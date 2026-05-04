Az Origón is beszámoltunk arról, hogy az angol Premier League 35. fordulójában a Liverpool 3-2-re kikapott a Manchester United otthonában. A találkozón a Vörös Ördögök negyedóra alatt kétgólos előnybe kerültek, de aztán jött Szoboszlai Dominik, aki kis híján mindent megváltoztatott az északnyugati derbin. Azonban a csoda elmaradt, a három pont meg az Old Traffordon maradt. A lefújás után vegyesen értékelték a magyar válogatott csapatkapitányát.

Szoboszlai remekül játszott az Old Traffordon

Szoboszlai és Kerkez is megkapta a magáét

A Liverpool Echo szerint Szoboszlai a két „hamis kilences” egyike volt; valószínűleg túlságosan erőltette a dolgot, ami az első félidőben csökkenő teljesítményhez vezetett, de utána hatalmasat javult: ragyogó játékkal szerezte az első gólt, a másodikhoz pedig gyors gólpasszt adott. Kerkezről sem feledkeztek meg, a magyar bekk az utolsó bő félórára állt be Robertson helyére, vele kapcsolatban azt írta a lap, hogy egy jó szereléssel megakadályozta, hogy Mbeumo áttörjön, és összességében jó teljesítményt nyújtott. (Szoboszlai 7-es, Kerkez 6-os osztályzatot kapott).

A goal.com szerint Kerkez 5-ös osztályzatot érdemelt a 10-ből, bővebben: jól fedezett hátul, és megakadályozta, hogy Mbeumo szabadon törhessen a kapu felé. Általános védekező képességei azonban továbbra is kérdőjelekkel teliek. Szoboszlai majdnem tökéletes, 9-es osztályzatot kapott, konkrétan: az első félidőben a Liverpool legjobb játékosa volt, majd remek akció végén szépített. Kiváló labdaérintéssel segítette Gakpót, míg szabadrúgásai rengeteg gondot okoztak az ellenfélnek. Ismét a Vörösök kiemelkedő játékosa volt.

A This is Anfield szerint Szoboszlai volt a mérkőzés embere a vendégek részéről, de csak 6-os értékelést kapott. Szoboszlai a szokásos kitartó munkája ellenére sem tudott bekapcsolódni a játékba az első félidőben. Remekül kivitelezett góljával hozta vissza a Liverpoolt a mérkőzésbe, majd önzetlenül adott gólpasszt Gakpónak. A Vörösök legjobbja volt, de ez nem sokat jelent. Kerkez is 6-ost kapott, róla azt írták, hogy nem tett hozzá sokkal többet a meccshez, mint Robertson, de a mérkőzés végén néhányszor előre tört.