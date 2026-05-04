A magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya remek teljesítményt nyújtott a Manchester United ellen, azonban pontokban ez nem manifesztálódott. Szoboszlai Dominik gólt lőtt majd kiosztott egy asszisztot is az Old Traffordon, de így sem lehetett elégedett vasárnap délután.

Az angol Premier League 35. fordulójának csúcsrangadóján a Manchester United egy fordulatos mérkőzésen végül 3-2-es győzelmet aratott a Liverpool ellen. A Vörösök kezdőcsapatába csak egyetlen magyar került be, Szoboszlai Dominik, aki góllal és az egyenlítést érő gólpasszal szomorította az Old Trafford közönségét. 

Szoboszlai Dominik ezúttal is a Liverpool motorja volt
Fotó: NEWS IMAGES / NurPhoto

De a Liverpool így sem tudott győzelmet ünnepelni, hiszen Kobbie Mainoo találata eldöntötte a három pont és minden bizonyára a dobogó sorsát is az angol bajnokságon belül.

Szoboszlai Dominik a szurkolóknak mutogatott

A magyar középpályás, aki idénybeli hatodik bajnoki gólját szerezte, a mérkőzés után csalódott volt, nyilatkozatában úgy fogalmazott, hogy nem a következő szezonra koncentrál, hiszen a mostani idényből is van hátra még három bajnoki, nem is akármilyen nehézségekkel. 

Szoboszlai a csapattársaival együtt megköszönte a szurkolást, majd az öltözőbe vette az irányt, de az Old Trafford nyugati lelátója alatt elhaladva valami megsérthette a magyar játékos fülét.

Tisztán látszik az internetre felöltött videón, ahogyan Szoboszlai a Premier League-logót mutogatja a mezén, ezzel is jelezve, hogy a Liverpool a címvédő, a United pedig utoljára 2013-ban volt bajnok.

Szoboszlai különös reakcióját minden bizonnyal egy beszólás válthatta ki, de ami biztos, hogy az Old Trafford közönsége nem zárta a szívébe a magyar válogatott csapatkapitányát. 

Ami a riválisokat illeti, a Manchester United a 64 megszerzett pontjával a harmadik helyen tanyázik, míg a Liverpool és az Aston Villa (amely szintén kikapott) hat-hat egység lemaradással érkezik mögötte.

