A Premier League 2025-2026-os szezonjának végére fordulva egyre több kérdésre kaptunk már választ, azonban a bajnoki cím mellett a dobogó kérdése sem dőlt még el. Az Arsenal-Manchester City kettős megfoghatatlan a tabella élén, a harmadik helyért folytatott harcban pedig a Manchester United van a legelőkelőbb helyen, de a Liverpool és az Aston Villa is lesben áll, hiszen csupán három pont volt a lemaradásuk a 35. forduló előtt. Ezért is lehetett kiemelten fontos esemény a vasárnap délután, hiszen a Szoboszlai Dominiket, Kerkez Milost és Pécsi Ármint foglalkoztató Liverpool az Old Traffordra látogatott, hogy eltüntesse a minimális lemaradását.

Szoboszlai Dominik higgadt találata a Manchester United ellen

Szoboszlai Dominik került be egyedül a Liverpool kezdőjébe

Ahogyan arra számítani lehetett, Arne Slot ismét bizalmat szavazott a magyar válogatott csapatkapitányának, míg Kerkez és Pécsi a kispadra ülhettek le Manchesterben. Azonban klasszikus csatárt nem tudott nevezni a holland menedzser, hiszen Alexander Isak összeszedett egy kisebb lágyéksérülést, így Florian Wirtz, Szoboszlai és Cody Gakpo kapta meg a támadófeladatokat.

Ami Liverpoolban rémálom, az Manchesterben örömünnep, ugyanis a mérkőzés hatodik percében a Vörös Ördögök megszerezték a vezetést. Konaté lábáról pattant ki a labda egy szögletre, amit Bryan Mbeumo nem éppen tökéletesen végzett el, viszont Matheus Cunha második próbálkozásra már egy védhetetlen lövést intézett Freddie Woodman kapujába.

A Vörösök nem tudták magukat összeszedni, olyannyira nem, hogy hat perccel később már megint Pécsi posszttársa szedett ki a hálóból egy labdát.

Az elkövető ezúttal Benjamin Sesko volt, aki Bruno Fernandes fejesére robbant rá remek ütemben, Woodman csak belekapni tudott az első fejesbe, de azt pont a szlovén csatár elé ütötte.

A scintillating start for @ManUtd as Benjamin Sesko doubles their lead against Liverpool ✌️ pic.twitter.com/ocDeMI6FHF — Premier League (@premierleague) May 3, 2026

Bruno Fernandes még nem állította be a rekordot

Mint ismert, a Manchester United klasszisa mindössze egyetlen asszisztra van attól, hogy beállítsa Thierry Henry és Kevin De Bruyne gólpasszrekordját, amely 20-nál állt meg. A manchesteri drukkerek felrobbantották az X-et Sesko gólja után, de hamar rájöttek, hogy a labdába beleütő Woodman technikailag ezt semlegesítette.