különösen az Aston Villa elleni idegenbeli találkozó – kulcsfontosságúak lehetnek abból a szempontból, hogy sikerül-e javítani ezen a kifejezetten gyenge mérlegen.