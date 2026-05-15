Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és Pécsi Ármin negyedik helyen álló együttese ha legyőzi az ötödik birminghamieket, akkor hét pontra növeli az előnyét a hatodik, Tóth Alexet foglalkoztató Bournemouth csapatával szemben, azaz biztosan a legjobb ötben zár és ősztől újra a legrangosabb európai kupasorozat főtábláján szerepelhet. A Liverpool döntetlen esetén is nyeregben érezheti magát, de a biztos BL-szerepléshez így a Bournemouth pontvesztésére is szükség van, Tóthék ugyanakkor 16 mérkőzés óta veretlenek a Premier League-ben, kedden pedig a bajnoki címért küzdő Manchester Cityt fogadják majd. Amennyiben a magyar válogatott középpályás klubja legyőzné a közben szombaton a Chelsea ellen az FA-kupáért küzdő Cityt, biztosítaná európai kupaindulását.

Szoboszlai Dominik és a Liverpool fix BL-szereplő lehet péntek estére

Liverpool: Arne Slot külön kiemelte Szoboszlai Dominik játékát

Arne Slot szerint az Aston Villa elleni idegenbeli mérkőzés mindig az egyik legnehezebb feladat a Premier League-ben, függetlenül attól, hogy a birminghami csapat közben az Európa-liga döntőjére is készül. A Liverpool pénteken a Villa Parkban lép pályára, és a találkozó komoly tétet hordoz: a győztes biztosan a legjobb öt között végez, így kvalifikálja magát a következő idény Bajnokok Ligájába. Slot kiemelte, hogy Unai Emery csapatának erőssége a mély keret és az, hogy kevés sérültjük van, ezért nem számít arra, hogy az Aston Villa fáradtan játszana az Európa-liga-finálé előtt.

A holland edző ugyanakkor elismerte, hogy a Liverpool idegenbeli szereplése csalódást keltő volt az idényben. A csapat 18 bajnokiból csak hetet nyert meg vendégként, és sok pontot veszített az európai kupameccsek utáni találkozókon. Slot szerint a probléma részben abból fakad, hogy kulcsjátékosai elképesztő terhelést kaptak egész szezonban. Külön kiemelte Virgil van Dijkot és Szoboszlai Dominikot, akik a világ legtöbbet játszó futballistái közé tartoznak idén. A Liverpool edzője hangsúlyozta, nagy tiszteletet érdemelnek játékosai, amiért fizikailag és mentálisan is nehéz idényben szinte folyamatosan rendelkezésre álltak.