A Premier League 2025-2026-os szezonjának végére fordulva egyre több kérdésre kaptunk már választ, azonban a bajnoki cím mellett a dobogó kérdése sem dőlt még el. Az Arsenal-Manchester City kettős megfoghatatlan a tabella élén, a harmadik helyért folytatott harcban pedig a Manchester United van a legelőkelőbb helyen, de a Liverpool és az Aston Villa is lesben áll, hiszen csupán három pont volt a lemaradásuk a 35. forduló előtt. Ezért is lehetett kiemelten fontos esemény a vasárnap délután, hiszen a Szoboszlai Dominiket, Kerkez Milost és Pécsi Ármint foglalkoztató Liverpool az Old Traffordra látogatott, hogy eltüntesse a minimális lemaradását.
Szoboszlai Dominik került be egyedül a Liverpool kezdőjébe
Ahogyan arra számítani lehetett, Arne Slot ismét bizalmat szavazott a magyar válogatott csapatkapitányának, míg Kerkez és Pécsi a kispadra ülhettek le Manchesterben. Azonban klasszikus csatárt nem tudott nevezni a holland menedzser, hiszen Alexander Isak összeszedett egy kisebb lágyéksérülést, így Florian Wirtz, Szoboszlai és Cody Gakpo kapta meg a támadófeladatokat.
Ami Liverpoolban rémálom, az Manchesterben örömünnep, ugyanis a mérkőzés hatodik percében a Vörös Ördögök megszerezték a vezetést. Konaté lábáról pattant ki a labda egy szögletre, amit Bryan Mbeumo nem éppen tökéletesen végzett el, viszont Matheus Cunha második próbálkozásra már egy védhetetlen lövést intézett Freddie Woodman kapujába.
A Vörösök nem tudták magukat összeszedni, olyannyira nem, hogy hat perccel később már megint Pécsi posszttársa szedett ki a hálóból egy labdát.
Az elkövető ezúttal Benjamin Sesko volt, aki Bruno Fernandes fejesére robbant rá remek ütemben, Woodman csak belekapni tudott az első fejesbe, de azt pont a szlovén csatár elé ütötte.
Bruno Fernandes még nem állította be a rekordot
Mint ismert, a Manchester United klasszisa mindössze egyetlen asszisztra van attól, hogy beállítsa Thierry Henry és Kevin De Bruyne gólpasszrekordját, amely 20-nál állt meg. A manchesteri drukkerek felrobbantották az X-et Sesko gólja után, de hamar rájöttek, hogy a labdába beleütő Woodman technikailag ezt semlegesítette.
Fernandes egyébként a gólhoz is közel járt a 27. percben, míg a Liverpool szinte csak a tizenhatoson kívülről tudott próbálkozni, a kaput is csupán az első félidő zárása előtt találta el először. Persze csatár nélkül nehéz játszani, Gakpo és Wirtz sem úgy viselkedett, mint egy vérbeli kilences, és azzal, hogy a széleket támadták, nem maradt ember középen.
De hiába a kétgólos előny, Michael Carrick menedzsernek mégis változtatnia kellett a csapatán, pont az egyik gólszerzőjét, Seskót cserélte le sérülés miatt. Slot nem cserélt, és talán nem is bánta meg, amikor látta, hogy pár perccel a második félidő kezdete után a Liverpool is feliratkozott az eredményjelzőre.
Szoboszlai az éppen a becserélt Amad Diallo passzát nyúlta le a félpályán, majd egyedül eljutott a tizenhatosig, ott pedig higgadtan helyezett a bal alsó sarokba.
A magyar középpályásnak ez volt a hatodik gólja a mostani bajnoki idényben, vagyis már csak egyetlen találatra van attól, hogy nemcsak megdöntse, hanem be is állítsa új egyéni rekordját a Premier League-ben.
Szoboszlai előkészítést is vállalt
A következő manchesteri helyzetre sem kellett sokat várni: az 53. percben megint Fernandes passzolt középre, Mbeumo pedig egy parádés mozdulattal sarkazott a kapufára. Ezt Wirtz távoli lövése követte, majd Senne Lammens belehibázott a hazai labdakihozatalba, a belga kapus passzát Alexis Mac Allister csente el,
aki Szoboszlainak továbbított, de a magyar játékos gyorsan kapcsolt, és gyakorlatilag kihagyhatatlan helyzetbe hozta Gakpót, 2-2.
Kerkez Milos ezt követően lépett pályára, és percekkel később be is mutatott egy nagy mentést. Ezután több Liverpool-helyzetet is láthattunk, majd jött Luke Shaw beadása a túloldalon, Kobbie Mainoo pedig megmutatta, hogy miért írt alá vele 2031-ig a Manchester United. A 21 éves játékos pazar lövést intézett a vendégek kapujába, a megállításához Szoboszlai járt a legközelebb, de ő sem tudott beleérni a foghatatlan próbálkozásba.
A Liverpool lemondhat a dobogóról?
Mainoo találata után több gól már nem esett, az MU tehát nagy nehezen, de mindhárom pontot otthon tudta tartani a címvédő ellen, és ezzel a sikerrel biztosította helyét a Bajnokok Ligájában. Carrick csapata jelenleg hat egységgel előzi a Liverpoolt és az Aston Villát a harmadik helyen, de utóbbi még nem lépett pályára a 35. fordulóban. Szoboszlaiék a Chelsea ellen folytatják a bajnoki küzdelmeket, aztán az Aston Villa otthonában lépnek pályára, hogy az Anfielden − egy ugyancsak nehéz mérkőzésen − lezárják a 2025-2026-os szezont.
