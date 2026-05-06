Az Instagramon terjedő videóban az alexgoalposts oldal készítője azt kérdezte a szereplőtől, hogy szerinte ki néz ki jobban: ő vagy az éppen felmutatott Premier League-futballista. A válaszoló – nyilvánvalóan trollkodásból – egészen elképesztő önbizalommal söpörte félre a sztárokat, a végén azonban elhangzott Szoboszlai Dominik neve, és ott már nem volt kérdés.

Szoboszlai Dominik nevénél megdöccent a drukker magabiztossága.

Szoboszlai Dominik nevénél elfogyott az önbizalom

A videó alaphelyzete egyszerű, de annál szórakoztatóbb: tíz Premier League-játékost hasonlítanak össze egy angol szurkolóval, aki azt állítja, hogy nála nem nagyon néz ki jobban senki. A kérdező ráadásul nem csak klasszikusan jóképűnek tartott futballistákat dobott be, így a férfi könnyen beleállhatott a játékba.

Előkerült Cole Palmer, Bruno Fernandes, Erling Haaland, Declan Rice, James Maddison, Harry Maguire, Phil Foden, Malik Diouf és Omar Marmoush neve is. A válaszoló többnyire határozottan magát hozta ki győztesnek, bár néha azért meg kellett dolgoznia a végső döntésért. Declan Rice-nál például elismerte, hogy tetszik neki az Arsenal középpályásának haja, de hozzátette, hogy szerinte „a kopaszság most menő”, ezért végül magát választotta. Phil Fodennél is talált magyarázatot: úgy vélte, ő „egy kicsit idősebb és érettebb”, ezért ott sem adta oda a győzelmet a Manchester City játékosának.

A játék egészen addig ment így, amíg elő nem került Szoboszlai Dominik neve. Ott a férfi már azonnal rávágta, hogy „nem”, vagyis a magyar válogatott csapatkapitányával szemben nem vállalta be a győzelmet. Sőt, Szoboszlairól azt mondta: „isten az emberek között”, amivel gyakorlatilag véget is vetett a rögtönzött szépségversenynek.

A kommentelők is Szoboszlai Dominikot hozták ki győztesnek

A kommentszekcióban többen azt írták, nekik is jól jönne ennyi önbizalom: volt, aki szerint „bárcsak ennyi magabiztossággal áldana meg az ég”, más csak annyit reagált, hogy „nekem is kell ez a szintű önbizalom”.

A magyar szurkolók számára természetesen Szoboszlai Dominik említése volt a legérdekesebb. Egy kommentelő szerint „Szoboszlai Dominik a világ legjóképűbb futballistája”, egy másik pedig azt írta, végig csak arra várt, mikor kerül elő Szoboszlai neve, mert tudta, hogy „az már túl nagy falat lesz” a válaszolónak.