Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és Pécsi Ármin negyedik helyen álló együttese ha legyőzi az ötödik birminghamieket, akkor hét pontra növeli az előnyét a hatodik, Tóth Alexet foglalkoztató Bournemouth csapatával szemben, azaz biztosan a legjobb ötben zár és ősztől újra a legrangosabb európai kupasorozat főtábláján szerepelhet. A Liverpool döntetlen esetén is nyeregben érezheti magát, de a biztos BL-szerepléshez így a Bournemouth pontvesztésére is szükség van, Tóthék ugyanakkor 16 mérkőzés óta veretlenek a Premier League-ben, kedden pedig a bajnoki címért küzdő Manchester Cityt fogadják majd. Amennyiben a magyar válogatott középpályás klubja legyőzné a közben szombaton a Chelsea ellen az FA-kupáért küzdő Cityt, biztosítaná európai kupaindulását.
Liverpool: Arne Slot külön kiemelte Szoboszlai Dominik játékát
Arne Slot szerint az Aston Villa elleni idegenbeli mérkőzés mindig az egyik legnehezebb feladat a Premier League-ben, függetlenül attól, hogy a birminghami csapat közben az Európa-liga döntőjére is készül. A Liverpool pénteken a Villa Parkban lép pályára, és a találkozó komoly tétet hordoz: a győztes biztosan a legjobb öt között végez, így kvalifikálja magát a következő idény Bajnokok Ligájába. Slot kiemelte, hogy Unai Emery csapatának erőssége a mély keret és az, hogy kevés sérültjük van, ezért nem számít arra, hogy az Aston Villa fáradtan játszana az Európa-liga-finálé előtt.
A holland edző ugyanakkor elismerte, hogy a Liverpool idegenbeli szereplése csalódást keltő volt az idényben. A csapat 18 bajnokiból csak hetet nyert meg vendégként, és sok pontot veszített az európai kupameccsek utáni találkozókon. Slot szerint a probléma részben abból fakad, hogy kulcsjátékosai elképesztő terhelést kaptak egész szezonban. Külön kiemelte Virgil van Dijkot és Szoboszlai Dominikot, akik a világ legtöbbet játszó futballistái közé tartoznak idén. A Liverpool edzője hangsúlyozta, nagy tiszteletet érdemelnek játékosai, amiért fizikailag és mentálisan is nehéz idényben szinte folyamatosan rendelkezésre álltak.
Történelmi BL-indulásban bíznak Bournemouth-ban
Az Aston Villa–Liverpool meccs kulcsfontosságú lehet a Bajnokok Ligája-indulás szempontjából, mert mindkét csapat 59 ponttal áll a Premier League-ben, és jelenleg a negyedik, illetve ötödik helyet foglalják el. Az első öt helyezett automatikusan BL-résztvevő lesz, de a Villa helyzete különösen érdekes, mert az Európa-liga megnyerésével is kvalifikálhatná magát a sorozatba. Ha Unai Emery csapata megnyeri az Európa-ligát, és közben az ötödik helyen végez a bajnokságban, akkor az angol bajnokság hatodik helyezettje is indulhatna a Bajnokok Ligájában. Ha viszont a Villa az EL-győzelem mellett megelőzi a Liverpoolt és negyedikként zár, akkor csak az első öt jutna be.
Ez a forgatókönyv különösen fontos a Bournemouth számára, amely jelenleg a hatodik helyen áll, és története során először indulhatna a BL-ben, sőt európai kupában is. A Bournemouth, Brighton és Brentford hármas egyaránt abban bízik, hogy az Aston Villa megnyeri az Európa-ligát, miközben a bajnokságban az ötödik helyen marad. Ebben az esetben ugyanis a hatodik hely is BL-indulást érne. A Bournemouth ráadásul remek formában van, az utolsó hat meccséből négyet megnyert, és nagy esélye van megtartani jelenlegi pozícióját.
Az Arsenal nagy lépést tehet a bajnoki címért
Az aranyéremért zajló versenyfutásban lépéselőnyben lévő, listavezető Arsenal hétfő este a már kiesett Burnley-t látja vendégül, és óriási meglepetés lenne, ha nem tudná otthon tartani mindhárom pontot.
A Manchester United szombat délután a Nottingham Forest ellen szerezheti meg a bronzérmet - ehhez mindössze egy döntetlenre van szüksége az Old Traffordon -, míg az utolsó kieső hely elkerüléséért küzdő csapatok közül az egyelőre "vonal felett" lévő Tottenham Hotspur a Chelsea-hez, míg az üldöző West Ham United a Newcastle Unitedhez látogat.
A mérkőzéseiket jövő kedden játszó együttesek közül a Manchester City és a Chelsea dolgát nehezíti, hogy a két csapat szombaton az FA Kupa döntőjében is érdekelt lesz a Wembley Stadionban, azon a napon ezért nem rendeznek bajnoki összecsapást.
