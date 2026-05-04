Az angol Premier League 35. fordulójának csúcsrangadóján a Manchester United egy fordulatos mérkőzésen végül 3-2-es győzelmet aratott a Liverpool ellen. A Vörösök kezdőcsapatába csak egyetlen magyar került be, Szoboszlai Dominik, aki góllal és az egyenlítést érő gólpasszal szomorította az Old Trafford közönségét.

Szoboszlai Dominik ezúttal is a Liverpool motorja volt

De a Liverpool így sem tudott győzelmet ünnepelni, hiszen Kobbie Mainoo találata eldöntötte a három pont és minden bizonyára a dobogó sorsát is az angol bajnokságon belül.

Szoboszlai Dominik a szurkolóknak mutogatott

A magyar középpályás, aki idénybeli hatodik bajnoki gólját szerezte, a mérkőzés után csalódott volt, nyilatkozatában úgy fogalmazott, hogy nem a következő szezonra koncentrál, hiszen a mostani idényből is van hátra még három bajnoki, nem is akármilyen nehézségekkel.

Szoboszlai a csapattársaival együtt megköszönte a szurkolást, majd az öltözőbe vette az irányt, de az Old Trafford nyugati lelátója alatt elhaladva valami megsérthette a magyar játékos fülét.

Tisztán látszik az internetre felöltött videón, ahogyan Szoboszlai a Premier League-logót mutogatja a mezén, ezzel is jelezve, hogy a Liverpool a címvédő, a United pedig utoljára 2013-ban volt bajnok.

Szoboszlai különös reakcióját minden bizonnyal egy beszólás válthatta ki, de ami biztos, hogy az Old Trafford közönsége nem zárta a szívébe a magyar válogatott csapatkapitányát.

Ami a riválisokat illeti, a Manchester United a 64 megszerzett pontjával a harmadik helyen tanyázik, míg a Liverpool és az Aston Villa (amely szintén kikapott) hat-hat egység lemaradással érkezik mögötte.