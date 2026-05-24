Utolsó bajnoki mérkőzésére készül két liverpooli klublegenda is. Mohamed Szalah és Andy Robertson még egy közös fotóra is összeállt a Vörösök edzőközpontjában, előbb pedig közösön rugdosta a szabadrúgásokat Szoboszlai Dominikkel.

Mohamed Szalah és Andy Robertson letudták utolsó tréningjüket a Liverpool edzőpályáján, amelyen hosszú évek óta készültek a legnagyobb mérkőzésekre. A Vörösök szurkolói vasárnap délután érzelmes bajnokira készülnek az Anfielden, hiszen a két klublegenda is leköszön a Brentford elleni bajnokin. Szoboszlai Dominik köztudottan szoros barátságot ápol az egyiptomival, szombaton pedig együtt rugdosták a gólokat.

Mohamed Szalah és Szoboszlai Dominik jó barátok
Fotó: PETER POWELL / AFP

Nem lehet megunni Szoboszlai Dominik szabadrúgásait

A Liverpool rengeteg fotót tett közzé a szombati edzésről, a videók között pedig a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitányát is meg lehet találni, amint Mohamed Szalahval együtt gyakorolja a szabadrúgásokat. Szoboszlai és az egyiptomi is teljesítette a feladatot, egyik szebb volt, mint a másik.

De nemcsak Szalah, hanem Andy Robertson is utolsó alkalommal készülhetett fel a Liverpool bajnoki mérkőzésére, Kerkez Milos poszttársa egy közel tíz éves korszakot zár le az Anfielden. Szoboszlai a Spíler TV-nek adott legutóbbi interjújában úgy fogalmazott, hogy szeretné méltóképpen elbúcsúztatni a két klublegendát, egyiptomi barátjáról pedig még őszintébben beszélt, amikor azt mondta, hogy maga sem tudja, mivel érdemelte ki a tiszteletét.

Az elejétől kezdve volt egy érzésem, hogy Szalah valamiért befogadott és közel engedett magához. Pedig amúgy ez nem szokta megtenni mindenkivel. Nem tudom, mivel érdemeltem ki”

− nyilatkozta.

Ami biztos, hogy a Liverpool az angol Premier League utolsó fordulójában a Brentford ellen lép pályára, a találkozót 17 órától rendezik az Anfielden.

