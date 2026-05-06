Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Visszatért Varga Judit – ez lesz a feladata

Fontos

Itt a háborús fordulat: órákon belül békét köthetnek a felek – erre várt az egész világ

Link másolása
Vágólapra másolva!
Ritkán látni ennyire magabiztos futballszurkolót, de most egy angol drukker alaposan megdolgoztatta az internet népét. Szoboszlai Dominik neve azonban még nála is fordulópontot jelentett: a trollkodó fanatikus addig szinte minden Premier League-sztárnál jobb pasinak tartotta magát, a Liverpool magyar válogatott játékosánál viszont már ő is elismerte a vereséget.

Az Instagramon terjedő videóban az alexgoalposts oldal készítője azt kérdezte a szereplőtől, hogy szerinte ki néz ki jobban: ő vagy az éppen felmutatott Premier League-futballista. A válaszoló – nyilvánvalóan trollkodásból – egészen elképesztő önbizalommal söpörte félre a sztárokat, a végén azonban elhangzott Szoboszlai Dominik neve, és ott már nem volt kérdés.

Szoboszlai Dominik nevénél megdöccent a drukker magabiztossága.
Szoboszlai Dominik nevénél megdöccent a drukker magabiztossága.
Fotó: AFP

Szoboszlai Dominik nevénél elfogyott az önbizalom

A videó alaphelyzete egyszerű, de annál szórakoztatóbb: tíz Premier League-játékost hasonlítanak össze egy angol szurkolóval, aki azt állítja, hogy nála nem nagyon néz ki jobban senki. A kérdező ráadásul nem csak klasszikusan jóképűnek tartott futballistákat dobott be, így a férfi könnyen beleállhatott a játékba.

Előkerült Cole Palmer, Bruno Fernandes, Erling Haaland, Declan Rice, James Maddison, Harry Maguire, Phil Foden, Malik Diouf és Omar Marmoush neve is. A válaszoló többnyire határozottan magát hozta ki győztesnek, bár néha azért meg kellett dolgoznia a végső döntésért. Declan Rice-nál például elismerte, hogy tetszik neki az Arsenal középpályásának haja, de hozzátette, hogy szerinte „a kopaszság most menő”, ezért végül magát választotta. Phil Fodennél is talált magyarázatot: úgy vélte, ő „egy kicsit idősebb és érettebb”, ezért ott sem adta oda a győzelmet a Manchester City játékosának.

A játék egészen addig ment így, amíg elő nem került Szoboszlai Dominik neve. Ott a férfi már azonnal rávágta, hogy „nem”, vagyis a magyar válogatott csapatkapitányával szemben nem vállalta be a győzelmet. Sőt, Szoboszlairól azt mondta: „isten az emberek között”, amivel gyakorlatilag véget is vetett a rögtönzött szépségversenynek. 

A kommentelők is Szoboszlai Dominikot hozták ki győztesnek

A kommentszekcióban többen azt írták, nekik is jól jönne ennyi önbizalom: volt, aki szerint „bárcsak ennyi magabiztossággal áldana meg az ég”, más csak annyit reagált, hogy „nekem is kell ez a szintű önbizalom”.

A magyar szurkolók számára természetesen Szoboszlai Dominik említése volt a legérdekesebb. Egy kommentelő szerint „Szoboszlai Dominik a világ legjóképűbb futballistája”, egy másik pedig azt írta, végig csak arra várt, mikor kerül elő Szoboszlai neve, mert tudta, hogy „az már túl nagy falat lesz” a válaszolónak.

A férfit közben többen Wayne Rooneyhoz hasonlították. Akadt, aki „temus Wayne Rooneyként” emlegette, más úgy poénkodott, hogy olyan, „mintha Rooneyt betették volna a mikróba”. A csipkelődések ellenére a videó láthatóan elérte a célját: a trollkodó drukker megnevettette az Instagram-oldal követőit, Szoboszlai pedig a rögtönzött szépségverseny egyértelmű győztese lett.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!